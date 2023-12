Nem hiszed el, hogy néznek ki az Igazából szerelem sztárjai ma – videó

Ahogyan a Reszkessetek, betörők!, úgy a 2003-as, azaz idén épp húsz éves Igazából szerelem (Love Actually) is azon filmek közé tartozik, ami nélkül nem lehet teljes a karácsonyi tévézés. Valamikor, valamelyik csatorna elé le kell ülnie a családnak, hogy megnézze a hat, látszólag különálló története, melyek azért mégiscsak összeállnak egy egésszé, elmorzsoljon pár könnycseppet, szurkoljon a szereplőknek – sokadszorra is. Tény, hogy egyrészt igazi szárgárda jött össze (Emma Thompson, Keira Knightley, Hugh Grant, Colin Firth, Liam Neeson, vagy épp a 2016-ban, 69 éves korában elhunyt Alan Rickman, csak hogy párat említsünk), emellett a történet is olyan, hogy minden korosztályt képes megszólítani.

Kétségtelen: mindenkinek van kedvenc történetszegmense a filmből Fotó: Photo12 via AFP

5+1 érdekesség az Igazából szerelemről, amit talán a legnagyobb rajongók sem tudnak

1. A film lején és végén látható jelenetek, melyben a reptéren köszöntik egymást az emberek, nem megrendezett: a direktor egy héten keresztül járt ki a Heathrow-ra, és ha olyat láttak, felvették – majd rohantak oda, engedélyt kérni, hogy használhassák a képsorokat a filmben.

2. Az egyetlen történetszál, ami valójában nem kapcsolódik a többihez, épp a legelső: a rock and roll legenda Billy Mack és menedzsere, Joe sztorija.

3. Maga a rendező, Richard Curtis is feltűnik a filmben, z esküvői jelenetben egy harsonást alakít.

4. Sarah serepére rengeteg színésznőt meghallgattak, de a direktor nem volt elégedett egyikkel sem. Végig azt mondogatta: "Olyan nőt akarok, mint Laura Linney!" Végül rájöttek: miért nem kérik fel Laura Linney-t?

5. A rajongók évekig találgatták, hogy akkor most Alan Rickman karakterének viszonya volt Miával, vagy csak flörtöltek. Noha a filmből ez nem derül ki egyértelműen, 2015 decemberében a forgatókönyvíró Emma Freud maga tisztázta a kérdést: igen, viszonyról volt szó, és nem csak "ártatlan" flörtölgetésről.

+1. Andrew Lincoln évekkel a film bemutatója után fedte fel: abban a bizonyos, azóta sokat idézett és újrakreált jelenetben, amelyben kézzel írt táblákkal vall szerelmet, az ő saját kézírása látható.

És akkor lássuk, hogy néznek ki manapság a film sztárjai! Az alábbi videóból minden kiderül!