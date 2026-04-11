50 éve derült ki a szörnyű igazság: Az egész világ hite megerősödött Az elnök emberei után

50. születésnapját ünnepli Az elnök emberei című film, amiben a néhai Richard Nixon elnököt buktatja le két bátor újságíró, aki amerikai katonák milliót küldte háborúba. A vietnami háború és a körülötte lévő politikai érdekeket felgöngyölítő izgalmas film örökre megváltoztatta a műfajt.
Az elnök emberei Dustin Hoffman és Roberd Redford legjobb filmje
A film híres arról, hogy szinte dokumentarista pontossággal mutatja be az újságírást.
A Washington Post szerkesztőségét centiméterre pontosan újraépítették, még a hamutartók fajtáji is egyeztek. A díszlet költségvetése extrém magas volt, mert nem spóroltak a részleteken.
50 év távlatából lehet kissé lassúnak tűnik a film, de ez is volt az alkotók szándéka, hogy érzékeltesse a nyomozás valódi ritmusát.
Bob Woodward és Carl Bernstein létező figurák, ők személyesen is részt vettek a film készítésében tanácsadóként.
A Watergate-botrány kiszivárogtatásának egyik kulcsfigurája a legendás „Deep Throat” vagyis "Mélytorok" forrás kiléte a forgatás idején még titok volt. 41 évvel a valódi botrány és 39 évvel a film bemutatója után, 2005-ben derült ki, hogy Mark Felt szivárogtatott a két újságírónak információkat Nixonról. Felt ekkoriban az FBI igazgató-helyettese volt.
A film sok dialógusa szó szerint a bűnügyi jegyzékekből, jegyzetekből és interjúkból származnak.
Robert Redford megszállottan akarta megszerezni a jogokat, producerként és színészként is vinni akarta a projektet. Rekordösszeget, nem kevesebb, mint 450.000 dollárt fizetett a film jogaiért.
Dustin Hoffman és Redford valóban együtt jártak a Washington Postba gyakornokoskodni, hogy kitanulják az újságírást.
Hal Holbrook (Deep Throat alakítója) gyakorlatilag nem volt látható a vásznon. A rendező, Alan J. Pakula direkt félhomályban vette fel a parkolós jeleneteket, ezzel is fokozva a rejtélyt és a paranoiát, hogy vajon ki lehet az informátor.
A film végén látható Watergate-fejleményeket valós hírszalag-stílusban mutatják be.
A forgatókönyvet William Goldman írta, aki szinte nyomozóként dolgozott az anyagon.
A film megerősítette a sajtó negyedik hatalmi ág szerepét, továbbá az emberek hitét abban, hogy a politikusok is elszámoltathatók.
Sokan Az elnök emberei miatt választották az újságírói pályát az USA-ban.
A 8,5 millió dollárból forgatott film több, mint 70 milliót hozott világszerte. 4 Oscar-díjat kapott, ám a legjobb film díját meglepő módon a Rocky vitte el előle.
