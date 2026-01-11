Kicsapták az iskolából, de kit érdekel? Így lett Guy Ritchie az akciófilmek királya

Cikksorozatunkban a világ leghíresebb filmrendezőit vesszük górcső alá, és elmeséljük, mivel foglalkoztak a szakma legnagyobb géniuszai, mielőtt díjakat besöprő mozis óriásokká váltak volna. A következő epizódban egy olyan rendezővel foglalkozunk, aki, ha lehet ilyet mondani, sajátos kézjegyével új alműfajt teremtett az akciófilmek világán belül. Íme a brit nemzeti talentum, Guy Ritchie útja a filmrendezői karrier felé.
Guy Ritchie 1968-ban született az angliai Hatfieldben. Quentin Tarantinohoz hasonlóan korán otthagyta az iskolát, bár nem egészen önszántából. 15 évesen csapták ki, állítólag diszlexiája miatt. Sosem tért vissza az iskolapadba, elbocsátása után furcsábbnál-furcsább munkákat vállalt, mielőtt megvetette volna a lábát a filmszakmában.
Még gyerekként látta a Butch Cassidy és a Sundance kölyök című klasszikust, állítólag ez a film akkora hatással volt rá, hogy ekkor döntötte el, mindenképpen filmkészítéssel akar foglalkozni. Tulajdonképpen Paul Newman és Robert Redford legendás duójának köszönhetjük, hogy a szakma felé terelgették az angol zsenit. Rendezőasszisztensként kezdett a filmiparban, ami egy általános belépő szintű munkakör volt, de így lehetősége nyílt ellesni a nagyoktól a legalapvetőbb fogásokat.
Sosem járt filmes iskolába, saját bevallása szerint a filmes tanulmányokat végzett alkotók filmjei unalmasak és nézhetetlenek. Gyorsan tanult és fejlődött, így 1995-re már maga rendezett kisebb zenekari promóvideókat és videoklipeket. Az ezekből befolyt összeget használta fel első saját alkotása, a The Hard Case című rövidfilmje költségvetéséhez. A szakmába azonban 1998-ban, A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső című filmjével robbant be, ami sajátos rendezői kézjegyének első bizonyítéka volt.
Első nagyjátékfilmje, A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső indította be karrierjét. Sting felesége, Trudie Styler, aki szakmabeli volt, látta a The Hard Case rövidfilmet, ami annyira megtetszett neki, hogy jelentős összeggel támogatta A Ravasz költségvetését, cserébe férje, Sting kapott egy kisebb, de annál remekebb szerepet a filmben. Ebben a moziban bukkant fel először Jason Statham is, akit a brit műugrócsapatból csábított el a rendező a filmek világába. A film feltette Ritchie-t a térképre, Stathammel és Vinnie Jones-szal egyetemben.
Ezután következett Guy Ritchie abszolút sikere, az idén 25 éves Blöff, ami hatalmas kasszasiker volt. A nagyobb költségvetésnek köszönhetően már olyan sztárok castingolását is meg tudta engedni magának, mint Brad Pitt, aki elképesztőt alakított ebben a filmben. A Blöff megszilárdította Ritchie sajátos kézjegyeit, amik alapján ma már akkor is felismernénk az alkotásait, ha nem látnánk a nevét a stáblistán, például a gyors ütemű vágás, a Tarantinohoz hasonló, de azért mégis sajátos erőszakábrázolás és az akció-komédia vegyítése.
A két évvel később készült Hullámhegy, melyben volt felesége, Madonna is játszott azonban gigantikus bukás lett. Eltávolodott mindentől, ami addig meghatározta, így a kritikusok is elkapálták a romantikus drámát. Csakúgy az ezután készült Revolvert, ami egy jóval sötétebb hangvételű mozi lett, azonban a kritikusokat és a közönséget is összezavarta. Később kultikussá emelték, ennek ellenére csorbította a rendező hírnevét és korábbi szakmai sikereit. Szerencsére képes volt kimászni a gödörből, a Spíler volt a nagy visszatérés. Úgy tűnt, Guy Ritchie belátta, hogy a londoni alvilág az ő igazi hazája, így főnixként támadt fel hamvaiból, olyannyira, hogy elkészíthette a Robert Downey Jr. és Jude Law főszereplésével készült Sherlock Holmes adaptációt, mellyel bebizonyította, hogy nagy költségvetésű kasszasiker-gyanús mozik rendezői székében is “megüli” a helyét.
Az U.N.C.L.E embere és az Arthur király: A kard legendája már a nagy visszatérés után készültek, nagy pénzekből, közepes fogadtatással. A kozmikus méretű robbanást a 2019-es Úriemberekkel érte el újra, ami legalább akkora szenzációnak számított, mint anno a Blöff. A főszerepben Matthew McConaughey mellett olyan sztárok tűntek fel, mint Hugh Grant, Charlie Hunnam, vagy Colin Farrell, a film alapján pedig néhány évvel később a Netflix is berendelt egy azonos címen futó szériát, ami szintén sikereket hozott, és egyben új kihívást is, de a rendező ezt a lécet is meg tudta ugrani.
