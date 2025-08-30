Mesteri vonalakra vágysz? Íme a tökéletes hétköznapi smink a rohanós reggelekhez

A hétköznapi smink tökéletes választás lehet, ha épp rohansz valahova, vagy reggelente mindig késében vagy. A megfelelő termékek tökéletes társak a szürke hétköznapokra és alkalmi eseményekre: elfedik az arcod apróbb hibáit, feltöltik a kisebb redőket és csodásan kiemelik a szemed ragyogó vonalát, miközben egész nap tartó frissességet, nőiességet és kifinomult megjelenést biztosítanak a megjelenésednek. Legyen szó egy természetes, hétköznapi sminkről vagy egy elegáns esti stílusról, a szép smink alapjait mindig a precízen felvitt minőségi termékek adják. Cikkünkben részletesen bemutatjuk, hogyan válaszd ki a számodra legjobb szemceruzát, korrektort és highlightert, és a Fanny magazin add pár tippet ahhoz is, hogy hogyan hozd ki belőlük a legtöbbet minden nap.

A hétköznapi smink alapja a hidratálás és a fényvédő, utána jöhet a smink.

Fotó: New Africa / Shutterstock

A tökéletes hétköznapi smink csupán pár ecsetvonásból áll

Hétköznapi smink arcra

A stiftes és a folyékony állagúak mellett ceruza alakban is rendelkezésre állnak korrektorok. A tömörebb, pigmentáltabb készítménnyel a feltűnőbb hibákat, foltokat és a pattanásokat tudod eltüntetni.

Fanny-tanács: Rosaceás, gyulladt, vöröses bőrtünetekre, vöröses tónusú hegekre, pattanásokra legjobb a zöld színű korrektor. A vörös és a zöld komplementer színek, így egymást semlegesítik.

Hétköznapi smink szemre

A szemceruza az egyik legkedveltebb sminkeszköz, mivel a segítségével a szem gyorsan hangsúlyossá tehető. Mindig a szemhéjfesték után alkalmazd, mert ha később ráfestesz a kontúrra, az elrontja a hatást. A rátapadt szemfesték és más szennyeződés miatt érdemes gyakran kihegyezni, és a hegyet használat előtt kissé tompítani. A vonalat vékonyan, a szempillák tövéhez húzd, hogy ne maradjon majd üres csík közöttük. Ha a hegy túl kemény, a festék nem tud megfelelően siklani a bőrön, ezért kellemetlenül húzni fogja azt. A túl puha fajta könnyen elmaszatolódik, így nem lesz precíz a vonal. A legtöbb a feketéből fogy, pedig a színesek is szépen kiemelik a szemszíneket.

Barna szem: A türkizkék, óarany, olaj zöld illik hozzá. Kék szem: A szürkétől, a barnától és a terrakottától még szebben fog ragyogni! Zöld szem: A barna és a padli zsánlila árnyalatok csodás színharmóniát alkotnak vele.

Fanny-tanács: Ha nagyítanád a szemed, vesd be a fehér szemceruzát! Az alsó és a felső vízvonalra vidd fel, mivel ettől megnyílik a tekintet. A belső szemzugba festve a fáradt tekintetet is élénkíti.

Highlighter ceruzák minden mennyiségben

Ezek a rózsaszínes-bézses, matt vagy csillogó, általában vastag ceruzák arra valók, hogy formától függően kiemeljék az arc bizonyos pontjait. Így ha például a szemöldök íve alatt használjuk, akkor még üdébbé teszik a tekintetet.