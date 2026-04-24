KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

György névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Oscar, Emmy, Tony: amikor minden szem Hollywoodra szegeződik

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 24. 18:55
Ekkor lesznek a filmvilág legnagyobb eseményei a 2026/2027-es díjátadószezonban. Oscar, Emmy és más rangos gálák dátumait is kitűzték már a következő évre.

Az évből lassan négy hónap eltelt és sorra jönnek az újabb filmek és sorozatok. Lassan ráfordulunk a 2026/2027-es díjszezonra is. Nézzük, mikor várhatóak a legnagyobb díjkiosztók és kik lehetnek az esélyes jelöltek az Oscar-, Emmy- és Golden Globe-díjakra.

A 98. Oscar-gála helyszíne, a Dolby Theater.
Az Oscar-gála hamarosan költözik a Dolby Theater-ből (Fotó: Barbara Munker)

Oscar-gála 2027: megvannak a dátumok 

Az Academy of Motion Picture Arts and Sciences kijelölte a 2027-es és 2028-as Oscar-gála időpontját, így a többi, kisebb, de annál jelentősebb filmes és sorozatos díjkiosztó is bevéste a naptárba az időpontokat, amikor a 2026-ban debütált alkotások mérik össze erejüket a vörös szőnyeges eseményeken. A 2027-es Oscar-gála, mely a 99. Gála lesz a sorban, 2027. március 14-én kerül megrendezésre, még eredeti helyén, a Dolby Theater-ben. Az új hírek szerint a díjátadó 2029-től elhagyja régi otthonát és átköltözik a Los Angeles belvárosában található Peacock Theater-be, valamint a Disney Plusz helyett már ingyenesen, a YouTube-on lesz élőben követhető a közvetítés.  

Jessie Buckley a 98. Oscar-gálán díjával.
Vajon jövőre ki lesz ilyen boldog Oscar-díjas, mint Jessie Buckley a 98. Oscar-gálán? (Fotó: PA)

Díjátadó naptár 2026/2027-re

2026. május 

  • 10: BAFTA televíziós díj 
  • 31: Peabody Awards 

2026. június 

  • 7: Tony Awards 

2026. július 

  • 8: Primetime Emmy jelöltek kihirdetése 

2026. augusztus 

  • 6: Critics Choice Super Awards 

2026. szeptember 

  • 14: Primetime Emmy Awards 

2026. november  

  • 10: Governors Awards 

2026. december 

  • 4: Critics Choice Awards jelöltek kihirdetése 

2027. január 

  • 3: Critics Choice Awards 
  • 21: Oscar-jelöltek kihirdetése 

2027. február 

  • 28: Actors Awards (SAG-AFTRA) 

2027. március 

  • 14: 99. Oscar-gála  
Timothée Chalamet a Dűne harmadik részében.
Ha Timothée Chalamet nem köt bele senkibe, talán idén díjat is kaphat (Fotó: Capture d'écran via Bestimage)

Oscar-díj esélyesek 2027-ben

Sűrű hónapok állnak a film- és televíziós szakma előtt, de addig még hátravan néhány nagyon fontos premier. Még április végén érkezik Az ördög Pradát visel 2, mely már most lázban tartja az egész világot. Nyáron olyan nagy dobások érkeznek, mint a Christopher Nolan rendezte Odüsszeia, a Toy Story 5, vagy a Masters of the Universe. Az év második fele még ennél is több izgalmat tartogat, a Denis Villeneuve rendezte Dűne: Harmadik rész és a Bosszúállók: Doctor Doom ébredése a hírek szerint egy napon érkezhet a vászonra. Az év eddigi premierjeit elnézve A Hail Mary-küldetés tuti befutó lehet az Oscar-jelölések közül a legjobb film, legjobb rendező és legjobb díszlet kategóriákban, sőt, a gála történetében először egy báb kaphat jelölést legjobb mellékszereplőként. Ugyan eddig kevés információk áll rendelkezésre, de ne felejtsük ki Steven Spielberg rendezését, A leleplezés napja is még nagy valószínűséggel beférhet az esélyesek közé, valamint a Dűne is egészen biztosan nagyot fog szólni, és ha Timothée Chalamet meg tudja tartani magának az ősi művészeti ágakról alkotott véleményét, talán idén még esélyes is lehet egy aranyszobrocskára.  

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
