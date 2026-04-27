Fénylő szeme mutatott rá a problémára: súlyos diagnózist kapott a kétéves kislány

Kristen Draime minden anyuka egyik legrosszabb rémálmát élte át, amikor megtudta lánya diagnózisát.

Diagnózisa keserítette el Miley családját (Fotó: GoFundMe)

Mi vezetett a kislány diagnózisához?

Az anyuka TikTokon osztotta meg kétéves lánya, Miley történetét, amely 2025 augusztusában kezdődött. Az anya furcsaságot vett észre lánya bal szemében, ezért a gyermekorvos szemészetre utalta őket, ahová azonban csak decemberben jutottak volna el.

A várakozási idő alatt Miley szeme egyre feltűnőbben „lusta” lett, majd november 8-án valami különöset vettek észre: amikor a kislány fénybe nézett, a szeme szinte világított.

Az anya még aznap utánanézett a tüneteknek, és néhány cikk elolvasása után már sejtette, hogy gyermekkori daganatról lehet szó. Ezt néhány nappal később a sürgősségi osztályon is megerősítették: Miley-nál retinoblasztómát diagnosztizáltak, egy olyan szemrákot, amely főként kisgyermekeknél fordul elő.

Nem ismertem személyesen senkit, akinek rákos gyermeke lett volna, és nem ismertem senkit, akinek egy szeme lett volna. Nagyon ijesztő volt, és rendkívül féltem a jövőjéért

- mondta az édesanya.

A retinoblasztóma leggyakrabban kétéves kor alatti gyermekeknél fordul elő. Ez a típusú szemrák a retina sejtjeiből indul ki, amely a szem belsejében található fényérzékeny réteg.

2025 november 21-én, kevesebb mint két héttel a diagnózis után, Miley-nak műtéten kellett átesnie, amely során eltávolították az egyik szemét. A biopszia után az orvosok megállapították, hogy a kislánynak kemoterápiás kezelésre is szüksége lesz, amelyet várhatóan májusban kezdenek el, eddig hat kezelési alkalmat javasoltak.

Amióta megosztottam Miley történetét, rengeteg csodálatos emberrel találkoztam - lányokkal és fiúkkal, akik hasonló helyzeten mentek keresztül. Miley életében most már sok olyan ember van, akikkel kapcsolatot tudok tartani, így soha nem érzi magát egyedül

- mondta az anya.

Hozzátette, hogy nemcsak Miley kap támogatást, hanem ő maga is sok emberrel tud beszélgetni, és a megosztott történeteknek köszönhetően sokkal jobban érzi magát – írja a Mom.com.