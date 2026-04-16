Megszólalt az új James Bondról az MGM: Erre számíthatnak a rajongók

Az MGM nem sieti el a dolgokat. A stúdió ismét megszólalt az új James Bonddal kapcsolatban, mert a rajongók már a kerítést szaggatják a felröppenő, meg nem erősített pletykák miatt. Lassan egy éve dobálóznak a legkülönfélébb nevekkel, de konkrét döntés még mindig nem született. Most újabb közleményt adtak ki a 007-es ügynök kilétét illetően.

Daniel Craig James Bondos leköszönése óta nagy a csend az MGM háza táján (Fotó: ZUMAPRESS.com)

James Bond előbb-utóbb visszatér

Mióta Daniel Craigtől el kellett búcsúznunk a Nincs idő meghalni című legutóbbi James Bond filmben, hatalmas űr tátong a rajongók lelkében. Az Amazon által bekebelezett MGM stúdió ugyan már régen bejelentette a következő filmet, ráadásul olyan alkotókkal a kamerák mögött, mint a Dűne-trilógia atyja, Denis Villeneuve, aki a rendezői székben foglal helyet, valamint Stephen Knight forgatókönyvíró, akinek a legendás Peaky Blinders sorozatot köszönhetjük. Arról azonban hosszú ideje hallgatnak, ki ölti magára a szmokingot Daniel Craig után. A bejelentés óta olyan nevek kerültek szóba, mint az idén Oscar-jelölést szerző Jacob Elordi, a legújabb Pókemberünk, Tom Holland, de még Henry Cavill neve is bekerült a kalapba. Ami ennél sokkal jobban kicsapta a biztosítékot a franchise rajongóinál, az egy esetleges nemcserés támadás lehetősége, többek között az Oscar-díjat nyert Jessie Buckley és Sydney Sweeney is felmerült, mint lehetséges női James Bond.

Sokan Daniel Craiget tartották a legjobb Bondnak, nehéz lesz a nyomdokaiba lépni (Fotó: DANJAQ, LLC AND MGM via Bestimage)

Az MGM megtöri a csendet

Az MGM eddig nem mondott sem A-t, sem B-t, nem erősítette meg és nem is cáfolta a felröppent pletykákat. Mostanra azonban már ők is szükségét érezték egy nyilatkozatnak, ami, valljuk be, a nesze semmi fogd meg jól mintapéldájára sikerült.

„Tudom, hogy most mind arra vártok, hogy felfedjük, ki lesz az új James Bond. De még ne veszítsétek el a fejeteket! Vegyétek figyelembe, hogy ki fogjuk használni a rendelkezésre álló időt és kellő tisztelettel fogjuk meghozni a döntésünket. Életünk álma, hogy a franchise következő fejezetét elhozhassuk a nézőinknek, és nem vesszük félvállról a felelősségünket” – mondta Courtenay Valenti, az Amazon MGM vezetője.