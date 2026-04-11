50 éve derült ki a szörnyű igazság: Az egész világ hite megerősödött Az elnök emberei után

50. születésnapját ünnepli Az elnök emberei című film, amiben a néhai Richard Nixon elnököt buktatja le két bátor újságíró, aki amerikai katonák milliót küldte háborúba. A vietnami háború és a körülötte lévő politikai érdekeket felgöngyölítő izgalmas film örökre megváltoztatta a műfajt.

Az elnök emberei korszakalkotó mű lett (Fotó: Snap/Northfoto)

Az elnök emberei Dustin Hoffman és Roberd Redford legjobb filmje

A nemrégiben elhunyt Redford és a szebb napokat is látott Hoffman karrierjük csúcsán vállalta el a filmet, ami 1976 egyik legnagyobb sikere lett, és a lehető legrealisztikusabb képet festette az oknyomozó újságírásról. A két színész a hírek szerint nyíltan rivalizált a film forgatásán, ami csak jó tett az Oscar díjas klasszikusnak.

A film híres arról, hogy szinte dokumentarista pontossággal mutatja be az újságírást.

A Washington Post szerkesztőségét centiméterre pontosan újraépítették, még a hamutartók fajtáji is egyeztek. A díszlet költségvetése extrém magas volt, mert nem spóroltak a részleteken.

Teljesen lemásolták a Washington Post szerkesztőségét (Fotó: KPA/Northfoto)

50 év távlatából lehet kissé lassúnak tűnik a film, de ez is volt az alkotók szándéka, hogy érzékeltesse a nyomozás valódi ritmusát.

Bob Woodward és Carl Bernstein létező figurák, ők személyesen is részt vettek a film készítésében tanácsadóként.

létező figurák, ők személyesen is részt vettek a film készítésében tanácsadóként. A Watergate-botrány kiszivárogtatásának egyik kulcsfigurája a legendás „Deep Throat” vagyis "Mélytorok" forrás kiléte a forgatás idején még titok volt. 41 évvel a valódi botrány és 39 évvel a film bemutatója után, 2005-ben derült ki, hogy Mark Felt szivárogtatott a két újságírónak információkat Nixonról. Felt ekkoriban az FBI igazgató-helyettese volt.

Robert Redford és Dustin Hoffman rivalizáltak a forgatáson (Fotó: KPA/Northfoto)