Hogy mennyi?! 61? Harmincnak nézel ki, cula! — Martin Lawrence évek óta a legjobb rosszfiú

Tudtad, hogy Martin Lawrence számára magánemberként is megvolt egy bizonyos rosszfiú pillanat? 1996. májusában, különös hangulattól vezérelve egy pisztollyal szaladgált és random emberekre kiabált az utcán. Persze ez csak kimerültség és kiszáradás miatt történt, szóval miután helyrejött a kórházban, már készült is a következő filmjére. A színész különösen a kilencvenes és kétezres években ontotta magából az előbbi példához hasonló, kétélű szerepeket, melyekben a jó- és rosszfiú szerepét egyszerre játszotta el, mindezt a tőle megszokott pofázások közepette.

A Will Smith-Martin Lawrence páros olyan, hogy egyszerűen nem fog rajtuk az idő vasfoga (Fotó: mpi04)

A Martin Lawrence-filmek szinte saját műfajként működnek a filmvilágban

Bad Boys

Vitathatatlanul Martin Lawrence és Will Smith filmes felhozatalának egyaránt kiemelkedő alkotása a Bad Boys. Két rendőr, mindkettő nagyszájú és az akciózások közt mindig időt szánnak a velős beszólásokra. A négy részt megélt filmsorozat tele van mémelhető jelenetekkel, de a legtöbbünk számára szinte biztos, hogy ez a lentebbi rész maradt meg leginkább, szegény néhai Kálloy Molnár Péter hozzájárulásával Lawrence szinkronhangjaként. A slusszpoén pedig, hogy a videóban látható mondatot akár a világsztárnak is mondhatnánk, miután Martin Lawrence korát meghazudtolóan, 61 évesen is abszolúte 30-nak néz ki.

Gagyi mami

A brit humor képviselői, mint a Monty Python társulat, Hugh Laurie és Stephen Fry bebizonyították, hogy még századjára is mókás, amikor egy férfi nőnek öltözik. Az amerikaiaknak persze ez sem volt elég: Martin Lawrence egy bűnügy feltárásáért egy iszonyatosan elhízott mamát alakít. Ennek a filmnek a humora kicsit ösztönibb, testibb, valamennyire az undorkeltésre hajt és mint olyan, sikeres is benne. Ez a koncepció pontosan az a hülyeség, ami egyetlen film erejére pont elég, hogy szórakoztató legyen, (szinte túl sok is) de végül 10 év alatt sikerült egy trilógiává nőnie magát — persze ez nem egy Star Wars vagy Gyűrűk Ura erősségű trilógia.

Nemzetbiztonság Bt.

Ez a film személyes kedvenc. A Nemzetbiztonság Bt. inkább Steve Zahn karakterére összpontosít, aki rendőrként komoly életválságának közepette rasszista botrányba keveredik Lawrence-szel (lásd a lentebbi videóban) és a sors különös fordulata miatt muszáj összedolgozniuk, hogy közösen oldjanak meg egy ügyet. Lawrence pedig minden lépése, minden megszólalása egyre mélyebbre ássa ezt a céljukat, míg a végére valahogy sikerül mindennek a helyére állnia. Kiemelkedő vígjáték, nagyon abszurd szituációkkal és a Martin Lawrence-től megszokott szórakoztató szövegeléssel.