Hogyan tüntesd el az éveket a szemed alól? – A legjobb trükkök szem alatti ráncok ellen, ha már elmúltál 20 éves

A jó hír: egy kis fortéllyal és a megfelelő termékekkel sokat javíthatunk a helyzeten. Mutatjuk, hogyan érdemes nekilátni az alattomos szarkalábak és szem alatti ráncok elleni harcnak – hogy bár teljesen nem tüntethetjük el őket, legalább a sminkelt arcunkon ne ők legyenek a főszereplők.

Hogyan tüntesd el az éveket a szemed alól? – A legjobb trükkök szem alatti ráncok ellen, ha már nem vagy 20 éves

Fotó: BLACKDAY / Shutterstock

Így használd a korrektort a szem alatti ráncok eltüntetésére

Azért valljuk be, nem egyszerű elfedni a szem alatti ráncokat. A sok apró vonal szinte megszívja magát a korrektorral, és a végeredmény gyakran inkább kiemeli, mint eltünteti a hibákat. Nem kell azonban feladni, csak néhány alapvető trükköt kell elsajátítani. Ezek nem bonyolultak – sőt, kifejezetten egyszerűek, még a rohanós reggeleken is megállják a helyüket.

A legjobb sminkalap: hidratálás, hidratálás, hidratálás!

Mielőtt elővennéd a korrektor ecsetjét, gondoskodj arról, hogy a bőröd tényleg felkészült legyen. Egy jó szemkörnyékápoló csodákra képes, hiszen a hidratált bőr sokkal simább, nem ülnek bele olyan könnyen a ráncokba a termékek. Ez a lépés olyan, mint egy alapozó a festéshez – nem szabad kihagyni, különben az egész gyorsan lepattogzik. Ha lehet, válassz kifejezetten szemkörnyékre való, tápláló krémet, amit gyengéden ütögető mozdulatokkal belemasszírozol a bőrödbe. Ha pedig extra kényeztetésre vágysz, egy hűsítő roller vagy egy apró masszázseszköz segíthet abban, hogy a puffadás is csökkenjen.

Válaszd meg jól a korrektorod!

Nem minden korrektor egyforma – ezt hidd el nekünk. Kerüld a száraz, nehéz formulákat, mert csak rontanak a helyzeten, és az ilyen termékek minden kis vonalat kiemelnek, több kárt okozva mint hasznot. A krémes, hidratáló állag a nyerő, ami könnyedén olvad bele a bőrbe, mégis eltakarja a sötét karikákat és a ráncokat. Kifejezetten érdemes olyat keresni, amelynek van egy kis fényvisszaverő pigmentje is, mert az szinte varázslatosan világosítja az arcot.

A szem környékén sokkal vékonyabb a ránc, mint bárhol máshol az arcon

Fotó: Master1305 / Shutterstock

Korrekt korrektor használat

Sokszor azt gondoljuk, hogy a korrektorral mindenhova egyenletesen kell kenni, pedig éppen az ellenkezője a hatékonyabb. Ne ess túlzásba, itt is igaz az örök érvényű szabály, hogy a kevesebb több, pláne érett bőr esetén! Nem kell egyszerre vastagon feltenni mindent. Sőt, ha túlságosan ráerőlteted a korrektort, csak kiemeli a hibákat és akár a szem alatti karikákat is.

Az igazi csodaszer az, ha a legmélyebb részekre, vagyis a szem belső sarkára és az árnyékos, kicsit beesett területekre koncentrálsz. Ezek azok a pontok, ahol a szemünk valóban besüpped, és ahol az árnyékok okozzák a fáradt, sötét karikák hatását.