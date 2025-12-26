Kőkemény retró karácsonyi filmkvíz: ha 7-re tudod a választ már átlag feletti vagy!

Karácsonyrajongó vagy? Tedd próbára tudásodat és emlékezetedet is! Nosztalgiázz egy retró karácsonyi filmkvízzel!
A karácsony nem lenne teljes a meleg takaró, egy bögre forró ital és egy jó film nélkül. De vajon mennyire emlékszel a klasszikus és modern karácsonyi filmekre? Tudod, melyik filmben védik meg a családi házat betörőktől, vagy hol vált világhírűvé egy rénszarvas piros orral? Ez a karácsonyi filmkvíz most tényleg próbára teszi, mennyire vagy otthon az ikonikus ünnepi vígjátékok világában. Jöhet a Reszkessetek, betörők!, a Grincs, az Igazából szerelem meg minden más? Csak az igazán fanatikusok hozzák a 10/10-et.
10 kihagyhatatlan karácsonyi vígjáték:
Karácsonyi hangulatra vágysz? Olvasd el alábbi cikkjeinket is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.