Kőkemény retró karácsonyi filmkvíz: ha 7-re tudod a választ már átlag feletti vagy!

Karácsonyrajongó vagy? Tedd próbára tudásodat és emlékezetedet is! Nosztalgiázz egy retró karácsonyi filmkvízzel!

Retró karácsonyi filmkvíz: csak a legnagyobb mozifanatikusoknak!

Fotó: UNIVERSAL STUDIOS / Northfoto

Karácsonykor mindenki szeret nosztalgiázni egy kicsit.

Előkerülnek klasszikus és modern filmek is, amik még hangulatosabbá teszik az ünnepet.

A retró karácsonyi kvíz során 10 kérdéssel tesztelheted tudásodat a legnépszerűbb ünnepi filmekről.

A karácsony nem lenne teljes a meleg takaró, egy bögre forró ital és egy jó film nélkül. De vajon mennyire emlékszel a klasszikus és modern karácsonyi filmekre? Tudod, melyik filmben védik meg a családi házat betörőktől, vagy hol vált világhírűvé egy rénszarvas piros orral? Ez a karácsonyi filmkvíz most tényleg próbára teszi, mennyire vagy otthon az ikonikus ünnepi vígjátékok világában. Jöhet a Reszkessetek, betörők!, a Grincs, az Igazából szerelem meg minden más? Csak az igazán fanatikusok hozzák a 10/10-et.

Retró karácsonyi filmkvíz: hány kérdésre tudod a választ?