Oscar, Emmy, Tony: amikor minden szem Hollywoodra szegeződik

Az évből lassan négy hónap eltelt és sorra jönnek az újabb filmek és sorozatok. Lassan ráfordulunk a 2026/2027-es díjszezonra is. Nézzük, mikor várhatóak a legnagyobb díjkiosztók és kik lehetnek az esélyes jelöltek az Oscar-, Emmy- és Golden Globe-díjakra.

Oscar-gála 2027: megvannak a dátumok

Az Academy of Motion Picture Arts and Sciences kijelölte a 2027-es és 2028-as Oscar-gála időpontját, így a többi, kisebb, de annál jelentősebb filmes és sorozatos díjkiosztó is bevéste a naptárba az időpontokat, amikor a 2026-ban debütált alkotások mérik össze erejüket a vörös szőnyeges eseményeken. A 2027-es Oscar-gála, mely a 99. Gála lesz a sorban, 2027. március 14-én kerül megrendezésre, még eredeti helyén, a Dolby Theater-ben. Az új hírek szerint a díjátadó 2029-től elhagyja régi otthonát és átköltözik a Los Angeles belvárosában található Peacock Theater-be, valamint a Disney Plusz helyett már ingyenesen, a YouTube-on lesz élőben követhető a közvetítés.

Díjátadó naptár 2026/2027-re

2026. május

10: BAFTA televíziós díj

31: Peabody Awards

2026. június

7: Tony Awards

2026. július

8: Primetime Emmy jelöltek kihirdetése

2026. augusztus

6: Critics Choice Super Awards

2026. szeptember

14: Primetime Emmy Awards

2026. november

10: Governors Awards

2026. december

4: Critics Choice Awards jelöltek kihirdetése

2027. január

3: Critics Choice Awards

21: Oscar-jelöltek kihirdetése

2027. február

28: Actors Awards (SAG-AFTRA)

2027. március

14: 99. Oscar-gála

Oscar-díj esélyesek 2027-ben

Sűrű hónapok állnak a film- és televíziós szakma előtt, de addig még hátravan néhány nagyon fontos premier. Még április végén érkezik Az ördög Pradát visel 2, mely már most lázban tartja az egész világot. Nyáron olyan nagy dobások érkeznek, mint a Christopher Nolan rendezte Odüsszeia, a Toy Story 5, vagy a Masters of the Universe. Az év második fele még ennél is több izgalmat tartogat, a Denis Villeneuve rendezte Dűne: Harmadik rész és a Bosszúállók: Doctor Doom ébredése a hírek szerint egy napon érkezhet a vászonra. Az év eddigi premierjeit elnézve A Hail Mary-küldetés tuti befutó lehet az Oscar-jelölések közül a legjobb film, legjobb rendező és legjobb díszlet kategóriákban, sőt, a gála történetében először egy báb kaphat jelölést legjobb mellékszereplőként. Ugyan eddig kevés információk áll rendelkezésre, de ne felejtsük ki Steven Spielberg rendezését, A leleplezés napja is még nagy valószínűséggel beférhet az esélyesek közé, valamint a Dűne is egészen biztosan nagyot fog szólni, és ha Timothée Chalamet meg tudja tartani magának az ősi művészeti ágakról alkotott véleményét, talán idén még esélyes is lehet egy aranyszobrocskára.