Szemhéjtus-kisokos: így húzz tökéletes cicaszemeket

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 17:15
Nem mindegy, hogy ceruza, gél vagy folyékony tus kerül a sminkasztalodra. A szemhéjtus egy igazi titkos fegyver, de csak akkor, ha tudod, mit és hogyan használj.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Tuti, hogy te is eljátszottál már a gondolattal, milyen jó szuperképesség lenne, ha képes lennél minden egyes nap tökéletes tusvonalat húzni magadnak pár másodperc alatt. Jó hír: a titok nem (csak) a kézügyességben rejlik, hanem abban, hogy megtaláld a hozzád legjobban illő szemhéjtust.

szemhéjtus, tusvonal, smink, filc, szemsmink
Szemhéjtus kisokos: mutatjuk mi kell a tökéletes tusvonalhoz
Fotó: New Africa

Ceruza, gél, filces vagy folyékony? Mindegyik másban erős – és ha tudod, mikor melyiket kell elővenned, a sminked is sokkal profibb lesz. 

Ceruzás szemhéjtus 

Klasszikus, könnyen kezelhető

szemhéjtus, Miss Sporty Eye Millionaire vízálló szemceruza
Miss Sporty Eye Millionaire vízálló szemceruza
Ár: 799 Ft
Fotó: rossman.hu

Ha valaha volt smink a kezedben, jó eséllyel egy faragós szemceruzával kezdted. Könnyen kezelhető, szuper éles hegyet lehet belőle varázsolni, és annyira sokoldalú, hogy a füstös szem sminktől, a lágyabb árnyékolásig mindenhez passzol. Ráadásul egy frissen hegyezett ceruza képes a szempillák tövéig beférkőzni, sőt akár közéjük is. 

Mikor nem ajánlott ezt választani? 

Ha tűéles, fekete vonalat vagy tökéletes macskaszemet akarsz, akkor inkább a folyékony vagy a gél állagú szemhéjtus lesz a jó választás. 

Hogyan használd? 

A legtöbb ceruzás tus viasz alapú, ami könnyen satírozható, de emiatt könnyen el is kenődhet!

Bors sminktipp: mindig használj szemhéjalapot, hogy tartósabb legyen! Ha vékony vonalat szeretnél, a ceruza hegyének oldalával rajzolj, így jobban rálátsz a tükörben is. A vonalat erősítheted úgy, hogy ráfested szemhéjpúderrel hasonló árnyalatban – így nemcsak szebb lesz, de tartósabb is. 

Mechanikus, tekerős szemhéjtus 

Kényelmes

youstar Eye Kohl Eyeliner, szemhéjtus
Youstar Eye Kohl szemhéjtus
Ár: 1 990 Ft
Fotó: douglas.hu

Nincs kedved faragni, de szeretnél gyors eredményt? A mechanikus, csavarós ceruzák pont erre valók.  

Általában vízállóbbak, mint a fa ceruzák, és pont annyi anyagot tudsz kitekerni és elhasználni, amennyire szükséged van. 

Mikor nem ajánlott ezt választani? 

Mivel a hegye tompább, – és ezt hegyezővel sem tudod élesíteni, – így nem alkalmas pengeéles vonalakra – inkább a satírozott, lágyabb szemsminkekhez lesz tökéletes. 

Hogyan használd? 

Mindig csak keveset tekerj ki, mert sok márkánál nem lehet visszacsavarni vagy letörik a hegye. Finoman nyomd a szempillák tövébe, apró mozdulatokkal haladj oldalirányban kifelé.  

Ha vízálló formulát használsz, gyorsan dolgozz, mielőtt megszárad.  

Bors sminktipp: erősítheted szemhéjpúderrel, vagy kísérletezhetsz több, kontrasztos árnyalattal is. 

Géles szemhéjtus 

A kreatív sminkeseknek

essence, szemhéjtus, stay, and, play,
Essence STAY & PLAY szemhéjtus
Ár: 2 290 Ft
Fotó: notino.hu

Ha szereted variálni a sminkedet, a gél szemhéjtus lesz a legjobb barátod. Ezzel a formulával szinte bármit elérhetsz: tökéletesen precíz, grafikus vonalat, vagy éppen mély, füstös hatást. Egy jó ecsettel (például egy vékony ferde vagy tűecsettel) extrapontosan dolgozhatsz vele.

szemhéjtus, Essence Just wing it ferde szemkihúzó ecset
Essence Just wing it ferde szemkihúzó ecset 
Ár: 1 150 Ft
Fotó: notino.hu

A legszebb benne, hogy már az első húzásnál intenzív színt ad, nem kell többször áthúzni. De ha ügyes vagy, akár krémes szemhéjpúderként is használhatod. 

Hogyan használd? 

Mártogasd a gélbe az ecsetet, (húzd le a felesleget, ha került rá,) majd húzd meg a tusvonalat a farkától kezdve a középvonalig, aztán a belső szemzugból ismét a szemközépig. Így szép, folyamatos vonalat kapsz.  

Ha macskaszemet rajzolnál, ez az egyik legjobb választás.  

Bors sminktipp: ha inkább füstös hatást akarsz, satírozd szét gyorsan, mielőtt megszáradna, majd fixáld egy sötét szemhéjpúderrel. 

Filces folyékony szemhéjtus 

A leggyorsabb eszköz a precíz macskaszemekhez

RIMMEL, LONDON, szemhéjtus, Scandaleyes, Precision
RIMMEL LONDON Szemhéjtus Scandaleyes Precision
Ár: 3 299 Ft
Fotó: dm.hu

Akár a gyerekkori filctollak: kupak le, és már rajzolhatsz is. A filces applikátorban az a jó, hogy sokkal egyszerűbb a folyékony tus kezelése, mint a hagyományos ecsetes társának. Egy húzással éles, határozott vonalat kapsz – legyen az vékony vagy vastag. 

A hátránya, hogy ha nem zárod vissza rendesen a kupakot, nagyon hamar kiszárad. 

Hogyan használd? 

A titok az nyomásgyakorlásban van: ha erősebben nyomod a szemhéjra, vastagabb lesz a vonal, ha finoman, akkor szinte hajszálvékony is lehet – csak ehhez nagy rutin vagy sziklaszilárd kezek szükségeltetnek.  

Nagy előnye, hogy ha hibázol, egy fültisztító pálcika és egy csepp micellás víz csodát tesz – pillanatok alatt kijavíthatod a vonalat. 

Isten a tanúja, hogy egy nő mennyit tud pepecselni egy-egy tusvonal meghúzásával – és a végén még így sem leszünk elégedettek az esetek 90 százalékában. Igyekszünk tökéletesen megegyezőt húzni mindkét oldalra, de ebbe sokszor nem csak a tusunk, de a bicskánk is beletörik. Pedig nem lehetetlen, csak tudni kell, mikor melyik fajta tust kell elővenned. Ha laza, hétköznapi sminkre vágysz, jöhet a ceruza. Ha nem akarsz bíbelődni hegyezéssel, válaszd a mechanikus verziót. Kreatív, merész lookhoz a gél tus verhetetlen, ha pedig gyors és éles macskaszem a cél, a filces tus lesz a nyerő. 

Próbálgasd, játszadozz velük – előbb-utóbb megtalálod azt a szemhéjtust és sminkpraktikát, ami a kezedre áll majd, és aminek a végeredményével is teljesen elégedett leszel.

3 lépéses szemhéjtus tutorial, ha a filces verziót sajátítanád el legszívesebben:

