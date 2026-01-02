Nagy bajba került Will Smith: szexuális zaklatással vádolja egy férfi

Will Smith volt hegedűse, Brian King Joseph szexuális zaklatással vádolta meg a színészt. A vád nemcsak zaklatásra, hanem jogellenes elbocsátásra és megtorlásra is kiterjed, miután állítása szerint a 2025-ös turné során Smith tudatosan manipulálta és veszélyeztette őt a hírnevével visszaélve.

Will Smith-t szexuális zaklatással vádolják / Fotó: AFP

Mi történt Will Smith hegedűsével?

Joseph először 2024-ben lépett Smith-szel színpadra, majd a turné állandó tagjává vált, miután az America’s Got Talent műsorban szerzett magának hírnevet.

A Based on a True Story turné során Joseph állítása szerint Smith közeli kapcsolatot akart vele kialakítani annak érdekében, hogy szexuálisan kihasználja őt. A kereset szerint sok időt töltöttek kettesben, és Smith egyszer azt mondta Josephnek:

Köztünk olyan különleges kapcsolat van, ami senki mással nincs.

A helyzet 2025 tavaszán, egy las vegasi fellépésen fordult komolyra. Joseph visszatérve a szállodai szobájába észrevette, hogy valaki járt ott távollétében. Törlőkendőket, sörös üvegeket és egy HIV-betegeknek szánt gyógyszert talált, majd egy kézzel írt üzenetre bukkant:

Brian, legkésőbb 5:30-kor visszajövök, csak mi ketten (szív), Stone F.

A zenész attól tartott, hogy az illető visszatér, ezért azonnal értesítette a szálloda dolgozóit, majd felhívta a rendőrséget. Néhány nappal később azonban a turné csapata Joseph ellen fordult: állítása szerint a menedzsment megszégyenítette őt, és közölték, hogy megszüntetik a szerződését.

Bár Joseph magyarázatot kért, nemhogy választ nem kapott, de Tim Miller a felelősséget is rá hárította, azt állítva, hogy az incidens meg sem történt, és az egészet kitalálta. A hegedűst lecserélték, az események pedig súlyos érzelmi és anyagi terheket róttak rá, rontották a hírnevét, és egészségét is károsították - írja a life.hu.