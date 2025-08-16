UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Ábrahám névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lökött maori vámpírként kezdte, mára ő Hollywood egyik legfelkapottabb rendezője

Taika Waititi
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 16. 20:35
marvelKlara and the SunVademberek hajszájavámpírok vademberHitlerfilmszínész
50. születésnapját ünnepli a színész, komikus, forgatókönyvíró, rendező. Taika Waititi új-zélandi bennszülött festőként indult, komikusként folytatta, mára pedig Marvel- és Star Wars-produkciókat rendez az Oscar-díjas saját alkotásai mellett.
Bors
A szerző cikkei

A Hétköznapi vámpírok, a Vademberek hajszája, az utóbbi Thor-filmek és a Jojo Nyuszi alkotója 50. születésnapját ünnepli. A jeles alkalomból összegyűjtöttük a legérdekesebb tudnivalókat Taika Waititi nem mindennapi életútjáról.

Taika Waititi
Taika Waititi 50 éves lett Fotó: Charlie Steffens

Taika Waititi titkai

A származása félig maori

A színész, komikus, forgatókönyvíró, filmrendező Taika Waititi az Új-Zélandi fővárosában, Wellingtonban született 50 évvel ezelőtt. A festőművész édesapját is szintén Taika Waititinek hívták, a Taika keresztnév tigrist jelent maori nyelven. Apai ágról az új-zélandi őslakos maori felmenők mellett néhány francia-kanadai őssel is rendelkezik.

Taika Waititi félig zsidó

A tanárként dolgozó édesanyja révén askenázi zsidók az ősei, de némi angol, ír és skót vér is folyik az ereiben. Amikor a Jojo Nyuszi című filmjében eljátszotta Hitlert (egészen pontosan egy náci kisfiú képzeletében élő, karikírozott Hitlert), akkor feltették neki a kérdést, mennyire érzi helyénvalónak ezt zsidó származásúként. Waititi válasza szerint semmi sem lehetne megalázóbb Hitler számára, mint hogy egy félig zsidó, félig bennszülött színész alakítja őt.

2018 - Jojo Rabbit - Movie Set
A Jojo nyusziban Hitlert játszotta el a zsidó színész Fotó: Twentieth Century Fox

Képzőművészként is alkot

Festőként és fotóművészként, sőt divattervezőként is tevékenykedik. Huszonévesen Berlinben is élt két évig, ahol több kiállítása is volt. A két karrierjéhez kezdetben két különböző nevet használt: Taika Waititiként jegyezte a képzőművészeti munkáit, és Taika Cohenként (az édesanyja családnevével) a filmes dolgait. Híressé válva aztán zavaró lett ez a kettősség, és maradt a Waititinél mindkét fronton.

Komikusként lett híres

A wellingtoni egyetemi tanulmányai alatt ismerkedett meg Jemaine Clement-tel, aki azóta is közeli barátja és alkotótársa. Ők ketten a sulis évek után létrehoztak egy komikusduót The Humourbeasts néven, standup valamint tévés humorista fellépésekkel szereztek hírt maguknak, mielőtt a filmezés felé fordulta volna.

Imád improvizálni

Noha forgatókönyvíróként is kiemelkedőt képes nyújtani, de amikor a kamera előtt áll, szeret eltérni az előre leírt szövegtől. A Jemaine Clement-tel közösen írt és rendezett Hétköznapi vámpírok hozta el számukra a nemzetközi ismertséget, és ebben a poénjaik nagy részét a forgatáson, a jelenetek eljátszása közben találták ki.

 

Oscar-rekordot tart

Az általa írt és rendezett Jojo Nyuszi forgatókönyvéért elnyerte az Oscar-díjat, ezzel pedig ő lett az első maori Oscar-díjas. Rajta kívül még a színész Russel Crowe és a hangmérnök Hammond Peak rendelkezik az Oscar-díjasok közül egy-egy nagyon távoli őslakos felmenővel is, de esetükben ez elhanyagolható az európai eredetű származásuk mellett.

Mára ő lett Hollywood egyik legfelkapottabb alkotója

Az otthoni sikerek (Hétköznapi vámpírok mellett például a nagyszerű Vademberek hajszája) után Hollywood is gyorsan lecsapott rá, és rövid időn belül már óriási szuperprodukciókat bíztak rá. Így például két szuperhősös Thor-filmet, de azóta rendezett Star Wars-sorozatban (A mandalóri), összehozott több saját szériát (A zászlónk halált jelent, Időbanditák, A rezervátum kutyái), és jelenleg is kapkodnak az írói és rendezői tehetsége után a legnagyobb stúdiók.

MTV Europe Music Awards 2024
3 éve vette el Rita Ora énekesnőt Fotó: PA

Albán világsztár a felesége

Kétszer nősült meg, 2011 és 2018 között az új-zélandi filmproducer Chelsea Winstanley-vel élt házasságban, tőle született a két kislánya is. Világhírűvé válva aztán világhírű második feleséget is választott magának: 2021 óta az albán származású brit énekesnő, Rita Ora a párja, és 2022-ben össze is házasodtak.

Szeret rossz filmeket nézni

Filmkészítőként nem jó csak a jó filmeket nézni. Folyamatosan emlékeztetem magam arra, hogy léteznek szörnyű filmek is a világban. Próbálom meg is nézni őket, legalább néhányat közülük, hogy megtanuljam belőlük, mit ne csináljak

– nyilatkozta erről Taika Waititi.

Ora a rendező gyermekeivel is jó viszonyt ápol Fotó: AGENCE / BESTIMAGE

Magyar rendezővel dolgozik együtt

Már leforgatta a Klara and the Sun című filmjét, Jenna Ortega egy olyan robotot játszik, akit az emberi magányosság megelőzése céljából terveztek. Emellett készül rendezni sorozatot az ifjú Frankensteinről, adaptációt Moebius-képregényből, és egy szökevény rabszolgafiúról szóló kalandfilmet is. Színészként pedig a legérdekesebb következő munkája a Place to Be című dráma, amiben egy magyar rendező, Mundruczó Kornél irányításával fog közreműködni.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu