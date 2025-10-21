SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Orsolya névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

2026 Zendaya éve lesz: nem hiszed el, hány filmben fog játszani a Budapesten flangáló világsztár

Zendaya
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 16:15
Tom Hollanddűne
A Dűne sztárja nem csak a Dűnében szerepel. Zendaya 2026-ban 5 projektben is képernyőre kerül, ezekben a projektekben láthatjuk a színésznőt.

2026 Zendaya éve lesz! A színésznő jelenleg 5 projektben is közreműködik, melyek mind az új esztendőben debütálnak majd. Nézzük, mire számíthatunk Tom Holland menyasszonyától! 

Zendaya igazi munkamániás, egy percet nem pihent idén sem (Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE)
Zendaya igazi munkamániás, egy percet nem pihent idén sem (Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE)

Zendaya rárúgja az ajtót az új évre 

  • Dűne: Messiás 

A színésznőt idén többször is rajtakaphattuk, ahogy Budapest utcáin kóricál, ugyanis nálunk forog a Denis Villeneuve rendezésében készülő Dűne harmadik része, melyben Zendaya is visszatér Chani szerepében. Nyáron több alkalommal is járt a fővárosban, ahol meglátogatott egy parfümériát és egy közkedvelt reggelizőbe is betért. A rajongók szinte megszállottan követték a színésznő minden lépését, de Zendaya nem bánta a dolgot, mindenkivel kedves volt és bárkivel szívesen összeállt egy közös kép erejéig. A Dűne: Messiást valóban várhatjuk, mint a messiást, ugyanis az előzetes információk alapján 2026 december 18-án lesz a film premierje az Egyesült Államokban, arról pedig egyelőre nincs hír, hogy nálunk mikor kerül vászonra Villeneuve trilógiájának befejező része. A filmben ismét láthatjuk majd Paul Atreides szerepében a kopaszon szaladgáló Timothée Chalamet-et, a császár lányát alakító Florence Pugh-t és Robert Pattinson is feltűnik majd a fináléban.  

Zendaya egész nyáron Budapesten bolyongott a Dűne forgatása miatt (Fotó: ZUMAPRESS.com)
Zendaya egész nyáron Budapesten bolyongott a Dűne forgatása miatt (Fotó: ZUMAPRESS.com)
  • Eufória 3. évad 

Az Eufória 3. évadáról is hallottunk már mindenfélét, a széria folytatása csigalassúsággal készült, de a rajongóknak már nem kell sokat várni, az első epizódok 2026 tavaszán debütálnak az HBO Max műsorán. A Pókember sztárja ismét felbukkan Rue szerepében, és a forgatásról kiszivárgott felvételek alapján esélyes, hogy visszacsúszik kábítószerproblémáiba. A szőke bombázó Sydney Sweeney is ismét látható lesz, és a Frankenstein filmben szereplő Jacob Elordi is tudott időt szakítani a harmadik évad forgatására.  

Az Eufória sorozatban Rue szerepét alakító színésznő az első évad óta világsztárrá nőtte ki magát (Fotó: Archív)
Az Eufória sorozatban Rue szerepét alakító színésznő az első évad óta világsztárrá nőtte ki magát (Fotó: Archív)
  • Odüsszeia 

Christopher Nolan következő dobása egy igazán nagyívű történetet dolgoz fel. Homérosz eposza alapján készül az Odüsszeusz című film, melyben igazi A-listás sztárok szerepelnek. A címszerepet Matt Damon alakítja, de feltűnik az Ördög Pradát visel második részét forgató Anne Hathaway, a Mad Max filmek sztárja, Charlize Theron és a furcsa étkezési szokásairól elhíresült Robert Pattinson is. Az Odüsszeia igazi “szerelemprojekt”, ugyanis a filmben nemcsak Zendaya, hanem újdonsült vőlegénye, Tom Holland is játszik, méghozzá nem kisebb szerepet, mint az ókori kalandor fiát, Télemakhoszt alakítja majd. Christopher Nolan rendezése 2026 július 16-án érkezik a mozikba.  

Az álompár Christopher Nolan filmjébn is együtt játszik (Fotó: AFF/PA Images)
Az álompár Christopher Nolan filmjében is együtt játszik (Fotó: AFF/PA Images)
  • Spiderman: A Brand New Day 

Az álompár ismét visszatér bimbódzó szerelmük helyszínére. Tom Holland újból magára ölti a piros spandex-szerelést és a “barátságos és közkedvelt” Pókember szerepében küzd a jog és az igazság oldalán, míg friss mátkája, Zendaya MJ-ként tér vissza az újabb Marvel-projektben. Az új Pókember film 2026 júliusában kerülhet a mozikba.

Zendaya és vőlegénye Tom Holland a Pókember forgatásán találtak egymásra (Fotó: Sony Pictures)
Zendaya és vőlegénye Tom Holland a Pókember forgatásán találtak egymásra (Fotó: Sony Pictures)
  • The Drama 

Zendaya úgy tűnik szereti ismerős arcokkal körbevenni magát, ugyanis az áprilisra várható The Drama című moziban Robert Pattinson-nal játszik majd együtt, akivel a Dűne 3. részében és az Odüsszeiában is kollégák. A The Drama egy esküvőjük előtt álló pár története. Kapcsolatuk látszólag szilárd alapjai azonban megrendülni látszanak, amikor egyikük furcsa, eddig sosem látott titkokat fedez fel a másikról. A The Drama szintén tavasszal, áprilisban várható, így egyelőre úgy tűnik, 2026 tavaszán a fák levelet bontanak, a mozik pedig Zendaya-plakátokat. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu