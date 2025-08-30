Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Mesteri vonalakra vágysz? Íme a tökéletes hétköznapi smink a rohanós reggelekhez

szépség
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 30. 08:15
Fanny Magazinsmink
A kisdiákok színes ceruzái már kihegyezve lapulnak a tolltartóban, a hölgyek neszesszerében viszont a sminkceruza-kollekciók várnak bevetésre. A tökéletes hétköznapi smink nélkülözhetetlen eleme a minőségi szemceruza és a megfelelő korrektor. Mutatjuk, melyik terméket hogyan használd!
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

A hétköznapi smink tökéletes választás lehet, ha épp rohansz valahova, vagy reggelente mindig késében vagy. A megfelelő termékek tökéletes társak a szürke hétköznapokra és alkalmi eseményekre: elfedik az arcod apróbb hibáit, feltöltik a kisebb redőket és csodásan kiemelik a szemed ragyogó vonalát, miközben egész nap tartó frissességet, nőiességet és kifinomult megjelenést biztosítanak a megjelenésednek. Legyen szó egy természetes, hétköznapi sminkről vagy egy elegáns esti stílusról, a szép smink alapjait mindig a precízen felvitt minőségi termékek adják. Cikkünkben részletesen bemutatjuk, hogyan válaszd ki a számodra legjobb szemceruzát, korrektort és highlightert, és a Fanny magazin add pár tippet ahhoz is, hogy hogyan hozd ki belőlük a legtöbbet minden nap.

Hétköznapi smink: fiatal nő tusvonalat húz
A hétköznapi smink alapja a hidratálás és a fényvédő, utána jöhet a smink.
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

A tökéletes hétköznapi smink csupán pár ecsetvonásból áll

Hétköznapi smink arcra

A stiftes és a folyékony állagúak mellett ceruza alakban is rendelkezésre állnak korrektorok. A tömörebb, pigmentáltabb készítménnyel a feltűnőbb hibákat, foltokat és a pattanásokat tudod eltüntetni.

  • Fanny-tanács: Rosaceás, gyulladt, vöröses bőrtünetekre, vöröses tónusú hegekre, pattanásokra legjobb a zöld színű korrektor. A vörös és a zöld komplementer színek, így egymást semlegesítik.

Hétköznapi smink szemre

A szemceruza az egyik legkedveltebb sminkeszköz, mivel a segítségével a szem gyorsan hangsúlyossá tehető. Mindig a szemhéjfesték után alkalmazd, mert ha később ráfestesz a kontúrra, az elrontja a hatást. A rátapadt szemfesték és más szennyeződés miatt érdemes gyakran kihegyezni, és a hegyet használat előtt kissé tompítani. A vonalat vékonyan, a szempillák tövéhez húzd, hogy ne maradjon majd üres csík közöttük. Ha a hegy túl kemény, a festék nem tud megfelelően siklani a bőrön, ezért kellemetlenül húzni fogja azt. A túl puha fajta könnyen elmaszatolódik, így nem lesz precíz a vonal. A legtöbb a feketéből fogy, pedig a színesek is szépen kiemelik a szemszíneket.

  • Barna szem: A türkizkék, óarany, olaj zöld illik hozzá. Kék szem: A szürkétől, a barnától és a terrakottától még szebben fog ragyogni! Zöld szem: A barna és a padli zsánlila árnyalatok csodás színharmóniát alkotnak vele.
  • Fanny-tanács: Ha nagyítanád a szemed, vesd be a fehér szemceruzát! Az alsó és a felső vízvonalra vidd fel, mivel ettől megnyílik a tekintet. A belső szemzugba festve a fáradt tekintetet is élénkíti.

Highlighter ceruzák minden mennyiségben

Ezek a rózsaszínes-bézses, matt vagy csillogó, általában vastag ceruzák arra valók, hogy formától függően kiemeljék az arc bizonyos pontjait. Így ha például a szemöldök íve alatt használjuk, akkor még üdébbé teszik a tekintetet.

Highlighter ceruza szemöldök alá, Anastasia Beverly Hills

Hétköznapi smink: Anastasia Beverly highlighter ceruza
Highlighter ceruza szemöldök alá Anastasia Beverly Hills, Ára: 15.290 Ft

Duó highlighter ceruza, Catrice

Hétköznapi smink: Catrice/pinkpanda duó highlighter ceruza
Duó highlighter ceruza Catrice/pinkpanda.hu, 
Ára: 1599 Ft

Hétköznapi smink szemöldökre

A szemöldökvonal alapvetően meghatározza az arc karakterét, ezért érdemes lehet nagyobb gondot fordítani a kialakítására. A két legfontosabb szempont az arc, valamint a szemünk formája. A szemöldök tónusa vagy egyezzen meg a hajad színével, vagy csak néhány árnyalattal térjen el. Ez a kozmetikum a szemceruzánál puhább, viaszosabb állagú. Fontos az is, hogy a hézagos szemöldököt egybefüggő vonal helyett apró vonásokkal töltsd ki, így még természetesebb hatást érsz el. A kefés és a fésűs végű ceruzák azért praktikusak, mert ilyenkor nincs szükség más kellékre a szálak megigazításához.

  • Fanny-tanács: Bár még mindig divatos a vastag ív, mindenkit óva intünk attól, hogy csak a trend kedvéért erőteljes szemöldököt rajzoljon magának, ha az eredeti nem az. Riasztó lesz majd az összhatás!

Hétköznapi smink szájra

A szájkontúrceruza önmagában nem használható fel, funkciója a körvonalak finom élesítése. Ehhez az ajakrúzs színével harmonizáló kontúrceruzát ajánlott használni. Ne húzz éles ívet: satírozva vidd fel a festéket, akár az ajkak bőrére is. Ezen a rétegen jobban megtapad a rúzs. A felső ajak közepét, a Cupidoívet, majd az alsó ajak közepét hangsúlyozd. Utána a szájszeglet és a kijelölt részek összekötése jöjjön.

  • Fanny-tanács: Ha a ceruzát a rúzs felvitele előtt a szájra satírozol, akkor elkerülheted azt a bakit, hogy a rúzs kopásával csupán a körberajzolt kontúr maradjon az ajkadon.

Lássuk a legjobb termékeket a tökéletes hétköznapi sminkhez:

  • Korrektor
    Tartós korrektor ceruzában, puriBIO Cosmetics
Hétköznapi smink: puriBIO Cosmetics tartós korrektor ceruzában
Tartós korrektor ceruzában puriBIO Cosmetics, Ára: 3660 Ft
Forrás: Notino.hu

Csavaros korrektor ceruza, Aden Cosmetics

Hétköznapi smink: Aden Cosmetics csavaros korrektor ceruza
Csavaros korrektor ceruza Aden Cosmetics, Ára: 1990 Ft
  • Szemöldök
    Szemöldökceruza, s-he colour&style
Hétköznapi smink: s-he colour&style szemöldökceruza
Szemöldökceruza s-he colour&style, Ára: 989 Ft
Forrás: dm.hu

Szemöldökceruza szivacsos applikátorral, Max Factor

Hétköznapi smink: Max Factor szemöldökceruza szivacsos applikátorral
Szemöldökceruza szivacsos applikátorral, Max Factor, 
Ára: 3499 Ft
  • Szem
    Vízálló automata szemceruza, Miss Sporty
     
Hétköznapi smink: Miss Sporty vízálló automata szemceruza
Vízálló automata szemceruza Miss Sporty, Ára: 1099 Ft

Gazdagon pigmentált szemceruza, M.A.C

Hétköznapi smink: M.A.C. gazdagon pigmentált szemceruza
Gazdagon pigmentált szemceruza M.A.C,  Ára: 10.000 Ft

3 az 1-ben szemceruza, Pupa Milano

Hétköznapi smink: Pupa Milano 3 az 1-ben szemceruza
3 az 1-ben szemceruza, Pupa Milano, Ára: 2793 Ft
  • Száj
    Ajakkontúr- és rúzsceruza, trend !t up
Hétköznapi smink: trend it up ajakkontúr- és rúzsceruza
Ajakkontúr- és rúzsceruza trend !t up, Ára: 1499 Ft
Forrás: dm.hu

Szájkontúrceruza, Max Factor

Hétköznapi smink: Max Factor szájkontúrceruza
Szájkontúrceruza Max Factor, Ára: 3599 Ft


További mesés sminktippekért nézd meg ezt a videót:

