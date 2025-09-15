79 éves lett a zseni, aki sosem mosolyog: mutatjuk Tommy Lee Jones legnagyobb alakításait

Tommy Lee Jones 79 éves lett, születésnapja alkalmából összegyűjtöttük tőle a kedvenc alakításainkat. Íme a színész legjobb filmjei.

Tommy Lee Jones az űrlények ellen harcoló K ügynökként Will Smith mellett (Fotó: KPA Honorar und Belege)

Tommy Lee Jones a született tehetség

Talán kevesen tudják a Men in Black: Sötét zsaruk sztárjáról, hogy soha nem vett részt semmilyen színészképzésen, ennek ellenére beírta magát a hollywoodi nagykönyvbe. Karrierje a ‘70-es években indult, szinte évente szerepelt valamilyen filmben vagy televíziós sorozatban. A Love Story című filmben mutatkozott be először a vásznon, ám ez még nem hozott neki se hírnevet, se szakmai elismerést. Az Oliver Stone rendezésében készült JFK-A nyitott dossziéban nyújtott alakításában figyeltek fel rá a kritikusok, ezért a szerepért kapta eső Oscar-jelölését is.

JFK-A nyitott dosszié (1991)

Oliver Stone filmje a híres John F. Kennedy amerikai elnök ellen elkövetett gyilkos merénylet eseményeit dolgozza fel Kevin Costner és Gary Oldman főszereplésével. Tommy Lee Jones nevét ezzel a filmmel ismerte meg a szakma, ennek köszönhette következő nagy szerepét is A szökevényben.

A szökevény (1993)

A JFK-A nyitott dosszié sikere után Andrew Davis figyelt fel az addig névtelenségbe burkolózott színészre és Harrison Ford partnereként ajánlott neki szerepet a filmben. Ekkor érkezett el karrierjében az igazi áttörés, alakításáért Oscar- és Golden Globe díjat is kapott a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában.

Men in Black: Sötét zsaruk (1997)

A legtöbben a Sötét zsaruk trilógiából ismerik, ahol a tapasztalt K ügynököt alakította Will Smith oldalán.

Nem vénnek való vidék (2007)

A Coen-testvérek westernje is karrierje egyik fontos sarokköve. Olyan sztárok mellett játszott, mint Penélope Cruz férje, Javier Bardem és Josh Brolin. A film 4 Oscart nyert, köztük a legjobb mozgóképnek járó díjat is elhozta 2008-ban.

A Nem vénnek való vidék lett a legjobb film 2008-ban (Fotó: Miramax Films)

Tommy Lee Jones még mindig forgat

2016-ban Matt Damon mellett játszott a Jason Bourne című filmben, majd 2019-ben Brad Pitt kollégájával az Ad Astra-Út a csillagokba című sci-fiben kapott mellékszerepet. Legutóbb 2023-ban láthattuk a vásznon A temetés című moziban Jamie Foxx mellett, most pedig a The Razor’s Edge című filmje várakozik a premierre, ami egy ex-maffiózós, bérgyilkosos akciófilm lesz.