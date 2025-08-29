Szemhéjtus-kisokos: így húzz tökéletes cicaszemeket

Tuti, hogy te is eljátszottál már a gondolattal, milyen jó szuperképesség lenne, ha képes lennél minden egyes nap tökéletes tusvonalat húzni magadnak pár másodperc alatt. Jó hír: a titok nem (csak) a kézügyességben rejlik, hanem abban, hogy megtaláld a hozzád legjobban illő szemhéjtust.

Szemhéjtus kisokos: mutatjuk mi kell a tökéletes tusvonalhoz

Fotó: New Africa

Ceruza, gél, filces vagy folyékony? Mindegyik másban erős – és ha tudod, mikor melyiket kell elővenned, a sminked is sokkal profibb lesz.

Ceruzás szemhéjtus

Klasszikus, könnyen kezelhető

Miss Sporty Eye Millionaire vízálló szemceruza

Ár: 799 Ft

Fotó: rossman.hu

Ha valaha volt smink a kezedben, jó eséllyel egy faragós szemceruzával kezdted. Könnyen kezelhető, szuper éles hegyet lehet belőle varázsolni, és annyira sokoldalú, hogy a füstös szem sminktől, a lágyabb árnyékolásig mindenhez passzol. Ráadásul egy frissen hegyezett ceruza képes a szempillák tövéig beférkőzni, sőt akár közéjük is.

Mikor nem ajánlott ezt választani?

Ha tűéles, fekete vonalat vagy tökéletes macskaszemet akarsz, akkor inkább a folyékony vagy a gél állagú szemhéjtus lesz a jó választás.

Hogyan használd?

A legtöbb ceruzás tus viasz alapú, ami könnyen satírozható, de emiatt könnyen el is kenődhet!

Bors sminktipp: mindig használj szemhéjalapot, hogy tartósabb legyen! Ha vékony vonalat szeretnél, a ceruza hegyének oldalával rajzolj, így jobban rálátsz a tükörben is. A vonalat erősítheted úgy, hogy ráfested szemhéjpúderrel hasonló árnyalatban – így nemcsak szebb lesz, de tartósabb is.

Mechanikus, tekerős szemhéjtus

Kényelmes

Youstar Eye Kohl szemhéjtus

Ár: 1 990 Ft

Fotó: douglas.hu

Nincs kedved faragni, de szeretnél gyors eredményt? A mechanikus, csavarós ceruzák pont erre valók.

Általában vízállóbbak, mint a fa ceruzák, és pont annyi anyagot tudsz kitekerni és elhasználni, amennyire szükséged van.

Mikor nem ajánlott ezt választani?

Mivel a hegye tompább, – és ezt hegyezővel sem tudod élesíteni, – így nem alkalmas pengeéles vonalakra – inkább a satírozott, lágyabb szemsminkekhez lesz tökéletes.

Hogyan használd?

Mindig csak keveset tekerj ki, mert sok márkánál nem lehet visszacsavarni vagy letörik a hegye. Finoman nyomd a szempillák tövébe, apró mozdulatokkal haladj oldalirányban kifelé.