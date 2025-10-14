Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Helén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hasznos idiótákat keres Hollywood két legendája: ők lesznek az új Thelma és Louise

Sigourney Weaver
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 15:35
Meryl StreepbarátságThelma és LouisUseful Idiotsztárfilmszínésznő
A két 76 éves legenda sosem játszott még együtt. Meryl Streep és Sigourney Weaver azonban jövőre a Thelma és Louise Oscar-díjas írójának új filmjében keresik a hasznos idiótákat.
Bors
A szerző cikkei

Filmtörténeti pillanat lesz látható 2026-ban a vásznakon. A jelenleg Az ördög Pradát visel 2. részét forgató Meryl Streep és az Alien és az Avatar-filmek sztárja, Sigourney Weaver több, mint öt évtizednyi barátság után közös filmet forgatnak. A Useful Idiots vagyis a Hasznos idióták című alkotás írója, a Thelma és Louise Oscar-díjas szerzője, Callie Khouri, így szinte bizonyos, hogy egy hamisítatlan női filmet láthatunk majd a moziban. 

Meryl Streep
Meryl Streep 76 évesen sem pihen (Fotó: Bianca Otero)

Meryl Streep új filmje

A két legenda új filmjéről egyelőre kevés információt tudni, annyi biztos, hogy ők lesznek a film főszereplői és hasonló hangulata lesz az alkotásnak, mint az említett Thelma és Louise-nak. Hogy hogyan sikerül egy hasonló történetet átültetni két, hetvenes nőre még titok, de minden bizonnyal jövőre megtudjuk. A forgatás a hírek szerint jövő év elején indul, így a film akár még 2026 végén a mozikba kerülhet. 

50th Toronto International Film Festival - 'Dust Bunny' Premiere
Sigourney Weaver sose dolgozott együtt a barátnőjével (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Meryl Streep és Sigourney Weaver

A két színésznő barátsága még a hetvenes évekre nyúlik vissza, amikor együtt tanultak színészetet. Mindkettőjüket a húszas éveik vége felé kapták fel; Streep A szarvasvadász és a Kramer kontra Kramer című filmeknek köszönhetően, míg Weaver A nyolcadik utas: a Halál után lett világsztár. Barátságuk azért is működhetett, mert Streep a törékenyebb, nőiesebb szerepeket kapta meg, míg Weaver magassága és karakteresebb fizimiskája miatt a harcias amazonokat, illetve keményebb, karrierista nőket alakított a legtöbbször. 

Anne Hathaway, Meryl Streep and Stanley Tucci film "The Devil Wears Prada 2" in New York City
Streep jelenleg a sikerfilmje folytatásán dolgozik (Fotó: TheImageDirect.com)

Meryl Streep újra a vásznon

Sokan tartottak attól, hogy a színésznőt nem láthatjuk már filmen és moziban, ugyanis mozifilmben 2019-ben játszott utoljára. A Kisasszonyok hatalmas siker volt, utána pedig az HBO MAX-on a Szabad szavak, a Netflixen pedig a Prom és a Ne nézz fel! című vígjátékokban láthattuk. 2021 óta azonban csak az Extrapolációk és a nagy sikerű Gyilkos a házban című sorozatban szórakoztatta a rajongóit. Streep azonban újra gőzerőre kapcsolt: jövőre jön a Prada 2., az új Narnia film, ahol férfi oroszlán lesz és nagy eséllyel a Useful Idiots is mozikba kerül. Az akkor már 77 éves színésznő nem fog unatkozni jövőre sem, ugyanis a pletykák szerint már leszerződött a Joni Mitchell életrajzi filmre, vagyis újra dalolni fog. 

A Gyilkos a házban legújabb részei a Disney+ kínálatában érhetők el. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu