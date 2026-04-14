Jenna Ortega mindent elveszíthet! Őrült húzásával máris tönkreteheti a karrierjét

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 14. 19:35
Taika Waititi rendezőn csúnya átok ül mostanában, egyik filmje sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Jenna Ortega is belebukhat a rendező Klara és a Nap című legújabb filmjébe.

Taika Waititi ismét elhasalhat. Mostanában nem igazán jött be az élet a Jojo nyuszi rendezőjének. A CinemaCon rendezvényen bemutatták a Klara és a Nap című filmjének első előzetesét, melyben többek között Jenna Ortega is főszerepet alakít, de a jelenlévő kritikusok tetszését nem igazán nyerte el az alkotás. 

Jenna Ortega új filmje nagy bukta lehet

Taika Waititi 5 hónappal ezelőtt fejezte be a Klara és a Nap forgatását, mely már így is csúnyán kicsúszott a tervezett forgatási időből. Az első előzeteset a nemrég rendezett CinemaCon rendezvényen prezentálták a sajtó képviselői előtt, a szakma egyik rendkívül aktív kritikusa, Jeff Sneider pedig így nyilatkozott a látványról. 

Meg kell mondjam, ez egyelőre úgy néz ki, mint egy nagyon drága bukta. "Édesnek" próbálja eladni magát (rengeteg a sárga szín használata), holott sokkal kevesebb szellemességre és jóval több érzelmességre lenne szüksége. Imádtam a Jojo nyuszit, de őszintén megmondom, tartok ettől a filmtől.

Nem túl biztató szavak ezek egy kritikustól, pedig valóban, Taika Waititi hatalmasat robbantott a Jojo nyuszival, azóta viszont sorozatosan beletörik a bicskája a rendezéseibe. A Thor: Szerelem és Mennydörgés meglehetősen vegyes fogadtatásban részesült, legutóbbi rendezése, A győztes gól pedig egyenesen elhasalt nemcsak a kritikusok, de a nézők előtt is. A forgatás még 2019-ben kezdődött, ehhez képest 2023-ra készült el, a negatív fogadtatás miatt pedig sokan szkeptikusan figyelik Waititi ténykedését. 

Klara és a Nap: miről szól Taika Waititi új filmje? 

A Klara és a Nap Kazuo Ishiguro japán Nobel-díjas író modern sci-fi regényének feldolgozása. Jenna Ortega a címszereplő Klarat alakítja, aki egy robot, és arra teremtetett, hogy összetört szívű, szomorú embereket gyógyítson ki a lelki fájdalmukból. Klara egy gyászoló családhoz kerül, és teljesíteni próbálja a feladatot, amire hivatott. A Wednesday sorozattal gigantikus hírnévre szert tevő színésznő mellett olyan arcok tűnnek fel a filmben, mint a Mentalista sorozatban főszerepet alakító Simon Baker, továbbá Amy Adams, Natasha Lyonne és Steve Buscemi. A CinemaCon-on az is kiderült, hogy Taika Waititi új rendezése 2026 október 23-án kerül majd a mozik műsorára. Tekintve Jeff Sneider kíméletlen kritikáját, kíváncsian várjuk, vajon Jenna Ortega virágzásnak indult karrierje legnagyobb bukását követi-e el a Klara és a Nap főszerepével.

 

