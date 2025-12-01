75 éves lett Ed Harris: a legenda, akit csak a gondolkodó nők szexszimbólumának hívnak

75. születésnapját ünnepelte november 28-án Ed Harris, Az igazak, a Truman Show, az Apollo-13, a Pollock és a Westworld sztárja. Te tudtad róla az alábbiakat?
Az eredeti, teljes neve Edward Allen Harris, egy New Jersey állambeli kisvárosban nőtt fel. Az édesanyja utazási iroda alkalmazottja volt, az édesapja állt közelebb a művészetekhez: múzeumi könyvesboltban dolgozott és egy kórusban énekelt.
Ed Harrist sokáig nem igazán foglalkoztatták a színház és a film világa. Az amerikai foci annál inkább, és sikeresnek is bizonyult benne. Olyannyira, hogy egyetemre már sportösztöndíjjal került be, de aztán néhány helyi színházi előadás elvarázsolta, és beiratkozott dráma szakra is. Ez egyben segítette túljutni az erős félénkségén is, amivel egész addig küzdött.
Élete első, aprócska filmszerepét a Kóma című orvosos thrillerben kapta, az első főszerepét pedig a George A. Romero-féle Motorlovagokban. Az igazi áttörést a karrierjében viszont Az igazak hozta meg 1983-ban, az űrutazás témája és a sci-fi műfaja pedig azóta is a kedvencei közé tartoznak, lásd az Apollo-13, Gravitáció, A mélység titka című filmeket, vagy a Westworld sorozatot.
Noha nem tartozott soha a klasszikus férfiszépségek közé, de az egyedi kisugárzása a mozivásznon így is sok hölgynéző fantáziáját megmozgatta. A New York Magazine egy cikkében „a gondolkodó nők szexszimbólumának” hívta, ezt a titulust pedig aztán gyakran emlegették vele kapcsolatban.
Több mint négy évtizede a párja Amy Madigan színésznő, akivel a Hely a szívemben című filmjük texasi forgatása közben kerestek fel egy helyi békebírót, hogy ott helyben adja őket össze. A gyerekvállalásba már később vágtak bele, Harris 42 évesen vált apává.
Négyszer jelölték színészi Oscar-díjra, de még egyszer sem vihette haza a díjat. Az Apollo-13, a Truman Show, Az órák és a Pollock című filmekben nyújtott teljesítményével érdemelte ki a jelöléseket. A Pollockban ráadásul a saját dirigálása alatt, hiszen időnként rendezői feladatokat is vállal.
Két olyan szerep van, amit nagyon szívesen eljátszott volna a karrierje során, és meglehetősen ellentétes figurákról van szó. Az egyik Jézus Krisztus, a másik a kannibál sorozatgyilkos Hannibal Lecter.
Az egész világot bejárták az idei év elején a Los Angeles környéki tűzvész képei, amelyek számos hollywoodi híresség otthonát is érintették. Köztük Ed Harrisét, akinek a malibui háza és családi otthona teljesen leégett januárban.
A hazai mozikban utoljára 2024-ben, hosszú hajú(!) kisvárosi gengszterfőnökként láthattuk a Kivérző szerelem révén. Az idei évben fesztiválokon már bemutatták a Hosszú út az éjszakába című Eugene O’Neill-drámaadaptációt, amiben Jessica Lange és Ben Foster oldalán brillírozik, de a közeljövőben is számos produkció érkezik a közreműködésével, köztük a Yellowstone-utódsorozat The Dutton Ranch, és The Dink című teniszes apa-fiú történet Ben Stillerrel.
