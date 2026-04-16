Megszólalt az új James Bondról az MGM: Erre számíthatnak a rajongók

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 16. 17:05
Az MGM stúdió megint elhúzta a mézes madzagot, de nem lettünk okosabbak. Továbbra sem árulják el, ki lesz az új James Bond, de az biztos, hogy nem mostanában kapunk újabb 007-es filmet.
Az MGM nem sieti el a dolgokat. A stúdió ismét megszólalt az új James Bonddal kapcsolatban, mert a rajongók már a kerítést szaggatják a felröppenő, meg nem erősített pletykák miatt. Lassan egy éve dobálóznak a legkülönfélébb nevekkel, de konkrét döntés még mindig nem született. Most újabb közleményt adtak ki a 007-es ügynök kilétét illetően.

Daniel Craig James Bondos leköszönése óta nagy a csend az MGM háza táján

James Bond előbb-utóbb visszatér

Mióta Daniel Craigtől el kellett búcsúznunk a Nincs idő meghalni című legutóbbi James Bond filmben, hatalmas űr tátong a rajongók lelkében. Az Amazon által bekebelezett MGM stúdió ugyan már régen bejelentette a következő filmet, ráadásul olyan alkotókkal a kamerák mögött, mint a Dűne-trilógia atyja, Denis Villeneuve, aki a rendezői székben foglal helyet, valamint Stephen Knight forgatókönyvíró, akinek a legendás Peaky Blinders sorozatot köszönhetjük. Arról azonban hosszú ideje hallgatnak, ki ölti magára a szmokingot Daniel Craig után. A bejelentés óta olyan nevek kerültek szóba, mint az idén Oscar-jelölést szerző Jacob Elordi, a legújabb Pókemberünk, Tom Holland, de még Henry Cavill neve is bekerült a kalapba. Ami ennél sokkal jobban kicsapta a biztosítékot a franchise rajongóinál, az egy esetleges nemcserés támadás lehetősége, többek között az Oscar-díjat nyert Jessie Buckley és Sydney Sweeney is felmerült, mint lehetséges női James Bond.

Sokan Daniel Craiget tartották a legjobb Bondnak, nehéz lesz a nyomdokaiba lépni

Az MGM megtöri a csendet

Az MGM eddig nem mondott sem A-t, sem B-t, nem erősítette meg és nem is cáfolta a felröppent pletykákat. Mostanra azonban már ők is szükségét érezték egy nyilatkozatnak, ami, valljuk be, a nesze semmi fogd meg jól mintapéldájára sikerült. 

„Tudom, hogy most mind arra vártok, hogy felfedjük, ki lesz az új James Bond. De még ne veszítsétek el a fejeteket! Vegyétek figyelembe, hogy ki fogjuk használni a rendelkezésre álló időt és kellő tisztelettel fogjuk meghozni a döntésünket. Életünk álma, hogy a franchise következő fejezetét elhozhassuk a nézőinknek, és nem vesszük félvállról a felelősségünket” – mondta Courtenay Valenti, az Amazon MGM vezetője.

Ettől a kijelentéstől aligha nyugodhatnak meg a rajongók, mert amellett, hogy semmi konkrétum nem hangzott el, arra egész biztosan következtethetünk Valenti szónoklatából, hogy nem mostanában fog elkészülni az új James Bond film.

Daniel Craig öröksége

Daniel Craig összesen 5 alkalommal bújhatott a 007-es bőrébe olyan elődök nyomdokaiba lépve, mint Pierce Brosnan, Sean Connery vagy Roger Moore. Bond-lányként a lehengerlő szépségű Eva Greennel verhetetlen kémiájukról tettek tanúbizonyságot, az utolsó, Nincs idő meghalni című 2021-es filmben pedig mozinézők ezrei hördültek fel egyszerre, amikor kedvenc ügynökünk drámai halált halt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
