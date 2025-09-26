77 éves lenne Olivia Newton-John, a Grease tragikus sorsú sztárja

Olivia Newton-John ma ünnepelné 77. születésnapját, azonban három évvel ezelőtt a mellrák elleni hosszas küzdelem után szervezete feladta a harcot és augusztus 8-án otthonában, családja körében elhunyt. Legfontosabb alakításaival emlékezünk az ausztrál énekes-színésznőre.
A Grease a musicalfilmek műfajának egyik legfontosabb és egyben legnépszerűbb mozija volt. Danny Zuko szerepében John Travolta alakította a Rydell gimi fő szívtipróját, Olivia Newton-John pedig Sandy, az új diáklány szerepében tűnt fel. A film többek között a fülbemászó dalok miatt is hatalmas sikert aratott. Megjelenésekor a világ legnagyobb bevételt hozó mozija volt, közvetlenül a Csillagok háborúja és A cápa után. Az utolsó jelenetben a Sandy által viselt ikonikus bőrszerkón elromlott a cipzár, így a forgatáson Olivia Newton-John-ra szó szerint rá kellett varrni a nadrágot. De nem ez volt az egyetlen különös körülmény a Grease-zel kapcsolatban.
A Cha Cha-t alakító Anette Charles az autóversenyes jelenet közben iszonyatos fájdalmakat élt át, később kiderült, hogy méhen kívüli terhessége volt, ami rendkívül veszélyes. Emiatt a legtöbb beállításban Cha Cha egy-egy autónak támaszkodva látható. A táncversenyt nyáron vették fel a gimnázium tornatermében, aminek ajtajait folyamatosan csukva kellett tartani a megfelelő fényviszonyok miatt, így egy idő után olyan meleg lett, hogy több statisztát is ki kellett vinni, mert hőgutát kaptak. A sorozatos szerencsétlenségek ellenére a Grease napjainkra így is kultikussá tudott válni.
A Xanadu meg nem értett és alulértékelt művészek ezreinek adott reményt. Olivia Newton-John mellett az Ének az esőben sztárja, Gene Kelly alakította utolsó nagyjátékfilmes szerepét, a sikertelen zenész, Sonny szerepében pedig Michael Beck-et láthattuk. Sonny, miután saját karrierjét nem tudta beindítani, munkát vállalt egy lemezkiadó vállalatnál, ahol saját karrierjéről álmodozva készít gigantikus posztereket a kiadónál megjelent albumokhoz. Nem is sejti, hogy álmodozásai megidézik Kirát, a múzsát, akinek egyetlen célja, hogy segítsen megvalósítani a művész álmait. A Xanadu-hoz készült dalokból kiadott album hatalmas siker lett. A Magic című dal azonnal az Egyesült Államok pop slágerlistájának élére ugrott, a Xanadu pedig két hétig vezette a listát az Egyesült Királyságban.
Olivia Newton-John első férje, Matt Lattanzi a Xanadu forgatásán találkozott a színésznővel, 1984-ben házasodtak össze, a frigyből született egy gyermekük is, Chloe Lattanzi, aki szülei nyomdokaiba lépve színésznőként és zeneszerzőként is tevékenykedik. A házasság 1995-ben válással végződött. A színésznő ezután ismerkedett meg Patrick McDermott operatőrrel, aki a későbbiekben sok fejfájást okozott a Grammy-díjas énekesnőnek.
2005-ben McDermott horgásztúrára indult, ám onnan sosem érkezett haza. Megtalálták a csónakot, amivel kievezett, benne az irataival és a pénztárcájával, ám az operatőr nyomtalanul eltűnt. Olivia Newton-John hosszú évekig gyászolta párját, miután a világ és ő is tragikus halálesetként kezelték Patrick eltűnését. Azonban évekkel később felreppentek a hírek, hogy szemtanúk látták a halottnak hitt operatőrt. Egy magánnyomozó is foglalkozott az üggyel. A teóriák szerint Patrick McDermott hatalmas adósságokat halmozott fel, és a hatóságok elől menekülve megrendezte a saját halálát, majd Mexikóban kezdett új életet. Newton-John, és McDermott volt felesége értetlenül álltak az eset előtt, amikor a férfi eltűnése után több mint 10 évvel kiderült, hogy Mexikóban él német származású barátnőjével. A McDermott-botrány után a színésznő hozzáment John Easterling producerhez, aki az utolsó pillanatokban is mellette volt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.