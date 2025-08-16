Hihetetlen, mit árul el a szemszíned az őseid titkairól

Az emberi szemszín nem csupán esztétikai adottság – egy apró genetikai bélyeg, amely évezredeken átívelő történeteket hordoz. Amikor a tükörbe nézel, a szivárványhártyád árnyalata arról is mesélhet, hogy az őseid milyen tájakon éltek, milyen környezeti feltételekhez alkalmazkodtak, és milyen népekkel keveredtek. A tudomány ma már tudja, hogy a szemszín nem egyetlen gén műve: legalább tizenhat különböző gén dolgozik össze, hogy létrehozza azt az egyedi árnyalatot, amely csak rád jellemző. Emiatt nincs két ember, akinek pontosan ugyanolyan színű szeme lenne, még az egypetéjű ikrek esetében is előfordulhatnak árnyalatnyi különbségek. Az árnyalatok pedig nem véletlenül alakultak ki: egyesek ritka genetikai mutációk következményei, mások a természet túlélési trükkjei. Van, amelyik a napsütötte tájakhoz való alkalmazkodást jelzi, és van, amelyik az északi, fényben szegény vidékek öröksége. Nézzük, mit árul el rólad a szemed színe!

A szemszín nem csak a lélek tükre.

Fotó: Emvat Mosakovskis

A kék szemszín: egy ősi mutáció nyoma

A világ lakosságának mindössze 8–10 százalékának van kék szeme, de Európában ez az arány messze magasabb. Ez az árnyalat egy körülbelül 6–10 ezer évvel ezelőtt bekövetkezett mutációnak köszönhető, amely egyetlen közös ősre vezethető vissza, aki a Fekete-tenger vidékén élt.

Ritkaságok sora

Zöld szem: minden rasszban előfordulhat, de a világ lakosságának mindössze 2 százalékánál fordul elő. Európában, főként kelta és germán vonalúaknál gyakori, akár 16 % körüli arányban.

Szürke szem: csak a lakosság 3 százalékánál fordul elő, és gyakran Észak- és Kelet-Európában bukkan fel.

Borostyánsárga: hasonlít a zöldhöz, de egységes aranysárga tónussal. Világszerte mintegy 5 százalékban fordul elő.

Melyik a leggyakoribb?

A világ népességének 70–80 százaléka barna szemű, ez a legelterjedtebb színárnyalat. Ez a melanin nevű pigment nagymértékű termelődésének a hatása: a barna szem jobban védi a szemet az UV-sugárzás ellen, ami különösen fontos a napsütötte, trópusi régiókban.

Magyarországon milyen szemek néznek vissza a tükörből?

Bár nagy, hivatalos felmérés kevés készült, kisebb kutatások és online közösségi adatok alapján biztosan tudjuk: nálunk is a barna a vezető szemszín. A magyar lakosság körülbelül 57 százalékának van sötétebb árnyalatú szeme. A második helyen a kék szem áll körülbelül 33 százalékos aránnyal, míg a zöld szem nálunk is ritkaságnak számít, mindössze a lakosság 10 százalékánál fordul elő. A szürke és borostyán szemek még ennél is ritkábbak: előfordulásuk jóval 5 százalék alatt van, így igazi különlegességnek számítanak.