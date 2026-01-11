Kicsapták az iskolából, de kit érdekel? Így lett Guy Ritchie az akciófilmek királya

Cikksorozatunkban a világ leghíresebb filmrendezőit vesszük górcső alá, és elmeséljük, mivel foglalkoztak a szakma legnagyobb géniuszai, mielőtt díjakat besöprő mozis óriásokká váltak volna. A következő epizódban egy olyan rendezővel foglalkozunk, aki, ha lehet ilyet mondani, sajátos kézjegyével új alműfajt teremtett az akciófilmek világán belül. Íme a brit nemzeti talentum, Guy Ritchie útja a filmrendezői karrier felé.

Guy Ritchie számára is rögös volt az út a filmrendezés felé (Fotó: Empics Entertainment)

Guy Ritchie mielőtt rendező lett

Guy Ritchie 1968-ban született az angliai Hatfieldben. Quentin Tarantinohoz hasonlóan korán otthagyta az iskolát, bár nem egészen önszántából. 15 évesen csapták ki, állítólag diszlexiája miatt. Sosem tért vissza az iskolapadba, elbocsátása után furcsábbnál-furcsább munkákat vállalt, mielőtt megvetette volna a lábát a filmszakmában.

Még gyerekként látta a Butch Cassidy és a Sundance kölyök című klasszikust, állítólag ez a film akkora hatással volt rá, hogy ekkor döntötte el, mindenképpen filmkészítéssel akar foglalkozni. Tulajdonképpen Paul Newman és Robert Redford legendás duójának köszönhetjük, hogy a szakma felé terelgették az angol zsenit. Rendezőasszisztensként kezdett a filmiparban, ami egy általános belépő szintű munkakör volt, de így lehetősége nyílt ellesni a nagyoktól a legalapvetőbb fogásokat.

Sosem járt filmes iskolába, saját bevallása szerint a filmes tanulmányokat végzett alkotók filmjei unalmasak és nézhetetlenek. Gyorsan tanult és fejlődött, így 1995-re már maga rendezett kisebb zenekari promóvideókat és videoklipeket. Az ezekből befolyt összeget használta fel első saját alkotása, a The Hard Case című rövidfilmje költségvetéséhez. A szakmába azonban 1998-ban, A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső című filmjével robbant be, ami sajátos rendezői kézjegyének első bizonyítéka volt.

A Guy Ritchie filmek legnagyobb felfedezettje: Jason Stathem legendává vált (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment)

Guy Ritchie filmjei

Első nagyjátékfilmje, A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső indította be karrierjét. Sting felesége, Trudie Styler, aki szakmabeli volt, látta a The Hard Case rövidfilmet, ami annyira megtetszett neki, hogy jelentős összeggel támogatta A Ravasz költségvetését, cserébe férje, Sting kapott egy kisebb, de annál remekebb szerepet a filmben. Ebben a moziban bukkant fel először Jason Statham is, akit a brit műugrócsapatból csábított el a rendező a filmek világába. A film feltette Ritchie-t a térképre, Stathammel és Vinnie Jones-szal egyetemben.