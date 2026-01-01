Melyik volt Csűrös Karola legszörnyűbb élménye? - 10 érdekesség a 26 éve véget ért Szomszédokról

A Szomszédok utolsó részére már úgy készülhettek a színészek 1999 végén, hogy nem lesz folytatás, ugyanis az epizód legvégén sorra olvasták fel egy cetliről a valódi nevüket. Trokán Péter azzal kommentálta, hogy „ennél jobb nevet nem is találhattak volna”, Fehér Anna megjegyezte, hogy „balladai hősnő lesz”, Nemcsák Károly pedig megkérdezte, hogy ezt a nevet, hogy találták ki... 331. epizód után ért véget a hosszan hömpölygő teleregény: a folytatás ötlete pedig évente előkerült, de 26 évvel később szinte teljesen kizárható.
1. Eredetileg Vágási Feri és Jutka egy idősebb, háromgyerekes házaspár lett volna, Mágenheim pedig orvos helyett tévészerelő. Három forgatókönyvíró dolgozott még jóval a premier előtt a sorozaton, majd Horváth Ádám kapta a feladatot, hogy jobban kitalálja a karaktereket, egybegyúrja a szövegeket.
2. Nem robbant be a sorozat az elején: akkoriban nem volt Nielsen-mérés, vonalas telefonon hívták az embereket, hogy megtudják, nagyjából hányan nézték, tetszett-e nekik. Az ötödik rész után javultak a számok, ekkor döntött valójában a sorozatról a Magyar Televízió.
3. Horváth Ádám írta az összes cselekményt, dialógust, a komplett technikai könyvet, kameramozgással együtt, legalábbis eleinte. Lassan ment a munka: írógéppel, indigóval dolgozott, ma már nyilván ez elképzelhetetlen.
4. Csűrös Karola, aki az utolsó részben nyakmerevítőben búsongott a buszon, legszörnyűbb forgatásként egy január 1-jei napot említett, amikor Sinkó Lászlóval volt hosszú jelenete a Gellért-hegyen.
Mínusz húszban kellett előadni a dialógust, megfagyott az arcunk, megdermedtünk, olyan hideg volt... de egy színész mindent megold. Nagyon szép emlék is volt persze, imponált, hogy a hatvanadik születésnapomat beleírta a történetbe a férjem, így mindenki tudott róla, jóformán az egész országgal együtt ünnepeltem
– mesélte. Csűrös Karola 2021-ben halt meg, a férje, Horváth Ádám pedig két évvel korábban hunyt el.
5. Vágási Ferit Gazdagrét Batmanjének is nevezték viccesen. Nemcsák Károly egyszer elárulta, hogy az egyik öltöztetőnő nevezte el így, mivel az intézetben nevelkedett, bőrdzsekis nyomdász gyakran keveredett verekedésbe, persze mindig a jók oldalán. Egy külső helyszínes éjszakai akciójelenet forgatása olyan hosszú lett, hogy már ment volna a stáb, amikor is elhangzott, hogy „Elegem van már, hogy te vagy itt a gazdagréti Batman!”
6. Fehér Anna korábban már dolgozott Horváth Ádámmal, ő úgy emlékezett, hogy világos volt, milyen karaktereket akar, nem is volt hagyományos casting, egyszerűen megkereste a szereplőket. Neki nagyon sokat jelentettek az öltözőbeli beszélgetések, mikor Komlós Juci és Zenthe Ferenc meséltek az életükről, a történelmi fordulókról és színházi eseményekről.
7. Ábel Anita, aki jóformán a tévénézők szeme láttára nőtt fel, csak sodródott az eseményekkel, nem építette tudatosan a pályáját:
Senki nem gondolta akkor, hogy ilyen hosszan megy majd a produkció. Én sem gondolkodtam ezen, 12 évesen ilyesmin nem töpreng valaki. Gyerekszínészként korábban már sokat forgattam, így a Szomszédok is csak egy munkának tűnt a sokból.
8. Etus, Csűrös Karola az évek alatt sem tanult meg kerámiákat készíteni, csak az alapvető fogásokat sajátította el. Egyszer kapott meghívót nemzetközi keramikusfesztivál ünnepélyes megnyitójára, az előadásokra. A lapra óvatosságból a Szikszay Etus és a Csűrös Karola neveket is ráírták, de külföldi útja miatt kihagyta az eseményt.
9. A Szomszédok a nagy kereskedelmi tévék, rivális csatornák felbukkanásával és megerősödésével elveszíttette régi nézettségét és erejét. Vannak elméletekek arról, hogy Bujtor István producer állította le, de ezt sokan tagadták. A lényeg, hogy az MTV döntött róla, a színészek egy része pedig az Életképek sorozatban folytatta. A színészek jól kerestek a sorozattal, erről Trokán Péter mesélt nemrég.
10. Bár többen még jóban vannak, nem fog visszatérni a sorozat, a házban lakók örömére vagy épp bánatára. Sokszor felmerült, hogy lehetne folytatni, de nagyon sok fontos alapszereplő elhunyt, a fiatalabbakat pedig egészen más dolgok foglalkoztatják. A Szomszédok végleg becsukták a panellakás ajtaját.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.