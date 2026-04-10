Charlie Hunnam barátja kedvéért dobta A szürke ötven árnyalata főszerepét

Charlie Hunnam ma ünnepli 46. születésnapját. A színészt legtöbben a Kemény motorosok (Sons of Anarchy) sorozatból ismerhetik, de volt Arthur király, Matthew McConaughey személyi asszisztense és a szörnyeteg Ed Gein bőrét is magára öltötte pályafutása során. Íme, az angol színész legjobb alakításai!
Alig 18 éves volt, mikor először szerepelt képernyőn, de a valódi ismertség egy ideig váratott magára. Első figyelmet érdemlő szerepe Katie Holmes mellett volt az Elhagyatva című drámában, ahol Holmes exbarátját alakította, mai szemmel felfoghatatlan minőségű szőke hajkoronával.
Első főszerepét a Nicholas Nickleby című kosztümös filmben kapta, melyben a haja szintén külön kreditet érdemelt volna a stáblistán. Ha jobban megnézzük a film jeleneteit, a fiatal Hunnam simán elmehetett volna akár Zs-kategóriás Brad Pitt imitátornak. A Charles Dickens regénye alapján készült film ugyan nem lett szenzációs siker, de a feltörekvő színész karrierjének kétségtelenül fontos állomása volt.
Az amerikai polgárháború idején játszódó Hideghegy című filmben olyan hollywoodi sztárok mellett játszhatott, mint Jude Law és Renée Zellweger, sőt, a White Stripes zenekar legendás alapítója, Jack White is beugrott egy kisebb szerepre. Nem sokkal később A Gyűrűk Ura-trilógia Frodójával, Elijah Wooddal alakított ismét főszerepet a Huligánokban. Ez az alakítása felkeltette Kurt Sutter producer érdeklődését, így kapta meg Jackson “Jax” Teller szerepét a Kemény motorosok sorozatban, mely 2008 és 2014 között futott, és világszerte ismertté tette Charlie Hunnam nevét.
2015-ben többen magukba zuhantak, amikor kiderült, hogy mégsem ő alakítja majd Christian Grey karakterét A szürke ötven árnyalata filmben. A projektből jó barátja, Guillermo del Toro kedvéért szállt ki, akinek a szavát adta, hogy elvállalja a rendező Bíborhegy című filmjében Dr. Alan McMichael szerepét. A film sajnos csúfos bukás lett del Toro korábbi rendezéseihez képest, de Hunnam hamar talpra állt a kudarcból a Z: Az elveszett város és az Arthur király - A kard legendája filmekkel, melyekben főszerepet kapott.
A 2019-es Úriemberek hatalmasat robbant. Guy Ritchie ismét megcsinálta, amihez nagyon ért, az angol alvilág legnagyobb kopóit vonultatta fel olyan színészzsenik formájában, mint Matthew McConaughey, Colin Farrell, Jeremy Strong és Hugh Grant. Charlie Hunnam a McConaughey által alakított Michael Pearson kissé sztoikus, de megbízható személyi asszisztensét játszotta. A Hugh Granttel közös jeleneteik a film igazi csúcspontjai, pedig erőszakból ezúttal sem volt hiány, ahogy azt Guy Ritchie rendezéseitől már megszokhattuk.
Legutóbb a Netflix Szörnyetegek antológiasorozatának legfrissebb évadában alakított főszerepet. Ed Gein sorozatgyilkos bőrébe bújt, aki arról vált hírhedté, hogy maga is szeretett mások bőrébe bújni, szó szerint. Hunnam alakítása hátborzongató volt a szó legpozitívabb értelmében. A kritikusok külön kiemelték a hangját, mellyel olyan ügyesen tudott bánni, mint kevés más színészkollégája. Alighogy debütált az Ed Gein-sztori, már bejelentették, hogy készül a következő évad, melyben egy női gyilkos, Lizzie Borden kap főszerepet, Hunnam pedig visszatérhet a szériába, mint Lizzie édesapja.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.