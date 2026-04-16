Megszólalt az új James Bondról az MGM: Erre számíthatnak a rajongók

Az MGM nem sieti el a dolgokat. A stúdió ismét megszólalt az új James Bonddal kapcsolatban, mert a rajongók már a kerítést szaggatják a felröppenő, meg nem erősített pletykák miatt. Lassan egy éve dobálóznak a legkülönfélébb nevekkel, de konkrét döntés még mindig nem született. Most újabb közleményt adtak ki a 007-es ügynök kilétét illetően.
Mióta Daniel Craigtől el kellett búcsúznunk a Nincs idő meghalni című legutóbbi James Bond filmben, hatalmas űr tátong a rajongók lelkében. Az Amazon által bekebelezett MGM stúdió ugyan már régen bejelentette a következő filmet, ráadásul olyan alkotókkal a kamerák mögött, mint a Dűne-trilógia atyja, Denis Villeneuve, aki a rendezői székben foglal helyet, valamint Stephen Knight forgatókönyvíró, akinek a legendás Peaky Blinders sorozatot köszönhetjük. Arról azonban hosszú ideje hallgatnak, ki ölti magára a szmokingot Daniel Craig után. A bejelentés óta olyan nevek kerültek szóba, mint az idén Oscar-jelölést szerző Jacob Elordi, a legújabb Pókemberünk, Tom Holland, de még Henry Cavill neve is bekerült a kalapba. Ami ennél sokkal jobban kicsapta a biztosítékot a franchise rajongóinál, az egy esetleges nemcserés támadás lehetősége, többek között az Oscar-díjat nyert Jessie Buckley és Sydney Sweeney is felmerült, mint lehetséges női James Bond.
Az MGM eddig nem mondott sem A-t, sem B-t, nem erősítette meg és nem is cáfolta a felröppent pletykákat. Mostanra azonban már ők is szükségét érezték egy nyilatkozatnak, ami, valljuk be, a nesze semmi fogd meg jól mintapéldájára sikerült.
„Tudom, hogy most mind arra vártok, hogy felfedjük, ki lesz az új James Bond. De még ne veszítsétek el a fejeteket! Vegyétek figyelembe, hogy ki fogjuk használni a rendelkezésre álló időt és kellő tisztelettel fogjuk meghozni a döntésünket. Életünk álma, hogy a franchise következő fejezetét elhozhassuk a nézőinknek, és nem vesszük félvállról a felelősségünket” – mondta Courtenay Valenti, az Amazon MGM vezetője.
Ettől a kijelentéstől aligha nyugodhatnak meg a rajongók, mert amellett, hogy semmi konkrétum nem hangzott el, arra egész biztosan következtethetünk Valenti szónoklatából, hogy nem mostanában fog elkészülni az új James Bond film.
Daniel Craig összesen 5 alkalommal bújhatott a 007-es bőrébe olyan elődök nyomdokaiba lépve, mint Pierce Brosnan, Sean Connery vagy Roger Moore. Bond-lányként a lehengerlő szépségű Eva Greennel verhetetlen kémiájukról tettek tanúbizonyságot, az utolsó, Nincs idő meghalni című 2021-es filmben pedig mozinézők ezrei hördültek fel egyszerre, amikor kedvenc ügynökünk drámai halált halt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.