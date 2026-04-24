Oscar, Emmy, Tony: amikor minden szem Hollywoodra szegeződik

Az évből lassan négy hónap eltelt és sorra jönnek az újabb filmek és sorozatok. Lassan ráfordulunk a 2026/2027-es díjszezonra is. Nézzük, mikor várhatóak a legnagyobb díjkiosztók és kik lehetnek az esélyes jelöltek az Oscar-, Emmy- és Golden Globe-díjakra.
Az Academy of Motion Picture Arts and Sciences kijelölte a 2027-es és 2028-as Oscar-gála időpontját, így a többi, kisebb, de annál jelentősebb filmes és sorozatos díjkiosztó is bevéste a naptárba az időpontokat, amikor a 2026-ban debütált alkotások mérik össze erejüket a vörös szőnyeges eseményeken. A 2027-es Oscar-gála, mely a 99. Gála lesz a sorban, 2027. március 14-én kerül megrendezésre, még eredeti helyén, a Dolby Theater-ben. Az új hírek szerint a díjátadó 2029-től elhagyja régi otthonát és átköltözik a Los Angeles belvárosában található Peacock Theater-be, valamint a Disney Plusz helyett már ingyenesen, a YouTube-on lesz élőben követhető a közvetítés.
Sűrű hónapok állnak a film- és televíziós szakma előtt, de addig még hátravan néhány nagyon fontos premier. Még április végén érkezik Az ördög Pradát visel 2, mely már most lázban tartja az egész világot. Nyáron olyan nagy dobások érkeznek, mint a Christopher Nolan rendezte Odüsszeia, a Toy Story 5, vagy a Masters of the Universe. Az év második fele még ennél is több izgalmat tartogat, a Denis Villeneuve rendezte Dűne: Harmadik rész és a Bosszúállók: Doctor Doom ébredése a hírek szerint egy napon érkezhet a vászonra. Az év eddigi premierjeit elnézve A Hail Mary-küldetés tuti befutó lehet az Oscar-jelölések közül a legjobb film, legjobb rendező és legjobb díszlet kategóriákban, sőt, a gála történetében először egy báb kaphat jelölést legjobb mellékszereplőként. Ugyan eddig kevés információk áll rendelkezésre, de ne felejtsük ki Steven Spielberg rendezését, A leleplezés napja is még nagy valószínűséggel beférhet az esélyesek közé, valamint a Dűne is egészen biztosan nagyot fog szólni, és ha Timothée Chalamet meg tudja tartani magának az ősi művészeti ágakról alkotott véleményét, talán idén még esélyes is lehet egy aranyszobrocskára.
