Bűnözők a vásznon: Ő volt a legcsinosabb Don – John Gotti és a róla készült film

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 24. 16:45
A new york-i maffia egyik leghíresebb arca volt, és még tett is érte, hogy így legyen. Íme John Gotti és az általa ihletett zseniális gengszterfilm!
Bűnözők a filmvásznon cikksorozatunk nem lenne teljes, ha nem foglalkoznánk a noir- és gengszterfilmeket ihlető legnagyobb bűnszervezetekkel és azok ismertebb tagjaival. Közülük is kiemelkedik az a John Gotti, aki szinte sportot űzött abból, hogy a kamerák előtt mutogassa magát. Íme Jonn Gotti története és a film, ami róla szól! 

John Gotti rendőrségi portréja.
John Gotti akkora sztárrá vált, hogy Hollywoodot is megihlette (Fotó: Eyevine/ Northfoto)

Gotti igazi sztármaffiózó volt

John Gotti az amerikai maffia egyik legismertebb alakja volt. 1940-ben született, és fiatalon került kapcsolatba a szervezett bűnözéssel. Kezdetben csak kisebb lopásokat hajtott végre, de mivel az egyetlen kitörési lehetőséget ebben látta, ezért viszonylag hamar csatlakozott a Gambino családhoz, mely akkoriban New York egyik legbefolyásosabb maffiacsaládja volt. Az 1980-as években vált a Gambino család fejévé. Teljes hatalmát a család felett 1985-ben szerezte meg, amikor elrendelte főnöke, Paul Castellano meggyilkolását, majd átvette az irányítást. 

Híres volt feltűnő életstílusáról és arról, hogy többször is felmentették a bíróságon, ezért „Dapper Don”-nak, azaz ,,Jólöltözött Don-nak" nevezték. Fényűző életstílusa, drága öltözékei csak tovább mélyítették a hatóságok ellenszenvét. Nyíltan szerepelt a médiában, ami szokatlan volt a maffiában. A többi, befolyásos maffiacsalád rémülten figyelte Gotti feltűnősködését, a Lucchese család feje például egyenesen a Cosa Nostra bukását látta benne. Bukását végül bizalmasa, Sammy Gravano vallomása okozta, aki együttműködött a hatóságokkal. 

1992-ben Gotti-t több rendbeli gyilkosság és zsarolás miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 2002-ben halt meg rákban a börtönben. Sztárságának hű bizonyítéka, hogy kezdetben nem akarták engedélyezni a katolikus temetést a családnak, de az egyház és az állam végül beleegyezett, a ceremónián pedig több mint 300-an jelentek meg. A legnépszerűbb Don Hollywoodot is megihlette, ahogy a maffia és a szervezett bűnözés világa már egyébként is érdekelte a filmkészítőket. Szinte magától értetődő volt, hogy egy akkora, nyilvánosság előtt is rendszeresen szereplő alakról, mint John Gotti, előbb-utóbb filmek fognak készülni. Így is lett, elítélése után alig négy évvel már érkezett is Robert Harmon rendezésében a Gotti.  

Armand Assante színész portréja.
Armand Assante alakította a leghitelesebben John Gotti szerepét (Fotó: Abaca)

Gotti: Armand Assante volt a leghitelesebb 

A Gotti 1996-ban került a képernyőkre, 4 évvel azután, hogy John Gottit végül elítélte a bíróság. A “Dapper Don” szerepét Armand Assante alakította, akiről máig úgy tartják, hogy a leghitelesebb Gotti volt, pedig 2018-ban még az Arany Pálma díjas John Travolta is megpróbálkozott a szereppel, inkább kevesebb sikerrel. A további színészgárda olyan arcokból állt, akiket viszontláthattunk a nagysikerű HBO Maffiózók sorozatban is, többek között Vincent Pastore, Tony Sirico vagy Frank Vincent, akik később is szinte állandó maffiafilmes színészekké váltak. A Gotti film akkoriban az HBO legjobb értékeléseket kapott tévéfilmje volt. Még a valódi maffia pecsétjét is megkapta egyenesen Michael Franzese-től, aki a Colombo család egykori feje volt és Gottival is sokat dolgozott együtt. Franzese azt mondta, ez a film minden idők leghitelesebb Gotti-ábrázolása.  

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
