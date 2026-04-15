Bodrogi Gyula 92 évesen is kész a folytatásra: "Amíg játszom, élek!"

Bodrogi Gyula a Nemzet Színésze, a Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas művész ma töltötte be a 92. életévét, ám vitalitása még a fiatalokat is megszégyeníti. A magyar kulturális élet ikonja évtizedek óta töretlen népszerűségnek örvend, hangja és karaktere generációk számára vált meghatározóvá. Lapunknak elmesélte, hogyan látja a jövőjét az ünnepelt legenda, és miért érzi magát ma is ugyanolyan tettre késznek, mint pályája elején. A színművész őszintén vallott arról, meddig tervezi még szórakoztatni a közönséget.
A színművész a nem kerek évforduló kapcsán elképesztő optimizmussal nyilatkozott a jövőjéről. Sokan kérdezik tőle, vajon mikor jön el az a pont, amikor végleg leteszi a lantot, de a válasz mindenki számára egyértelmű: soha! A Borsnak adott interjújában Bodrogi Gyula kijelentette, hogy a visszavonulás gondolata meg sem fordult a fejében, így a 92. születésnapján sem. A színészlegenda így fogalmazott:
Ez még csak a 92., nem nagy évforduló. Még jöhet rá 4-5 év. Játszom a régi szerepeket, akár új köntösben, szóval még élek! Amíg játszom, élek. Mindegyik szerepemet szeretem, mindig az a kedvencem, amiben éppen játszom. Mindig az aktuális. Ajándékokat, köszöntéseket is gyakran kapok, van pár emlékezetes színházaktól. Csodálatos az egész. 70 pluszosan is ilyen voltam, nem változok, nem is tudok. Pedig próbálok. Ma pedig ünneplek.
Ez a fajta életigenlés az, ami Bodrogit a mai napig a pályán tartja. Elmondása szerint a munka nem teher számára, hanem éltető erő. Amikor felmegy a függöny, megszűnik a külvilág, és csak a játék marad. A közönség szeretete pedig olyan dopping számára, ami bármilyen gyógyszernél többet ér. A 92 év tapasztalata és a színház iránti alázata teszi őt azzá a megkerülhetetlen óriássá, akit az egész ország a szívébe zárt.
Nem csak a nézők, de a kollégák is tátott szájjal nézik azt a munkabírást, amit Bodrogi Gyula nap mint nap tanúsít. A próbafolyamatok alatt éppúgy jelen van, mint bármelyik fiatal pályatársa, memóriája pedig továbbra is tűéles. Sokan keresik a titkát, de ő egyszerűen csak annyit mond: szeretni kell, amit csinálunk. Legyen szó vígjátékról vagy drámai szerepről, az ő karaktere minden darabot megkoronáz. A színész vallja, hogy amíg a lába viszi, és a közönség igényli a játékát, addig ott a helye a deszkákon. Számára a nyugdíjas évek nem a pihenésről, hanem az újabb és újabb kihívásokról szólnak.
Bodrogi Gyula 92 évesen nem csak a munkára, a vezetésre sem mond nemet, sőt, állítása szerint reflexei még mindig kiválóak. Sokan ilyenkor már inkább a hátsó ülésre vágynak, de a nemzet színésze imádja a sebességet és a szabadságot, amit az autóvezetés nyújt. A Retro Rádióban büszkén mesélt arról, hogy nemrégiben sikeresen megújították az engedélyét, így továbbra is ő maga irányítja a járművét:
Már vezetek és mindig vezetek. 3-4 napja kaptam meg a hosszabbítást. Ha még mindig élsz, el kell menni a doktorhoz, ha még van szemed, jók a reflexeid, akkor pedig vezethetsz. Vezetni én jobban tudok, mint régen, úgyhogy nem lassítok.
Úgy tűnik tehát, hogy Bodrogi Gyula nemcsak a színházban, hanem az utakon is megállíthatatlan. Ez a hihetetlen életerő és pozitív életszemlélet példaértékű lehet mindenki számára: a kor valóban csak egy állapot, amit méltósággal és egy jó adag humorral lehet a legszebben viselni. Boldog születésnapot, Bodrogi Gyula!
