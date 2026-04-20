A színésznő, aki mindent megnyert – Íme a 77 éves Jessica Lange csillogó karrierje

77 éves lett a karakteres vonásairól és drámai alakításairól híres Jessica Lange. A színésznő azon ritka talentumok egyike, akinek hosszas karrierje során sikerült bezsebelnie „a színjátszás hármas koronája” névre keresztelt díjegyüttest, azaz Oscar-, Emmy- és Tony-díjat is nyert idén már 50 éve tartó munkássága során. Karrierje legfontosabb mérföldköveivel köszöntjük a születésnapos dívát.

Jessica Lange filmjei

Első filmszerepét attól a Dino De Laurentiistől kapta, aki David Lynch Dűnéjét is alaposan tönkretette. Az 1976-os King Kong sem sikerült sokkal jobban, a kritika kegyetlenül elintézte a klasszikus kalandfilm feldolgozását, ami azt eredményezte, hogy Jessica Lange színészi pályafutása majdnem ott ért véget, ahol elkezdődött. A King Kong után három évig nem szerepelt a képernyőn. Bob Fosse zenés-táncos örökérvényű sikerfilmje, a Mindhalálig zene (All That Jazz) hozta vissza őt a szakmába, melyben egy kisebb mellékszerep erejéig játszott. Ez már elég volt ahhoz, hogy lerázza magáról a rossz karmát és következő fontosabb filmje, A postás mindig kétszer csenget – melyben Jack Nicholson mellett nyújtott felejthetetlenül drámai alakítást – már megszilárdította nevét és pozícióját a szakmában.

1982-ben két filmjével is felhívta magára a kritikusok és a díjátadó bizottságok figyelmét. A Frances című életrajzi ihletésű drámában Frances Farmer tragikus sorsú hollywoodi színésznőt alakította kifogástalanul. A Sydney Pollack rendezésében készült Aranyoskám főszerepében szintén egy színésznőt formált meg, alakításával pedig elhozhatta első Oscar-díját a legjobb női mellékszereplő kategóriában.

A ‘90-es években Martin Scorsesenek is megakadt rajta a szeme, így kapta meg a Robert De Niro hátborzongató főszereplésével készült Cape Fear – A rettegés foka című moziban Leigh Bowden szerepét. Ez az időszak újabb komoly elismerést hozott neki. A Kék ég című filmben a sosem mosolygó Tommy Lee Jones mentális problémákkal küzdő feleségét alakította, amiért már a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat vihette haza.