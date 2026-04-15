Leesett a rajongók álla: kiderült, ki lesz Aragorn a készülő új Gyűrűk Ura-filmben

A Warner Bros végre bejelentette, ki váltja Viggo Mortensent Strider (azaz Aragorn) szerepében a régóta várt A Gyűrűk Ura előzményfilmben, a Lord of the Rings: The Hunt for Gollum című produkcióban, amely 2027. december 17-én kerül a mozikba. Hivatalosan is Jamie Dornan lett a befutó.
A választás pedig nem másra eset, mint A szürke ötven árnyalata és a Hajsza sztárja, Jamie Dornanra esett, ő alakítja majd a nyolcvan év körüli harcost, akit később Elessar Telcontar királlyá koronáznak.
Azt már eddig is lehetett tudni, hogy a háromszoros Oscar-jelölt Viggo Mortensen nem tér vissza Aragorn szerepében, hiszen utoljára 23 évvel ezelőtt játszotta Stridert, a színész most pedig már 67 éves.
A 43 éves, Jamie Dornan sármos ír pontosan annyi idős most, mint Mortensen volt, amikor 2001-ben, A Gyűrűk Ura: A Gyűrű Szövetsége forgatásán átvette Stuart Townsend helyét a kiváló nyomkövető és harcos szerepében – írja a Daily Mail.
Emellett az is kiderült, hogy Kate Winslet is csatlakozott a produkcióhoz, aki egy Marigol nevű figurát fog alakítani, míg Leo Woodall egy bizonyos Halvardot.
