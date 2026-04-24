Rettenet, intim kapcsolatban élt egy mentális betegével egy háziorvos

Intim kapcsolatot alakított ki egy háziorvos a betegével, emiatt felmentették a praktizálásból. A kapcsolatra egy pszichológusi konzultáción derült fény, ahol a szakember jelentette a háziorvost az etikátlan viselkedése miatt.

Véglegesen felmentettek egy doktornőt praktizálás alól azután, hogy bebizonyosodott, éveken keresztül szexuális kapcsolatot folytatott egy mentális problémákkal küzdő páciensével. A Sydney-ből származó Maria Bastas nevű háziorvos és betege között 2015 és 2022 között alakult ki kapcsolat. A bíróságon elhangzott, hogy az orvos és a páciens közötti kapcsolat egy egyszerű konzultációval kezdődött, majd telefonszámot cseréltek, végül rendszeresen kettesben találkoztak.

A páciens azt állította, hogy a kapcsolatuk alatt több alkalommal is szexuális viszonyba kerültek egymással különböző helyszíneken, köztük az orvos autójában és annak rendelőjében.

A kapcsolat idővel megromlott, a beteg állítása szerint az orvos 2018 környékén kezdett eltávolodni, amely komoly érzelmi következményeket okozott a férfinál: depressziós lett, és káros szokásai lettek. Végül a pszichológusának nyílt meg a kapcsolatukról, ő jelentette az etikátlanságot.

Bastas tagadta a bíróság előtt, hogy a kettejük kapcsolata intim lett volna, ennek ellenére elismerte, hogy helytelenül szoros kapcsolat alakult ki a betegével. A testület végül a beteg beszámolóját találta hitelesebbnek, amelyet többek között telefonos bizonyítékokkal indokoltak.

Nincs helye a szexnek az orvos-beteg kapcsolatban

- hangzott el a bírósági ítéletben. Az is elhangzott, hogy az orvos tisztában volt a beteg kiszolgáltatott helyzetével, ennek ellenére mégis átlépte a határokat.

Az orvost végül bűnösnek találták, regisztrációját törölték, melynek két évig nem kérheti a felülvizsgálatát - írta a Daily Star.