Charlie Hunnam barátja kedvéért dobta A szürke ötven árnyalata főszerepét

Charlie Hunnam ma ünnepli 46. születésnapját. A színészt legtöbben a Kemény motorosok (Sons of Anarchy) sorozatból ismerhetik, de volt Arthur király, Matthew McConaughey személyi asszisztense és a szörnyeteg Ed Gein bőrét is magára öltötte pályafutása során. Íme, az angol színész legjobb alakításai!

Charlie Hunnam sorozatgyilkostól kezdve a hősszerelmesen át bármilyen szerepben megállja a helyét (Fotó: PA)

Charlie Hunnam filmjei

Alig 18 éves volt, mikor először szerepelt képernyőn, de a valódi ismertség egy ideig váratott magára. Első figyelmet érdemlő szerepe Katie Holmes mellett volt az Elhagyatva című drámában, ahol Holmes exbarátját alakította, mai szemmel felfoghatatlan minőségű szőke hajkoronával.

Első főszerepét a Nicholas Nickleby című kosztümös filmben kapta, melyben a haja szintén külön kreditet érdemelt volna a stáblistán. Ha jobban megnézzük a film jeleneteit, a fiatal Hunnam simán elmehetett volna akár Zs-kategóriás Brad Pitt imitátornak. A Charles Dickens regénye alapján készült film ugyan nem lett szenzációs siker, de a feltörekvő színész karrierjének kétségtelenül fontos állomása volt.

A Nicholas Nickleby volt első filmes főszerepe (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Az amerikai polgárháború idején játszódó Hideghegy című filmben olyan hollywoodi sztárok mellett játszhatott, mint Jude Law és Renée Zellweger, sőt, a White Stripes zenekar legendás alapítója, Jack White is beugrott egy kisebb szerepre. Nem sokkal később A Gyűrűk Ura-trilógia Frodójával, Elijah Wooddal alakított ismét főszerepet a Huligánokban. Ez az alakítása felkeltette Kurt Sutter producer érdeklődését, így kapta meg Jackson “Jax” Teller szerepét a Kemény motorosok sorozatban, mely 2008 és 2014 között futott, és világszerte ismertté tette Charlie Hunnam nevét.

A Kemény motorosok sorozatban kedvelte meg igazán a közönség (Fotó: XPOSUREPHOTOS.COM)

2015-ben többen magukba zuhantak, amikor kiderült, hogy mégsem ő alakítja majd Christian Grey karakterét A szürke ötven árnyalata filmben. A projektből jó barátja, Guillermo del Toro kedvéért szállt ki, akinek a szavát adta, hogy elvállalja a rendező Bíborhegy című filmjében Dr. Alan McMichael szerepét. A film sajnos csúfos bukás lett del Toro korábbi rendezéseihez képest, de Hunnam hamar talpra állt a kudarcból a Z: Az elveszett város és az Arthur király - A kard legendája filmekkel, melyekben főszerepet kapott.