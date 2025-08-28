Hogy mivan? Jön az új Rocky-film, de leváltották Sylvester Stallone-t: már nem ő lesz Balboa!

Mozgásban van a Rocky című filmet bemutató életrajzi film. A casting tanulsága szerint Sylvester Stallone karakterét Anthony Ippolito játssza. A döntés bőven okot adhat az optimizmusra, mivel nála jobban passzoló színészt talán nem is találhattak volna. A rendező Peter Farrelly lesz, aki korábban a Zöld könyvért kapott Oscar-díjat, de a közönség a Dumb és Dumber filmek révén is ismerheti munkásságát.
A film az azóta akcióhősként elhíresült Stallone pályakezdő időszakáról szól majd. Kevesen tudják, de a színész egykor maga írta meg a forgatókönyvét és mindent megtett azért, hogy a film megvalósulhasson, vele a főszerepben. Bizonyára része lesz a filmnek a többszöri elutasítás is amivel szembenézett, a küzdelmét aminek a tétje nem kevesebb, mint az élete.
A Rocky pedig végül a Sylvester Stallone filmek legjobbjává nőtte ki magát és a legjobb filmnek járó Oscar-díjat is elnyerte 1976-ban.
A filmnek optimista kicsengése lehet, hiszen a történelem bebizonyította, hogy Sylvester Stallone kihasználva az élet nyújtotta nehézségeit, az egyik legkeresettebb filmes ikonná vált.
A Stallonet játszó színész, Anthony Ippolito-tól nem idegenek az életrajzi filmek. Korábban hasonló elképzelések farvizén épült The Offer című filmben játszotta Al Pacinot, amely film a mostani projekthez hasonlóan a Keresztapa elkészültét vette górcső alá. De láthattuk még a Pixel című eléggé megosztó Adam Sandler vígjátékban és a Bíbor szívekben is.
Az utóbbi jó 15 évben több film mutatott rá arra, hogy az emberek nem csak az alkotásokra kíváncsiak, hanem a mögöttük lévő emberekre. Emlékezzünk a ma születésnapos David Fincher filmjére, A közösségi hálóra, ami Jesse Eisenberg és Andrew Garfield életük egyik legjobb alakítását nyújtották. De említhetnék a Bohém rapszódiát is, ahol Rami Malek kinézete összetéveszthetően közel volt a rocklegenda Freddie Mercuryhoz. Természetesen nem fair a legjobbakhoz hasonlítani egy filmet ami még ki sem jött, de minden reményünk benne van, hogy a legjobbak közé kerülhet Peter Farrelly Rocky filmje.
