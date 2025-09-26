77 éves lenne Olivia Newton-John, a Grease tragikus sorsú sztárja

Olivia Newton-John ma ünnepelné 77. születésnapját, azonban három évvel ezelőtt a mellrák elleni hosszas küzdelem után szervezete feladta a harcot és augusztus 8-án otthonában, családja körében elhunyt. Legfontosabb alakításaival emlékezünk az ausztrál énekes-színésznőre.

Olivia Newton-John legismertebb alakítása a Grease című filmmusicalben (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Olivia Newton-John legfontosabb alakításai

Grease (1978)

A Grease a musicalfilmek műfajának egyik legfontosabb és egyben legnépszerűbb mozija volt. Danny Zuko szerepében John Travolta alakította a Rydell gimi fő szívtipróját, Olivia Newton-John pedig Sandy, az új diáklány szerepében tűnt fel. A film többek között a fülbemászó dalok miatt is hatalmas sikert aratott. Megjelenésekor a világ legnagyobb bevételt hozó mozija volt, közvetlenül a Csillagok háborúja és A cápa után. Az utolsó jelenetben a Sandy által viselt ikonikus bőrszerkón elromlott a cipzár, így a forgatáson Olivia Newton-John-ra szó szerint rá kellett varrni a nadrágot. De nem ez volt az egyetlen különös körülmény a Grease-zel kapcsolatban.

A Cha Cha-t alakító Anette Charles az autóversenyes jelenet közben iszonyatos fájdalmakat élt át, később kiderült, hogy méhen kívüli terhessége volt, ami rendkívül veszélyes. Emiatt a legtöbb beállításban Cha Cha egy-egy autónak támaszkodva látható. A táncversenyt nyáron vették fel a gimnázium tornatermében, aminek ajtajait folyamatosan csukva kellett tartani a megfelelő fényviszonyok miatt, így egy idő után olyan meleg lett, hogy több statisztát is ki kellett vinni, mert hőgutát kaptak. A sorozatos szerencsétlenségek ellenére a Grease napjainkra így is kultikussá tudott válni.

Olivia Newton-John és John Travolta, a Grease álompárja (Fotó: MPP / Bestimage)

Xanadu (1980)

A Xanadu meg nem értett és alulértékelt művészek ezreinek adott reményt. Olivia Newton-John mellett az Ének az esőben sztárja, Gene Kelly alakította utolsó nagyjátékfilmes szerepét, a sikertelen zenész, Sonny szerepében pedig Michael Beck-et láthattuk. Sonny, miután saját karrierjét nem tudta beindítani, munkát vállalt egy lemezkiadó vállalatnál, ahol saját karrierjéről álmodozva készít gigantikus posztereket a kiadónál megjelent albumokhoz. Nem is sejti, hogy álmodozásai megidézik Kirát, a múzsát, akinek egyetlen célja, hogy segítsen megvalósítani a művész álmait. A Xanadu-hoz készült dalokból kiadott album hatalmas siker lett. A Magic című dal azonnal az Egyesült Államok pop slágerlistájának élére ugrott, a Xanadu pedig két hétig vezette a listát az Egyesült Királyságban.