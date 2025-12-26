KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Kőkemény retró karácsonyi filmkvíz: ha 7-re tudod a választ már átlag feletti vagy!

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 26. 10:15
A karácsony nem csak a bejgliről és a csillogó díszekről szól, hanem az otthon melegéről és a nosztalgiáról is. Mi idézhetné meg jobban az ünnepi hangulatot, mint egy retró karácsonyi filmkvíz, ahol újra találkozhatsz gyerekkorod kedvenc jeleneteivel? Teszteld kvízünkkel, hogy mennyire emlékszel a klasszikusok apró részleteire!
Karácsonyrajongó vagy? Tedd próbára tudásodat és emlékezetedet is! Nosztalgiázz egy retró karácsonyi filmkvízzel!

Fotó: UNIVERSAL STUDIOS / Northfoto
  • Karácsonykor mindenki szeret nosztalgiázni egy kicsit.
  • Előkerülnek klasszikus és modern filmek is, amik még hangulatosabbá teszik az ünnepet.
  • A retró karácsonyi kvíz során 10 kérdéssel tesztelheted tudásodat a legnépszerűbb ünnepi filmekről.

A karácsony nem lenne teljes a meleg takaró, egy bögre forró ital és egy jó film nélkül. De vajon mennyire emlékszel a klasszikus és modern karácsonyi filmekre? Tudod, melyik filmben védik meg a családi házat betörőktől, vagy hol vált világhírűvé egy rénszarvas piros orral? Ez a karácsonyi filmkvíz most tényleg próbára teszi, mennyire vagy otthon az ikonikus ünnepi vígjátékok világában. Jöhet a Reszkessetek, betörők!, a Grincs, az Igazából szerelem meg minden más? Csak az igazán fanatikusok hozzák a 10/10-et.

Retró karácsonyi filmkvíz: hány kérdésre tudod a választ?

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Melyik filmben marad otthon véletlenül egy kisfiú karácsonykor, miközben a családja Párizsba utazik?

