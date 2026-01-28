Az Intézet: a CANAL+ elhozta nekünk Stephen Kinget

A CANAL+ újabb gyöngyszemmel jelentkezik. Az Intézet című sorozat elérhető az új streaming-szoláltató kínálatában. Ajánljuk mindenkinek, akit érdekelnek a rejtélyek, a természetfeletti jelenségek és valami lebilincselően izgalmasra vágyik.

Az Intézet első évada már elérhető a CANAL+ kínálatában (Fotó: Chris Reardon / CANAL+)

Az Intézet lehet az új sikersorozat

A CANAL+ már megajándékozott minket egy izgalmas, saját gyártású sorozattal. Az Őrszemek egyszerre idézi meg a Ridley Scott rendezte Szárnyas fejvadászt és a Marvel Amerika Kapitányát, miközben egyedi történetet tár a szemünk elé. Most egy újabb sorozatot ajánlunk azok figyelmébe, akik szeretik a rejtélyes, természetfeletti, krimibe hajló történeteket, és esetleg nagy Stephen King rajongók. Az Intézet Stephen King azonos című, 2019-ben megjelent regénye alapján készült. A CANAL+ kínálatában elérhető az első évad, mely a külföldi lapok szerint teljes egészében feldolgozza a regény cselekményét, azonban a szériát jegyző MGM stúdió 2025 augusztusában bejelentette, hogy 2026-ban érkezik a második évad. Ez különösen izgalmas és egyben rizikós vállalás, tekintve, hogy semmilyen meglévő alapanyagra nem támaszkodnak az alkotók, hanem teljes egészében saját gyártású forgatókönyvből fognak dolgozni. A premierdátumról egyelőre nincsenek elérhető információk, de kíváncsian várjuk, hogyan gondolják tovább Stephen King történetét.

Martin Freeman fia, Joe Freeman felnőtt a feladathoz, remekül alakítja Az Intézet főszerepét (Fotó: Chris Reardon / CANAL+)

Az Intézet: egy alulértékelt Stephen King adaptáció

Az Intézet egy csapat különleges képességekkel rendelkező gyerekről szól, akiket egy intézetben gyűjtenek össze, hogy kiaknázzák a képességeiket. Ahogy ez lenni szokott az ilyen jellegű történetekben, itt is hamar kiderül, hogy az intézetet vezető Ms. Sigsby, akit Mary-Louise Parker alakít, és a többi dolgozó szándékai nem a legtisztábbak. Főhősünk, Luke Ellis átlagon felüli intelligenciával rendelkezik, és időnként a környezetében lévő tárgyak “megmozdulnak”. Amint bekerül az intézetbe, kiderül, hogy “TK”, azaz telekinetikus képességei vannak. Miután megismerkedik a többi bent élő gyerekkel, rájön, hogy innen muszáj lesz megszöknie, de a legendák szerint ez még soha senkinek sem sikerült. Egyetlen esélyük, ha összefognak és saját képességeik segítségével próbálnak meg kiszabadulni az intézet fogságából. Luke Ellis szerepében megismerkedhetünk Joe Freemannel, aki alig 20 éves, de ígéretes tehetségnek mutatkozik. Martin Freeman fia már korábban is kapott kisebb szerepet a Doktorok című széria egyik epizódjában, de Az Intézetben most sokkal több reflektorfényhez jut.