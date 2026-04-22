Csak a személyes tárgyai alapján lehetett azonosítani – Máig kisért Catherine Deneuve testvérének sokkoló halála

Tragikusan hamar ért véget a hatvanas évek egyik legnagyobb európai sztárja, Françoise Dorléac élete és karrierje. Catherine Deneuve testvére 1967-ben hunyt el, mindössze 25 éves korában. A francia sztár sosem volt képes feldolgozni a veszteséget.

Françoise Dorléac és Catherine Deneuve nem rivalizáltak

Françoise 1960-ban kezdte karrierjét, és pályája alig hét éve alatt 21 filmben szerepelt a különleges szépségű színésznő. Mindenki szerette, ő volt az „új francia nő” megtestesítője, amíg húga, Catherine Dorléac fel nem vette a Deneuve nevet, és szintén meg nem kezdte a karrierjét. Amíg a nővér a franciák kedvenc mozis közönségfilmjeinek sztárja lett, addig Deneuve olyan merész alkotókkal forgatott, mint Roman Polański vagy Luis Buñuel. Catherine Deneuve az Iszonyat című film után egyre ismertebbé vált, így egy évvel később A rochefort-i kisasszonyok című zenés komédiában egy ikerpár szerepére kérték fel őket. A filmet 1967-ben mutatták be, és az évtized legnagyobb sikerfilmje lett a franciáknál; a produkcióhoz még olyan hollywoodi sztárt is sikerült megnyerniük, mint Gene Kelly, az Ének az esőben főszereplője. A két nővér nem rivalizált, ugyanis teljesen más stílusú filmekkel igyekeztek meghódítani a közönséget, ám végül egyikük karrierje és élete tragikus fordulatot vett.

Catherine Deneuve nővérének balesete

1967-ben az akkor 25 éves Françoise autója megcsúszott az esőben, miközben a nizzai reptérre tartott. Kocsija egy jelzőtáblának csapódott és kigyulladt. A színésznő beszorult a volán mögé, nem tudott kijutni, és benn égett a járműben a horrorisztikus baleset után. A kiérkező mentők és tűzoltók csak az autó és az épen maradt okmányok alapján tudták azonosítani. Deneuve sokkos állapotba került testvére halála után.

Olyanok voltunk, mint az ikrek

– mesélte a Vogue-nak évekkel ezelőtt a díva.

Catherine Deneuve filmjeibe menekült

A színésznő hosszú évekig nem beszélt a történtekről, a munkába fojtotta bánatát, és végül a francia filmvilág nagyasszonya lett. Françoise elvesztése azonban 59 év elteltével sem könnyebb a sztárnak.

Nem múlik el a fájdalom, csak megtanulsz együtt élni vele

– mondta a fenti interjúban Deneuve, aki évekkel később egy könyvben is megemlékezett testvéréről.