Melyik volt Csűrös Karola legszörnyűbb élménye? - 10 érdekesség a 26 éve véget ért Szomszédokról

A Szomszédok utolsó részére már úgy készülhettek a színészek 1999 végén, hogy nem lesz folytatás, ugyanis az epizód legvégén sorra olvasták fel egy cetliről a valódi nevüket. Trokán Péter azzal kommentálta, hogy „ennél jobb nevet nem is találhattak volna”, Fehér Anna megjegyezte, hogy „balladai hősnő lesz”, Nemcsák Károly pedig megkérdezte, hogy ezt a nevet, hogy találták ki... 331. epizód után ért véget a hosszan hömpölygő teleregény: a folytatás ötlete pedig évente előkerült, de 26 évvel később szinte teljesen kizárható.

13 évig ment a Szomszédok / Fotó: Archív

Az évfordulóra következzen tíz érdekesség a Szomszédokról!

1. Eredetileg Vágási Feri és Jutka egy idősebb, háromgyerekes házaspár lett volna, Mágenheim pedig orvos helyett tévészerelő. Három forgatókönyvíró dolgozott még jóval a premier előtt a sorozaton, majd Horváth Ádám kapta a feladatot, hogy jobban kitalálja a karaktereket, egybegyúrja a szövegeket.

2. Nem robbant be a sorozat az elején: akkoriban nem volt Nielsen-mérés, vonalas telefonon hívták az embereket, hogy megtudják, nagyjából hányan nézték, tetszett-e nekik. Az ötödik rész után javultak a számok, ekkor döntött valójában a sorozatról a Magyar Televízió.

3. Horváth Ádám írta az összes cselekményt, dialógust, a komplett technikai könyvet, kameramozgással együtt, legalábbis eleinte. Lassan ment a munka: írógéppel, indigóval dolgozott, ma már nyilván ez elképzelhetetlen.

Etus és Mágenheim doktor komoly dolgokról beszélget / Fotó: Burghardt Ferenc

4. Csűrös Karola, aki az utolsó részben nyakmerevítőben búsongott a buszon, legszörnyűbb forgatásként egy január 1-jei napot említett, amikor Sinkó Lászlóval volt hosszú jelenete a Gellért-hegyen.

Mínusz húszban kellett előadni a dialógust, megfagyott az arcunk, megdermedtünk, olyan hideg volt... de egy színész mindent megold. Nagyon szép emlék is volt persze, imponált, hogy a hatvanadik születésnapomat beleírta a történetbe a férjem, így mindenki tudott róla, jóformán az egész országgal együtt ünnepeltem

– mesélte. Csűrös Karola 2021-ben halt meg, a férje, Horváth Ádám pedig két évvel korábban hunyt el.

A Szomszédok szereplői néha verekedtek is

5. Vágási Ferit Gazdagrét Batmanjének is nevezték viccesen. Nemcsák Károly egyszer elárulta, hogy az egyik öltöztetőnő nevezte el így, mivel az intézetben nevelkedett, bőrdzsekis nyomdász gyakran keveredett verekedésbe, persze mindig a jók oldalán. Egy külső helyszínes éjszakai akciójelenet forgatása olyan hosszú lett, hogy már ment volna a stáb, amikor is elhangzott, hogy „Elegem van már, hogy te vagy itt a gazdagréti Batman!”