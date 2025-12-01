75 éves lett Ed Harris: a legenda, akit csak a gondolkodó nők szexszimbólumának hívnak

75. születésnapját ünnepelte november 28-án Ed Harris, Az igazak, a Truman Show, az Apollo-13, a Pollock és a Westworld sztárja. Te tudtad róla az alábbiakat?

Az Ed Harris filmek talán legkülönlegesebb darabja a Truman Show (Fotó: Entertainment Pictures)

Ed Harris az apjától örökölte a művészi hajlamokat

Az eredeti, teljes neve Edward Allen Harris, egy New Jersey állambeli kisvárosban nőtt fel. Az édesanyja utazási iroda alkalmazottja volt, az édesapja állt közelebb a művészetekhez: múzeumi könyvesboltban dolgozott és egy kórusban énekelt.

Félénk focistaként fordult a színészet felé

Ed Harrist sokáig nem igazán foglalkoztatták a színház és a film világa. Az amerikai foci annál inkább, és sikeresnek is bizonyult benne. Olyannyira, hogy egyetemre már sportösztöndíjjal került be, de aztán néhány helyi színházi előadás elvarázsolta, és beiratkozott dráma szakra is. Ez egyben segítette túljutni az erős félénkségén is, amivel egész addig küzdött.

Az űrben lett sikeres

Élete első, aprócska filmszerepét a Kóma című orvosos thrillerben kapta, az első főszerepét pedig a George A. Romero-féle Motorlovagokban. Az igazi áttörést a karrierjében viszont Az igazak hozta meg 1983-ban, az űrutazás témája és a sci-fi műfaja pedig azóta is a kedvencei közé tartoznak, lásd az Apollo-13, Gravitáció, A mélység titka című filmeket, vagy a Westworld sorozatot.

Egyedi szexszimbólumnak számított

Noha nem tartozott soha a klasszikus férfiszépségek közé, de az egyedi kisugárzása a mozivásznon így is sok hölgynéző fantáziáját megmozgatta. A New York Magazine egy cikkében „a gondolkodó nők szexszimbólumának” hívta, ezt a titulust pedig aztán gyakran emlegették vele kapcsolatban.

Filmforgatás közben nősült meg

Több mint négy évtizede a párja Amy Madigan színésznő, akivel a Hely a szívemben című filmjük texasi forgatása közben kerestek fel egy helyi békebírót, hogy ott helyben adja őket össze. A gyerekvállalásba már később vágtak bele, Harris 42 évesen vált apává.

Az Oscar-gáláig rendezte saját magát

Négyszer jelölték színészi Oscar-díjra, de még egyszer sem vihette haza a díjat. Az Apollo-13, a Truman Show, Az órák és a Pollock című filmekben nyújtott teljesítményével érdemelte ki a jelöléseket. A Pollockban ráadásul a saját dirigálása alatt, hiszen időnként rendezői feladatokat is vállal.