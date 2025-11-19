Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Ariana Grande együtt edzett Robert De Niróval a Menyemre ütök forgatásán: „Hajnali fél 5-kor már futottunk!”

Ariana Grande
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 19. 15:45
Ben StillerRobert de Niro
A Menyemre ütök filmsorozata jövőre érkezik a mozikba. Ariana Grande a Wicked promóidőszaka alatt elmondott néhány érdekességet a másik fontos projektjével kapcsolatban.

A Menyemre ütök forgatása lezárult, már csak a megjelenésre várunk. A klasszikus vígjátéksorozat következő darabja várhatóan 2026 novemberében érkezhet a mozikba. Több régi karakter is visszatér, köztük Ben Stiller, Robert De Niro, Blythe Danner, Teri Polo és Owen Wilson, valamint új szereplőként érkezik a színészi ambíciókkal is rendelkező popdíva, Ariana Grande is. Az énekesnő számára mindenesetre aktuálisabb az Óz, a csodák csodájából inspirált Wicked című musical folytatása Cynthia Erivo társaságában, mely révén a napokban bizonyára sokat fogunk még hallani a popcsillagról. Mindenesetre a musical promózása közepette egy-két mondatot kaptunk a Menyemre ütök kulisszái mögötti hangulatról.

Ben Stiller és Ariana Grande a 16. Kormányzó gálán
Az Ariana Grande filmek Ben Stillerrel való közös munkájával bővülnek (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE)

Ariana Grande megedzette a vén róka Robert De Nirót

A díva Amy Poehler podcastjében ejtett néhány szót az Apádra ütök folytatásáról, mely elmondása szerint nem volt fizikailag annyira megerőltető mint a Wicked, de alkata révén végülis egy igen sportos szerepet kapott:

Még csak nem is viccelek, de tényleg. Nem biztos, hogy ezt megoszthatom, de elmondom, mert nagyon vicces. A karakterem egy triatlonista.

— osztotta meg Ariana Grande.

A karakterét Olivia Jonesnak hívják majd, aki Ben Stiller korábbi megerősítése szerint a filmbéli fiához fog kapcsolódni — minden bizonnyal mint a barátnője. Grande megosztotta, hogy a gengszterfilmek sztárja, Robert De Niro a kamerákon kívül is a szerepe szerint szólította őt és együtt edzettek.

Rendszeresen csináltunk ötütemű fekvőtámaszokat és térdemeléseket Robert De Niróval. Azt mondja nekem: 'Ügyes vagy, Olivia. Ügyes vagy.' Egyszerűen ő a legklasszabb és legszerényebb ember. Nem is értettem, mi ez a film? Mit csinálunk mi? De jól szórakoztam és nagyon különleges volt.

— mondta nevetve a popsztár.

Ariana Grande elmondása szerint mind Robert De Niro és Ben Stiller is nagyon jó formában vannak a mai napig és együtt edzettek a forgatásokon:

Úgy éreztem magam, mintha a Bosszúállók forgatásán lennék. Fogták magukat és nekiindultak futni reggel fél ötkor. Persze, én se vetek meg egy jó reggeli Pilatest.

Hangulatból tehát nem volt hiány a forgatásokon, mely minden bizonnyal kisugárzik majd a játékukra Ben Stiller családi komédiájának folytatásába. Ariana Grande valahányszor felmerült a film, csak jókat mesélt róla és Ben Stillerről is tudjuk, hogy lendületben maradt a mai napig a közkedvelt Különválás (Severance) című sorozatával, szóval okunk van a legjobbakat feltételezni a jövőre érkező premier kapcsán. A Wicked 2 november 20-án érkezik a magyar mozikba!

 

 

