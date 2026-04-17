Összeomlott a család: nem sokkal a műtét után hunyt el az édesanya

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 17. 13:10
A vizsgálatok szerint szívrohamot kapott a műtét közben. Az édesanya nem sokkal a beavatkozás után elhunyt.

Egy 37 éves édesanya a mellműtétje közben kapott szívrohamot Isztambulban, majd a beavatkozás után nem sokkal elhunyt. 

Plasztikai műtétje után hunyt el az édesanya / Fotó: SIRAPHOL S. / Forrás: Freepik.com (Képünk illusztráció)

A háromgyermekes kenti édesanya, Cally Oswell a műtőasztalon kapott rohamot, miközben az orvosok az életéért küzdöttek. Ezután mesterséges kómába helyezték, majd a KOC Egyetemi Kórházba szállították. Az állapota viszont később tovább romlott, majd egy héttel később, 2024. április 4-én elhunyt

A nő halálát a legfrissebb  vizsgálatok szerint egy vérrög okozta, melynek következtében leállt a szervezete, agykárosodást szenvedett és folyadék gyülemlett fel a tüdejében. Rokonai megtörten tisztelegtek Cally emléke előtt.

Az anyukám egy gyönyörű, szerető ember volt, és a legjobb édesanya 

- nyilatkozta a lánya, hozzátéve, mindig emlékezni fognak Callyre azok, akik szerették és tisztelték őt.

Dr. Mohammad Zareen Khan patológus vallomásában elmondta - amelyet Ian Potter területi halottkém hallgatott meg -, hogy Cally halála nem állt összefüggésben a műtéttel - számolt be róla a The Sun. A vizsgálat során kiderült, hogy ez volt a nő első szépészeti beavatkozása, illetve a törökországi műtéttől függetlenül is bekövetkezett volna a tragédia, amit a tromboembólia szövődményei okoztak, így a halál okát hivatalosan természetes okokra vezették vissza.

A halottkém végezetül részvétét fejezte ki az édesanya halála kapcsán a családtagoknak.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
