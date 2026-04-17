Összeomlott a család: nem sokkal a műtét után hunyt el az édesanya

Egy 37 éves édesanya a mellműtétje közben kapott szívrohamot Isztambulban, majd a beavatkozás után nem sokkal elhunyt.

Nem sokkal a beavatkozás hunyt el az édesanya

A háromgyermekes kenti édesanya, Cally Oswell a műtőasztalon kapott rohamot, miközben az orvosok az életéért küzdöttek. Ezután mesterséges kómába helyezték, majd a KOC Egyetemi Kórházba szállították. Az állapota viszont később tovább romlott, majd egy héttel később, 2024. április 4-én elhunyt.

A nő halálát a legfrissebb vizsgálatok szerint egy vérrög okozta, melynek következtében leállt a szervezete, agykárosodást szenvedett és folyadék gyülemlett fel a tüdejében. Rokonai megtörten tisztelegtek Cally emléke előtt.

Az anyukám egy gyönyörű, szerető ember volt, és a legjobb édesanya

- nyilatkozta a lánya, hozzátéve, mindig emlékezni fognak Callyre azok, akik szerették és tisztelték őt.

Dr. Mohammad Zareen Khan patológus vallomásában elmondta - amelyet Ian Potter területi halottkém hallgatott meg -, hogy Cally halála nem állt összefüggésben a műtéttel - számolt be róla a The Sun. A vizsgálat során kiderült, hogy ez volt a nő első szépészeti beavatkozása, illetve a törökországi műtéttől függetlenül is bekövetkezett volna a tragédia, amit a tromboembólia szövődményei okoztak, így a halál okát hivatalosan természetes okokra vezették vissza.

A halottkém végezetül részvétét fejezte ki az édesanya halála kapcsán a családtagoknak.