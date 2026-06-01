Ben Barnes lerántotta a leplet – Még idén jöhet Az Intézet új évada!

Még idén visszatérhetünk Az Intézet falai közé, Stephen King világába. Az Intézet sorozat második évada az egyik főszerepet alakító Ben Barnes helyzetjelentése alapján már leforgott, így minden esély megvan rá, hogy ha karcsú időkeretben is, de még 2026-ban láthassuk a különleges képességekkel megáldott gyerekekről szóló sorozat folytatását.

A Stephen King regénye alapján készült Az Intézet jelenleg első évadával tarolta le a CANAL+ új streaming-szolgáltató felületét. A történet olyan gyerekekről szól, akik TK, azaz telekinetikus, vagy TP, azaz telepatikus képességekkel rendelkeznek, a kormány pedig egy szigorúan titkos, zárt intézményben, az Intézetben gyűjti össze és képezi őket a saját céljaira. Ben Barnes egy exrendőrt alakít, Tim Jamiesont, aki az első évadban felfedezi, mi folyik a gyanúsan körülzárt épület falai mögött és segít megszökni Luke-nak és társainak, akik valójában sokkal inkább foglyok, mint magánintézményben képességeiket fejlesztő gyerekek. A főbb szereplők közül az igazgatónőt, Ms. Sigsby-t alakító Mary-Louise Parkert, valamint Kalishat (Simon Miller) és Nicket (Fionn Laird) is viszontláthatjuk majd a második évadban, melyhez új szereplők is csatlakoztak, például a Trónok harca sorozatból ismert Alfie Allen.

Stephen King még februárban jelentette be, hogy folyamatban van Az Intézet második évadának forgatása, sőt, a horrorkirály, akinek egyre több regényét adaptálják újra az utóbbi években, azt is belengette, hogy még 2026-ban megkaphatjuk a kész, ropogós új évadot.

Ben Barnes Instagramjára posztolt egy közös képet a főszereplő Luke-ot alakító Joe Freemannel. A kép meglehetősen sötét tónusú, és sokat nem árul el, de az tisztán látszik, hogy forgatás közben készült.