T-Rex illusztrációja

Nem fogod elhinni, miért volt olyan apró a kezük a T-Rexeknek

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 18:15
paleontológiakutatásdinoszaurusz
A T-Rexek apró karja az evolúció egyik legviccesebb talánya. Cikkünkből megtudhatod, a modern magyarázatok szerint miért ekkora kezei nőttek a hatalmas ragadozó óriáshüllőnek.
  • A T-Rex feje akkora volt, mint egy kisebb autó, és a valaha mért legnagyobb harapással büszkélkedhetett.
  • A hatalmas fej és harapás mellett az óriás méretű ragadozó karjai nem véletlenül fejlődtek olyan apróra.
  • Hosszabb karok esetén azok súlya a fej súlyához adódva a T-Rexet elhúzta volna, orra buktatva az állatot.

Egy időben sokáig kínozta egy kérdés a paleontológusokat a Tyrannosaurus rexszel kapcsolatban, mégpedig hogy hogyan lehettek egy ekkora állatnak komikusan apró, szinte használhatatlan mellső végtagjai. Idővel aztán tudományos kutatások rántották le a leplet a rejtélyről. Legutóbb egy 2026-os egyetemi kutatás során mutattak ki szoros összefüggést a T-Rex koponyájának robusztussága és a karok zsugorodása között. Kiderült, hogy a fej a karok kárára nőtt. A T-Rexek rendkívül mohó állatok voltak, ezért néha előfordult, hogy összevesztek a leterített prédán, és ilyenkor egymásból is kiszakítottak egy-egy darabot.

Megoldódott a T-Rex apró mellső végtagjainak rejtélye

Ezért volt kicsi a T-Rexek karja

A UC Berkeley kutatói szerint a T-Rex mellső végtagjai egyebek mellett abból az okból zsugorodtak össze a generációk során, hogy a közös lakomáknál minimalizálódjon a véletlen amputációk száma. Ezenkívül a nagy fejük miatt már egy harminc centivel hosszabb karral is nagy lett volna az esély arra, hogy az egyiké beleakad valamelyik társa szájába.

Előrebukott volna

Ahogy a T-Rex elkezdett egyre nagyobb, páncélozottabb prédákra vadászni, a karjai még inkább feleslegessé váltak. A hatalmas feje lényegében egy önálló, csontrepesztő fegyverré vált, amely egyetlen mozdulattal képes volt kettéroppantani egy Triceratops medencecsontját is.

Egy ekkora fej megtartásához brutális nyakizmok kellettek. Ha a T-Rex megtartotta volna hosszú, súlyos karjait is, a súlypontja annyira előretolódott volna, hogy képtelen lett volna két lábon egyensúlyozni. Az evolúció így hátrébb tolta az állat súlypontját, stabilizálta a járását, a feleslegesen hosszú karokat pedig egyszerűen leépítette. Szóval a T-Rex inkább elcserélte a kézfogás és az ölelés lehetőségét egy olyan harapásra, amellyel a szárazföld abszolút ura maradhatott.

