Kedvenc Al Bundynk kerek születésnapot ünnepel – Ed O'Neill 80 éves lett

Ed O'Neill több évtizeden átívelő karrierje főként televíziós sorozatokban nyújtott alakításokból áll. A színész ma ünnepli kerek 80. születésnapját, legjobb szerepeivel köszöntjük az örök Al Bundy-t.

Bár jócskán benne van a korban, Ed O'Neill arcáról örökre Al Bundy fog eszünkbe jutni (Fotó: Faye Sadou)

Ed O'Neill kezdeti karrierje

Ed O’Neill eredetileg nem a színészi karriert képzelte el magának. Ifjú titánként a Pittsburgh Steelers amerikai futball csapatának edzőtáboráig vitte, és sportemberként akart érvényesülni. Azonban a táborban kitették a csapatból, így futballkarrierje véget ért, mielőtt igazán beindulhatott volna. Érdekes, hogy a nevét világszerte ismertté tevő Egy rém rendes családban alakított karaktere, Al Bundy is ügyes futballjátékosként indult a középiskolában, azonban számára is derékba törtek a sportos álmok. A sorozat visszatérő vicce volt, ahogy Al a régi szép időkről nosztalgiázott, amikor még ő volt a gimi királya. Ed O’Neill-t végül homlokon csókolta a múzsa és visszament egykori egyetemére és színészmesterséget tanult. Kezdetben színpadon és kisebb televíziós szerepekben próbált érvényesülni.

Egy rém rendes család (1987-1997)

A nagy áttörést az Egy rém rendes család sorozat apai szerepe, Al Bundy karaktere hozta el számára. A megcsömörlött, csóró, kétgyerekes kertvárosi Al a televíziótörténet egyik legismertebb és legjobban megírt karaktere volt, de a népszerűséghez és a felejthetetlenséghez nagyon is hozzájárult Ed O’Neill játéka. A széria 11 évadon át futott, a főbb szerepekben láthattuk Al nagyhangú feleségét, Peggy-t, akit Katey Sagal alakított, valamint a gyerekeket, Bud-ot (David Faustino) és Kelly-t, akit az a Christina Applegate játszott, aki mostanában fejezte ki nemtetszését az akkori sorozatbeli gardróbjával kapcsolatban. A szériából még magyar változat is készült Egy rém rendes család Budapesten címmel, ami messze elmaradt az eredeti minőségétől és sikerétől is.

Az Egy rém rendes család végeztével a színész nehezen talál új elfoglaltságot. Ismét visszatért a széria előtti kisebb film- és sorozatszerepekhez, de összességében szinte láthatatlan maradt, vendégszerepekkel igyekezett fenntartani nehezen szerzett hírnevét. A hullámvölgyből ismét egy sorozat rángatta ki a 2000-es évek elején.