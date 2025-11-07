Extrém körülmények között forgott A menekülő ember

A hamarosan mozikba kerülő A menekülő ember című Edgar Wright rendezés forgatási körülményei enyhén szólva is extrémen alakultak. Edgar Wright a Variety magazinnal osztotta meg a kihívásokkal teli munkálatok részleteit.

Edgar Wright nem kímélte Glen Powellt A menekülő ember forgatásán (Fotó: Northfoto)

A menekülő ember lehet a Stephen King rajongók új kedvenc filmje

A film Stephen King író azonos című disztópikus regényének újabb adaptációja. Korábban, 1982-ben már készült egy filmes feldolgozás Arnold Schwarzenegger főszereplésével, azonban Edgar Wright teljesen más nézőpontból közelíti meg a horrorkirály történetét. A rendező Stephen King iránti rajongása egészen a gyermekkoráig nyúlik vissza, amikor még öccsével cserélgették egymás között King puhafedeles, szamárfülesre olvasott regényeit. Talán ebben rejlik a siker kulcsa A menekülő ember számára, hiszen a lelke mélyén Wrigth mindig is Stephen King rajongó maradt. Amikor sor került az első tesztvetítésekre, a rendező felkereste Kinget és megkérdezte tőle, hogy mondhatja-e azt a rajongóknak, hogy az írónak tetszett a film. King erre így válaszolt: “Hogy tetszett-e? Imádtam! Pont annyira hű a könyvhöz, hogy a rajongókat boldoggá tegye, ugyanakkor pont annyira egyedi, hogy számomra is izgalmas legyen.”

Stephen King imádta A menekülő ember új filmes adaptációját (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Valóban, Wright megközelítése merőben eltér a Schwarzenegger-féle adaptációtól, melyben a főhős egy igazi tesztoszteronbomba. Ebben a verzióban Edgar Wright sokkal emberibb és sebezhetőbb oldalról közelíti meg Ben Richards karakterét. Richards egy elkeseredett apa, aki még saját életét is képes kockára tenni, hogy megmentse súlyos beteg kisfiát. Jelentkezik a Menekülő ember című valóságshow-ba, melynek főnyereménye 1 billió dollár. A nyertesnek túl kell élnie egy 30 napon át tartó országos hajtóvadászatot, aminek minden percét élőben figyelik és közvetítik, így a férfi sehol sincs biztonságban. Stephen King még 1982-ben írta a regényt, ami 2025-ben játszódik, így külön izgalmas, hogy Wright-nak most nyílt lehetősége elkészíteni a filmet. Az író látnoki zsenijét bizonyítja, hogy a könyvben leírt közel 40 éves jóslatok bizonyos mértékig beteljesülni látszanak.