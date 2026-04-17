„Ezt most elb*sztam” — Utálja a filmjeit Ben Stiller: mindenről kifakadt a világsztár!

A Ben Stiller-filmek között szerepel jó néhány film, ahol akár rendezőként, akár színészként vagy mindkét feladatkörben a legjobbat nyújtotta. Ennek jelentős részét olyan vígjátékok teszik ki, mint a Trópusi vihar, a Zoolander és az Apádra ütök, egyebek között, tegyük hozzá az utóbbi években a komolyabb hangvételű Különválás című sci-fi sorozatával helyezte vissza magát a napjainkban is releváns filmszakemberek közé. Most a filmsorozatának negyedik részét jelző Menyemre ütökkel házal, melynek kapcsán a színész-rendező fontos dolgot árult el.

A Ben Stiller-vígjátékokat értékelte a színész-rendező

(Fotó: PA)

Ben Stiller alkalmazott némi önkritikát a filmjei kapcsán

A Menyemre ütök első nagyobb előzetesét a CinemaConon vetítették le, ahol Ariana Grande karaktere Ben Stiller fiával van együtt és a sors furcsa fordulatának következtében jobban beillik Robert De Niro kontrollált családi képébe, mint ahogy Stiller egykor — emiatt pedig felüti fejét az irigység és bosszú. Az előzetes első ránézésre ígéretesnek tűnik, bár kicsit óva inthet minket az az enyhe bizalmatlanság, ahogy a főszereplőt alakító, azóta megőszült színész nyilatkozott róla a közösségi médiában.

Az X-en feltették a kérdést, ami a legtöbb folytatásos filmnél releváns lehet: „Fontos megnézni az első három részt, hogy értsük a negyediket?” — mire Stiller a következőt felelte:

Nem! De az első két filmet ajánlom.

A zavarbaejtő válaszra jött egy következő kérdés: „Mi a baj az Utódomra ütökkel? Azon is te dolgoztál!” — mire Stiller azt felelte:

Mindig próbálkozunk. De tényleg.

Ezzel pedig Ben Stiller elismerte, hogy az Apádra ütök harmadik része, az Utódomra ütök egyszerűen borzalmas lett. A film minőségét jelző számok, a kritikai és közönség értékelések, valamint kasszaeredmények szempontjából is merőben alul maradt. Bevallom, nem most láttam azt a filmet, de emlékszem Robert De Niro és Ben Stiller borzalmasan erőltetett birkózó jelenetére a film végén és ezek után inkább becsületre méltónak tűnik a színész-rendező önkritikája. Lehet a csúcson kellett volna abbahagyni és ez a Menyemre ütökre is rányomhatja a bélyegét, de talán segíthet rajta, hogy 15 évig levegőzni hagyták a projektet, hogy frissen térjen vissza.