Hasznos idiótákat keres Hollywood két legendája: ők lesznek az új Thelma és Louise

Filmtörténeti pillanat lesz látható 2026-ban a vásznakon. A jelenleg Az ördög Pradát visel 2. részét forgató Meryl Streep és az Alien és az Avatar-filmek sztárja, Sigourney Weaver több, mint öt évtizednyi barátság után közös filmet forgatnak. A Useful Idiots vagyis a Hasznos idióták című alkotás írója, a Thelma és Louise Oscar-díjas szerzője, Callie Khouri, így szinte bizonyos, hogy egy hamisítatlan női filmet láthatunk majd a moziban.

Meryl Streep 76 évesen sem pihen (Fotó: Bianca Otero)

Meryl Streep új filmje

A két legenda új filmjéről egyelőre kevés információt tudni, annyi biztos, hogy ők lesznek a film főszereplői és hasonló hangulata lesz az alkotásnak, mint az említett Thelma és Louise-nak. Hogy hogyan sikerül egy hasonló történetet átültetni két, hetvenes nőre még titok, de minden bizonnyal jövőre megtudjuk. A forgatás a hírek szerint jövő év elején indul, így a film akár még 2026 végén a mozikba kerülhet.

Sigourney Weaver sose dolgozott együtt a barátnőjével (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Meryl Streep és Sigourney Weaver

A két színésznő barátsága még a hetvenes évekre nyúlik vissza, amikor együtt tanultak színészetet. Mindkettőjüket a húszas éveik vége felé kapták fel; Streep A szarvasvadász és a Kramer kontra Kramer című filmeknek köszönhetően, míg Weaver A nyolcadik utas: a Halál után lett világsztár. Barátságuk azért is működhetett, mert Streep a törékenyebb, nőiesebb szerepeket kapta meg, míg Weaver magassága és karakteresebb fizimiskája miatt a harcias amazonokat, illetve keményebb, karrierista nőket alakított a legtöbbször.

Streep jelenleg a sikerfilmje folytatásán dolgozik (Fotó: TheImageDirect.com)

Meryl Streep újra a vásznon

Sokan tartottak attól, hogy a színésznőt nem láthatjuk már filmen és moziban, ugyanis mozifilmben 2019-ben játszott utoljára. A Kisasszonyok hatalmas siker volt, utána pedig az HBO MAX-on a Szabad szavak, a Netflixen pedig a Prom és a Ne nézz fel! című vígjátékokban láthattuk. 2021 óta azonban csak az Extrapolációk és a nagy sikerű Gyilkos a házban című sorozatban szórakoztatta a rajongóit. Streep azonban újra gőzerőre kapcsolt: jövőre jön a Prada 2., az új Narnia film, ahol férfi oroszlán lesz és nagy eséllyel a Useful Idiots is mozikba kerül. Az akkor már 77 éves színésznő nem fog unatkozni jövőre sem, ugyanis a pletykák szerint már leszerződött a Joni Mitchell életrajzi filmre, vagyis újra dalolni fog.