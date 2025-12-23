KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Megvan Jack Black új magyar hangja: megszólalt Kálloy Molnár Péter utódja

szinkron
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 21:05
Jack BlackKálloy Molnár PéterCsőre Gábor
A héten kerül mozikba Jack Black legújabb vígjátéka, az Anakonda. Noha a magyar rajongók is már nagyon várják a filmet, többekben az a kérdés fogalmazódott meg, hogy Kálloy Molnár Péter halála után, vajon ki lesz a főszereplő szinkronhangja.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Közel 30 évvel a ’90-es évek egyik hírhedt B-filmjének számító Anakonda megjelenése után ismét vászonra kerül az amazonasi akcióhorror. A Jack Black főszereplésével érkező mozi viszont nem hagyományos remake lesz, hiszen a komikus egy Trópusi viharhoz hasonló vígjátékot csinált az óriáskígyóról. Ugyan ez a zsáneri csavar már önmagában elég sok kérdést felvet a fanatikusokban, a Jack Black-filmek hazai szerelmesei számára az is rejtély volt, hogy Kálloy Molnár Péter tragikus halálát követően ki lesz a sztár szinkronhangja. A legfrissebb előzetesekben Black szerepében már Adam Sandler állandó magyar hangja, Csőre Gábor volt hallható, akit a Bors most megkeresett, hogy kiderüljön, mi lett a szinkron sorsa.

Kálloy Molnár Péter mosolyog a fellépése előtt.
Kálloy Molnár Péter betegsége és halála átírta az új Jack Black-mozi szinkronjának sorsát
(Fotó: hot archív)

Megvan Kálloy Molnár Péter utódja

A karácsony első napján mozikba kerülő Anakonda főszereplőjének, Jack Blacknek Csőre Gábor fogja kölcsönözni a hangját, ezt lapunknak maga a színész erősítette meg. A csere már a Blacket nem kevesebb mint 21 alkalommal szinkronizáló Kálloy Molnár Péter halála előtt tervben volt, miután a Beugró sztárjának állapota nem tette lehetővé, hogy ezt a határidős feladatot elvállalja:

Igen, én leszek Jack Black magyar hangja. Ez egy utolsó utáni pillanatban meghozott döntés volt, mert mi nem szoktuk egymás szerepeit elvállalni. Kollégák között ez egy íratlan szabály, de a Péter betegsége miatt a forgalmazó így határozott. Úgy tudom, hogy ezt közölték is a családdal, viszont én azt mondtam, hogy csakis akkor fogom megcsinálni, ha erre Péter vagy a családja az áldását adja

− kezdte Csőre a Borsnak, aki azt is hozzátette, végig abban reménykedtek, hogy Kálloy Molnár Péternek sikerül felülkerekednie a betegségén.

Csőre Gábor
Csőre Gábornak kellett Kálloy Molnár Péter helyébe lépnie
(Fotó: Bors)

A tragédia viszont sajnos mégis bekövetkezett, Kálloy Molnár Péter haláláról Csőre Gábor ráadásul pont a szóban forgó film szinkronizálását követően, műsorvezetés közben értesült:

Péter aznap halt meg, mikor ezt a munkát megcsináltam... Barátok voltunk, játszottunk és fogattunk is együtt. És úgy volt, hogy lesz egy közös osztályunk is, de ez végül nem valósult meg, mert mégsem értem rá

– árulta el a színész, aki kollégája és egyben barátja halálhírét még aznap, az M5 Librettó című műsorában osztotta meg a nézőközönséggel.

Anaconda Premiere
Paul Rudd és Jack Black, az új Anakonda főszereplői (Fotó: Jeffrey Mayer)

Csőre Gábor remélte, hogy legközelebb már nem kell beugrania

A South Park Eric Cartmanjének utánozhatatlan magyar hangja Adam Sandler mellett Jake Gyllenhaalnak, Elijah Woodnak, Tobey Maguire-nek és Tom Hiddlestonnak is rendszeresen kölcsönzi orgánumát, Jack Black viszont abszolút ismeretlen volt számára. Csőre Gábor természetesen mindent megtett, hogy a tőle telhető legtöbbet nyújtsa a szerepben, azonban nem végezte örömmel a feladatát:

Sajnos nem ismerem ezt a figurát. Abban biztos vagyok, ha a Péter csinálta volna, ő sokkal jobb munkát végzett volna, mert ő nagyon régóta ismeri Jack Blacket. Nekem ezt egy kínszenvedés volt megcsinálni. Egyrészt Péter miatt, másrészt amiatt, mert nem ismerem a színészt. Erre a helyzetre nem lehetett felkészülni! Akarattal vegyült szégyenérzet tombolt bennem, mert éreztem, hogy ezt nem nekem kellene csinálni, és csak reménykedtem benne, hogy a következő szinkront már a Péter csinálja

– zárta a beszélgetést a Jászai Mari-díjas színész.

Az Anakonda karácsony első napján, 2025. december 25-én kerül a mozikba. A teljes trailert, melyben utoljára hallhatjuk Kálloy Molnár Péter hangját, ide kattintva tudod megtekinteni:

 

