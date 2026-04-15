Bodrogi Gyula 92 évesen is kész a folytatásra: "Amíg játszom, élek!"

Bodrogi Gyula a Nemzet Színésze, a Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas művész ma töltötte be a 92. életévét, ám vitalitása még a fiatalokat is megszégyeníti. A magyar kulturális élet ikonja évtizedek óta töretlen népszerűségnek örvend, hangja és karaktere generációk számára vált meghatározóvá. Lapunknak elmesélte, hogyan látja a jövőjét az ünnepelt legenda, és miért érzi magát ma is ugyanolyan tettre késznek, mint pályája elején. A színművész őszintén vallott arról, meddig tervezi még szórakoztatni a közönséget.

Bodrogi Gyula filmekben nyújtott alakításait mindenki imádja (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

Bodrogi Gyula és az örök élet titka: miért nem akar visszavonulni?

A színművész a nem kerek évforduló kapcsán elképesztő optimizmussal nyilatkozott a jövőjéről. Sokan kérdezik tőle, vajon mikor jön el az a pont, amikor végleg leteszi a lantot, de a válasz mindenki számára egyértelmű: soha! A Borsnak adott interjújában Bodrogi Gyula kijelentette, hogy a visszavonulás gondolata meg sem fordult a fejében, így a 92. születésnapján sem. A színészlegenda így fogalmazott:

Ez még csak a 92., nem nagy évforduló. Még jöhet rá 4-5 év. Játszom a régi szerepeket, akár új köntösben, szóval még élek! Amíg játszom, élek. Mindegyik szerepemet szeretem, mindig az a kedvencem, amiben éppen játszom. Mindig az aktuális. Ajándékokat, köszöntéseket is gyakran kapok, van pár emlékezetes színházaktól. Csodálatos az egész. 70 pluszosan is ilyen voltam, nem változok, nem is tudok. Pedig próbálok. Ma pedig ünneplek.

Ez a fajta életigenlés az, ami Bodrogit a mai napig a pályán tartja. Elmondása szerint a munka nem teher számára, hanem éltető erő. Amikor felmegy a függöny, megszűnik a külvilág, és csak a játék marad. A közönség szeretete pedig olyan dopping számára, ami bármilyen gyógyszernél többet ér. A 92 év tapasztalata és a színház iránti alázata teszi őt azzá a megkerülhetetlen óriássá, akit az egész ország a szívébe zárt.

A közönség és a szakma is csodálattal figyeli

Nem csak a nézők, de a kollégák is tátott szájjal nézik azt a munkabírást, amit Bodrogi Gyula nap mint nap tanúsít. A próbafolyamatok alatt éppúgy jelen van, mint bármelyik fiatal pályatársa, memóriája pedig továbbra is tűéles. Sokan keresik a titkát, de ő egyszerűen csak annyit mond: szeretni kell, amit csinálunk. Legyen szó vígjátékról vagy drámai szerepről, az ő karaktere minden darabot megkoronáz. A színész vallja, hogy amíg a lába viszi, és a közönség igényli a játékát, addig ott a helye a deszkákon. Számára a nyugdíjas évek nem a pihenésről, hanem az újabb és újabb kihívásokról szólnak.