Lökött maori vámpírként kezdte, mára ő Hollywood egyik legfelkapottabb rendezője

A Hétköznapi vámpírok, a Vademberek hajszája, az utóbbi Thor-filmek és a Jojo Nyuszi alkotója 50. születésnapját ünnepli. A jeles alkalomból összegyűjtöttük a legérdekesebb tudnivalókat Taika Waititi nem mindennapi életútjáról.

Taika Waititi 50 éves lett Fotó: Charlie Steffens

Taika Waititi titkai

A származása félig maori

A színész, komikus, forgatókönyvíró, filmrendező Taika Waititi az Új-Zélandi fővárosában, Wellingtonban született 50 évvel ezelőtt. A festőművész édesapját is szintén Taika Waititinek hívták, a Taika keresztnév tigrist jelent maori nyelven. Apai ágról az új-zélandi őslakos maori felmenők mellett néhány francia-kanadai őssel is rendelkezik.

Taika Waititi félig zsidó

A tanárként dolgozó édesanyja révén askenázi zsidók az ősei, de némi angol, ír és skót vér is folyik az ereiben. Amikor a Jojo Nyuszi című filmjében eljátszotta Hitlert (egészen pontosan egy náci kisfiú képzeletében élő, karikírozott Hitlert), akkor feltették neki a kérdést, mennyire érzi helyénvalónak ezt zsidó származásúként. Waititi válasza szerint semmi sem lehetne megalázóbb Hitler számára, mint hogy egy félig zsidó, félig bennszülött színész alakítja őt.

A Jojo nyusziban Hitlert játszotta el a zsidó színész Fotó: Twentieth Century Fox

Képzőművészként is alkot

Festőként és fotóművészként, sőt divattervezőként is tevékenykedik. Huszonévesen Berlinben is élt két évig, ahol több kiállítása is volt. A két karrierjéhez kezdetben két különböző nevet használt: Taika Waititiként jegyezte a képzőművészeti munkáit, és Taika Cohenként (az édesanyja családnevével) a filmes dolgait. Híressé válva aztán zavaró lett ez a kettősség, és maradt a Waititinél mindkét fronton.

Komikusként lett híres

A wellingtoni egyetemi tanulmányai alatt ismerkedett meg Jemaine Clement-tel, aki azóta is közeli barátja és alkotótársa. Ők ketten a sulis évek után létrehoztak egy komikusduót The Humourbeasts néven, standup valamint tévés humorista fellépésekkel szereztek hírt maguknak, mielőtt a filmezés felé fordulta volna.

Imád improvizálni

Noha forgatókönyvíróként is kiemelkedőt képes nyújtani, de amikor a kamera előtt áll, szeret eltérni az előre leírt szövegtől. A Jemaine Clement-tel közösen írt és rendezett Hétköznapi vámpírok hozta el számukra a nemzetközi ismertséget, és ebben a poénjaik nagy részét a forgatáson, a jelenetek eljátszása közben találták ki.