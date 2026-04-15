Emma Thompson karrierje megállíthatatlanul ível felfelé és közel sincs vége

Ma ünnepli születésnapját a sokoldalú brit dáma, Emma Thompson. A színészcsaládból származó Thompson karrierje már 40 éve töretlenül ível felfelé, amellett, hogy több Oscar-díj boldog tulajdonosa, elkötelezett aktivista és nem utolsó sorban remek humoráról is híressé vált.

Emma Thompson még mindig kiváló formában van (Fotó: PA)

Emma Thompson családja tobzódik a tehetségben

Emma Thompson színész családban nőtt fel, édesapja, Eric Thompson, és édesanyja, Phyllida Law is a világot jelentő deszkákon találták meg a számításukat, sőt, testvére, Sophie Thompson is ezt választotta hivatásul. Phyllida Law még a kamera előtt is játszott együtt Emmával, az Alan Rickman rendezte Téli vendég című filmben, melyben egy anya-lánya párost alakítottak. Emma Thompson színházban kezdte karrierjét, tagja volt annak a Footlight Group nevezetű társulatnak is, melyből a Monty Python tagjai kerültek ki anno. A ‘80-as években kapott először televíziós munkákat, sorozatokban és tévéfilmekben bukkant fel először kisebb szerepekben. A BBC-re készült Fortunes of War minisorozatban nyújtott alakításáért már BAFTA-díjjal jutalmazták, ezután érkeztek a nagyjátékfilmes szerepek is.

Alan Rickman rendezésében édesanyjával is együtt játszott Emma Thompson (Fotó: Entertainment Pictures)

Emma Thompson első filmjei

A Szellem a házban című 1992-es mozi volt az első fontos mérföldkő filmes karrierjében. Helena Bonham Carter és Sir Anthony Hopkins mellett alakított főszerepet, és rögtön egy Oscar-díjat is bezsebelt érte. A Napok romjai a következő évben szintén James Ivory rendezésében készült, Emma Thompson pedig továbbra is Anthony Hopkins társaságát élvezte a vásznon. Alakításával immáron második alkalommal világossá tette a filmszakma számára, hogy megállja a helyét a legdrámaibb alkotásokban is. 1995 dupla sikerrel köszöntötte a színésznőt. Az Értelem és érzelem nemcsak alakítása miatt fontos eleme a filmográfiájának, hanem amiatt az Oscar-díj miatt, amit a legjobb adaptált forgatókönyv kategóriában vihetett haza. Ezzel pedig azon kevesek közé tartozik, akik mind színészként, mind forgatókönyvíróként egy Oscar-díj boldog tulajdonosai. Ez a forgatókönyv különleges bánásmódban részesült, mielőtt vászonra került volna. Írás közben Emma Thompson számítógépe felmondta a szolgálatot. A színésznő órákat töltött azzal, hogy felkutassa a fájlt, de nem járt sikerrel, és az addigi kemény munka már elveszni látszott. Ekkor segítségére sietett Stephen Fry, aki hét óra megfeszített munkával megoldotta a problémát és előkerítette a szkriptet.