Tűzriadót idézett elő a Dunaújvárosi Egyetemen - ezt a nőt keresi a rendőrség

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 14:10
A rendőrség most keresi az elkövetőt.

Kiürítették az egyetem épületét egy szándékosan működésbe hozott tűzriasztó miatt. A rendőrség keresi a kamerafelvételeken látható nőt, és lakossági segítséget kér az azonosításához.

Tűzriadót idézett elő egy nő a Dunaújvárosi Egyetemen Fotó: Gé

A rendelkezésre álló adatok szerint az eset 2026. március 25-én történt a campus Táncsics Mihály utcai épületében, a történteket az intézmény biztonsági kamerái is rögzítették. A rendőrség keresi azt a nőt, aki a gyanú szerint szándékosan aktiválta az épületben a tűzriasztót. A riasztás miatt az épületet kiürítették, az ügyben közveszéllyel fenyegetés gyanúja miatt indult eljárás – közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 07030/468/2026. bűnügyi számon eljárást folytat közveszéllyel fenyegetés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettessel szemben. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság azt kéri, aki felismeri a felvételeken szereplő nőt, vagy információja van arról, hol tartózkodhat, jelentkezzen személyesen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon vagy hívja a 06-25/510-510-es telefonszámot. Bejelentést tehet továbbá a 112-es segélyhívón, vagy névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában elérhető 06-80/555-111 Telefontanú zöldszámon - írja a duol.hu.

