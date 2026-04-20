Most érkezett: sziklákra zuhant egy ember a Belgrád rakparton

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 20. 17:10
Egy gyalogos zuhant a sziklákra ma reggel a Duna-parton. A férfi a Belgrád rakpartnál esett a mélybe, több métert zuhant. Szerencsére túlélte a veszélyes becsapódást, tűzoltók emelték ki, majd adták át a mentősöknek.

A Bors információi szerint az eset hétfő reggel (ápr.20.) történt a Belgrád rakparton, ahonnan váratlanul egy férfi zuhant a mélybe. Több métert zuhant, majd egyenesen a sziklákra csapódott. Úgy tudjuk, hogy bár megsérült, de túlélte az esetet, később tűzoltók emelték a rakpartra, majd adták át a mentősöknek. 

A külföldi férfi a Belgrád rakpartról zuhant a sziklákra. Több métert esett, mielőtt becsapódott. Úgy tudjuk, hogy bár túlélte a balesetet, súlyosan megsérült, tűzoltók emelték ki a sziklás Duna-partról
Úgy tudjuk, hogy a külföldi turista a környéken sétált, vélhetően a balesetet egy rossz mozdulat okozta. A környéken először azt sem tudták, hogyan esett le, többen ugyanis kezdetben azt hitték, hogy a férfi az egyik közeli hídról zuhant a mélybe. Információink szerint a turista több métert zuhant a magas partszakaszról, majd onnan egyenesen a Duna-part melletti sziklákra csapódott. Az esetre többen felfigyeltek, így a riadt szemtanúk azonnal értesítették a mentősöket és a tűzoltókat is. 

A tűzoltók és a mentősök viszont gyorsan a helyszínre értek, a mélyből végül a tűzoltók emelték ki, majd ők átadták a mentősöknek. Azt, hogy a férfi valójában hogyan esett a mélybe, egyelőre nem tudni, de nem kizárt, hogy csupán egy elbaltázott fotózási kísérlet okozta a kis híján végzetes balesetet, de az is lehetséges, hogy csupán az elterülő Duna-partot akarta közelebbről megcsodálni. 

Történtek már hasonló balesetek

Nem ez volt az első ilyen eset: tavaly márciusban például valaki szintén a sziklákra esett, akkor az Antall József rakparton. A férfi akkor nézelődés közben, egy óvatlan mozdulat miatt zuhant a mélybe. Szerencsére ő is megúszta az esetet, csak könnyebben sérült meg. Őt is tűzoltók hozták fel egy speciális technikával. Májusban ismét egy férfi zuhant a mélybe, őt bulizás közben érte a baleset: lapunk akkor megírta, hogy a férfi a kordonnak támaszkodott, ami azonban nem bírta el a súlyát, és a férfivel együtt leszakadt. Alig pár hónappal később, augusztusban egy fiatal lány esett a kövekre az Antall József rakparton, őt is a tűzoltók hozták fel. 

 

