Bűnözők a vásznon: Ő volt a legcsinosabb Don – John Gotti és a róla készült film

Bűnözők a filmvásznon cikksorozatunk nem lenne teljes, ha nem foglalkoznánk a noir- és gengszterfilmeket ihlető legnagyobb bűnszervezetekkel és azok ismertebb tagjaival. Közülük is kiemelkedik az a John Gotti, aki szinte sportot űzött abból, hogy a kamerák előtt mutogassa magát. Íme Jonn Gotti története és a film, ami róla szól!

John Gotti akkora sztárrá vált, hogy Hollywoodot is megihlette (Fotó: Eyevine/ Northfoto)

Gotti igazi sztármaffiózó volt

John Gotti az amerikai maffia egyik legismertebb alakja volt. 1940-ben született, és fiatalon került kapcsolatba a szervezett bűnözéssel. Kezdetben csak kisebb lopásokat hajtott végre, de mivel az egyetlen kitörési lehetőséget ebben látta, ezért viszonylag hamar csatlakozott a Gambino családhoz, mely akkoriban New York egyik legbefolyásosabb maffiacsaládja volt. Az 1980-as években vált a Gambino család fejévé. Teljes hatalmát a család felett 1985-ben szerezte meg, amikor elrendelte főnöke, Paul Castellano meggyilkolását, majd átvette az irányítást.

Híres volt feltűnő életstílusáról és arról, hogy többször is felmentették a bíróságon, ezért „Dapper Don”-nak, azaz ,,Jólöltözött Don-nak" nevezték. Fényűző életstílusa, drága öltözékei csak tovább mélyítették a hatóságok ellenszenvét. Nyíltan szerepelt a médiában, ami szokatlan volt a maffiában. A többi, befolyásos maffiacsalád rémülten figyelte Gotti feltűnősködését, a Lucchese család feje például egyenesen a Cosa Nostra bukását látta benne. Bukását végül bizalmasa, Sammy Gravano vallomása okozta, aki együttműködött a hatóságokkal.

1992-ben Gotti-t több rendbeli gyilkosság és zsarolás miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 2002-ben halt meg rákban a börtönben. Sztárságának hű bizonyítéka, hogy kezdetben nem akarták engedélyezni a katolikus temetést a családnak, de az egyház és az állam végül beleegyezett, a ceremónián pedig több mint 300-an jelentek meg. A legnépszerűbb Don Hollywoodot is megihlette, ahogy a maffia és a szervezett bűnözés világa már egyébként is érdekelte a filmkészítőket. Szinte magától értetődő volt, hogy egy akkora, nyilvánosság előtt is rendszeresen szereplő alakról, mint John Gotti, előbb-utóbb filmek fognak készülni. Így is lett, elítélése után alig négy évvel már érkezett is Robert Harmon rendezésében a Gotti.