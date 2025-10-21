2026 Zendaya éve lesz: nem hiszed el, hány filmben fog játszani a Budapesten flangáló világsztár

2026 Zendaya éve lesz! A színésznő jelenleg 5 projektben is közreműködik, melyek mind az új esztendőben debütálnak majd. Nézzük, mire számíthatunk Tom Holland menyasszonyától!

Zendaya igazi munkamániás, egy percet nem pihent idén sem (Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE)

Zendaya rárúgja az ajtót az új évre

Dűne: Messiás

A színésznőt idén többször is rajtakaphattuk, ahogy Budapest utcáin kóricál, ugyanis nálunk forog a Denis Villeneuve rendezésében készülő Dűne harmadik része, melyben Zendaya is visszatér Chani szerepében. Nyáron több alkalommal is járt a fővárosban, ahol meglátogatott egy parfümériát és egy közkedvelt reggelizőbe is betért. A rajongók szinte megszállottan követték a színésznő minden lépését, de Zendaya nem bánta a dolgot, mindenkivel kedves volt és bárkivel szívesen összeállt egy közös kép erejéig. A Dűne: Messiást valóban várhatjuk, mint a messiást, ugyanis az előzetes információk alapján 2026 december 18-án lesz a film premierje az Egyesült Államokban, arról pedig egyelőre nincs hír, hogy nálunk mikor kerül vászonra Villeneuve trilógiájának befejező része. A filmben ismét láthatjuk majd Paul Atreides szerepében a kopaszon szaladgáló Timothée Chalamet-et, a császár lányát alakító Florence Pugh-t és Robert Pattinson is feltűnik majd a fináléban.

Zendaya egész nyáron Budapesten bolyongott a Dűne forgatása miatt (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Eufória 3. évad

Az Eufória 3. évadáról is hallottunk már mindenfélét, a széria folytatása csigalassúsággal készült, de a rajongóknak már nem kell sokat várni, az első epizódok 2026 tavaszán debütálnak az HBO Max műsorán. A Pókember sztárja ismét felbukkan Rue szerepében, és a forgatásról kiszivárgott felvételek alapján esélyes, hogy visszacsúszik kábítószerproblémáiba. A szőke bombázó Sydney Sweeney is ismét látható lesz, és a Frankenstein filmben szereplő Jacob Elordi is tudott időt szakítani a harmadik évad forgatására.

Az Eufória sorozatban Rue szerepét alakító színésznő az első évad óta világsztárrá nőtte ki magát (Fotó: Archív)

Odüsszeia

Christopher Nolan következő dobása egy igazán nagyívű történetet dolgoz fel. Homérosz eposza alapján készül az Odüsszeusz című film, melyben igazi A-listás sztárok szerepelnek. A címszerepet Matt Damon alakítja, de feltűnik az Ördög Pradát visel második részét forgató Anne Hathaway, a Mad Max filmek sztárja, Charlize Theron és a furcsa étkezési szokásairól elhíresült Robert Pattinson is. Az Odüsszeia igazi “szerelemprojekt”, ugyanis a filmben nemcsak Zendaya, hanem újdonsült vőlegénye, Tom Holland is játszik, méghozzá nem kisebb szerepet, mint az ókori kalandor fiát, Télemakhoszt alakítja majd. Christopher Nolan rendezése 2026 július 16-án érkezik a mozikba.