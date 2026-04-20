A színésznő, aki mindent megnyert – Íme a 77 éves Jessica Lange csillogó karrierje

77 éves lett a karakteres vonásairól és drámai alakításairól híres Jessica Lange. A színésznő azon ritka talentumok egyike, akinek hosszas karrierje során sikerült bezsebelnie „a színjátszás hármas koronája” névre keresztelt díjegyüttest, azaz Oscar-, Emmy- és Tony-díjat is nyert idén már 50 éve tartó munkássága során. Karrierje legfontosabb mérföldköveivel köszöntjük a születésnapos dívát.
Első filmszerepét attól a Dino De Laurentiistől kapta, aki David Lynch Dűnéjét is alaposan tönkretette. Az 1976-os King Kong sem sikerült sokkal jobban, a kritika kegyetlenül elintézte a klasszikus kalandfilm feldolgozását, ami azt eredményezte, hogy Jessica Lange színészi pályafutása majdnem ott ért véget, ahol elkezdődött. A King Kong után három évig nem szerepelt a képernyőn. Bob Fosse zenés-táncos örökérvényű sikerfilmje, a Mindhalálig zene (All That Jazz) hozta vissza őt a szakmába, melyben egy kisebb mellékszerep erejéig játszott. Ez már elég volt ahhoz, hogy lerázza magáról a rossz karmát és következő fontosabb filmje, A postás mindig kétszer csenget – melyben Jack Nicholson mellett nyújtott felejthetetlenül drámai alakítást – már megszilárdította nevét és pozícióját a szakmában.
1982-ben két filmjével is felhívta magára a kritikusok és a díjátadó bizottságok figyelmét. A Frances című életrajzi ihletésű drámában Frances Farmer tragikus sorsú hollywoodi színésznőt alakította kifogástalanul. A Sydney Pollack rendezésében készült Aranyoskám főszerepében szintén egy színésznőt formált meg, alakításával pedig elhozhatta első Oscar-díját a legjobb női mellékszereplő kategóriában.
A ‘90-es években Martin Scorsesenek is megakadt rajta a szeme, így kapta meg a Robert De Niro hátborzongató főszereplésével készült Cape Fear – A rettegés foka című moziban Leigh Bowden szerepét. Ez az időszak újabb komoly elismerést hozott neki. A Kék ég című filmben a sosem mosolygó Tommy Lee Jones mentális problémákkal küzdő feleségét alakította, amiért már a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat vihette haza.
Színházi karrierjét az 1992-es Tennessee Williams darab Broadway bemutatója, A vágy villamosa nyitotta. A színpadi szakmai elismerésre egészen 2016-ig kellett várnia, amikor Tony-díjat nyert a Hosszú út az éjszakába című Eugene O’Neill darab Broadway változatával. A darabból film is készült tavaly, melyben Lange ismét Mary Tyrone karakterét játszhatta Ed Harris mellett.
A televízió világa sem ismeretlen terep számára, ebben a műfajban is sikert sikerre halmozott. Az Amerikai Horror Story 53 epizódot töltött, nemrég pedig kiderült, hogy az újonnan érkező bűvös 13. évadban is visszatér korábbi szerepéhez. Mind az AHS, mind pedig másik sikersorozata, a Viszály Primetime Emmy-díj jelölések sorozatát hozta neki, az Amerikai Horror Storyban nyújtott alakításáért pedig 2014-ben és 2012-ben, két különböző karakter bőrébe bújva meg is nyerte a rangos televíziós elismerést. Emellett összesen 5 Golden Globe-díjat és 11 jelölést tudhat a háta mögött.
Jessica Lange egy alkalommal volt férjnél, Franciso Paco Grande 1970-ben vette feleségül, házasságuk 15 évig tartott, azonban ezidő alatt megérkezett az elsöprő szerelem is az életébe. Mikhail Baryshnikov lettországi születésű balettművésszel 1976-tól 1982-ig éltek együtt, kapcsolatukból pedig egy gyermek is született. A színésznő ezután Sam Shepardre cserélte a balett-táncost, akitől két gyermeke született. Jessica Lange gyerekei, Shura, Hannah és Walker édesanyjuk hathatós támogatására szintén a szórakoztatóiparban találták meg a számításukat.
