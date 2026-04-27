Pécsi horroranya: össze-vissza verte a 3 éves kisfiát, majd úgy földhöz csapta, hogy a gyerek azonnal meghalt

Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt jogerősen tizennégy év szabadságvesztést szabott ki hétfőn a Pécsi Ítélőtábla egy nőre, aki brutálisan bántalmazta hároméves gyermekét 2023 októberében. A gyermek sérüléseit észlelő, segítséget mégsem hívó apát 8,5 éves szabadságvesztésre ítélte a bíróság - tájékoztatta a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség hétfőn az MTI-t. A horroranya borzalmasan bánt a gyerekkel.
A vádhatóság közleménye szerint a 28 éves vádlott nő és élettársa a korábbi kapcsolatokból származó három és egy közös gyermekükkel éltek egy háztartásban.
A nő a nem kívánt terhességből 2020 szeptemberében született kisfiát haza sem vitte a kórházból, csupán két és fél évvel később kaptak szülői felügyeleti jogot és került így a családhoz a gyermek.
A család a hároméves gyermekkel otthon lévő 11 éves kislánya 2023 októberében értesítette anyját, hogy a fiú nagyon sír és rázza a kiságyat. A vádlott válaszüzenetében a gyerek megölésével fenyegetőzött, majd hazaérve a még mindig síró gyermeket kegyetlen módon bántalmazta, több mint 60 sérülést okozva neki, majd a földhöz vágta. A puffanásra az apa ugyan átment a másik szobából, látta is a gyermek súlyos sérüléseit, mégsem hívott orvosi segítséget.
A fiú másnap reggelre már nagyon rossz állapotba került, végül a családhoz érkező rokon értesítette a mentőket, akik már nem tudtak segíteni az áldozaton.
Az első fokon eljárt Pécsi Törvényszék az anyát és élettársát emberölés miatt mondta ki bűnösnek, ezért őket 14 és 10 év szabadságvesztésre ítélte.
A vádlottak és védőik felmentés, enyhítés érdekében benyújtott fellebbezése folytán eljáró Pécsi Ítélőtábla a vádhatóság indítványának megfelelően megállapította, hogy a nő cselekménye különös kegyetlenséggel elkövetettként is minősül, egyebekben a nő büntetését helybenhagyta, az élettársával szemben kiszabott szabadságvesztést pedig nyolc év hat hónapra enyhítette.
