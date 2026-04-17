Besurranó tolvajokat ejtettek túszul, vádat emeltek a budapesti férfiak ellen

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 17. 12:50
Börtönbüntetést indítványoz három férfi ellen. A vád szerint a tetten ért tolvajok elengedéséért cserébe pénzt és értéktárgyakat követeltek.
A Fővárosi Főügyészség emberrablás miatt vádat emelt és börtönbüntetést indítványoz három férfi ellen, akik a tetten ért tolvajok elengedéséért cserébe pénzt és értéktárgyakat követeltek - közölte a Fővárosi Főügyészség pénteken az MTI-vel.

Vádat emeltek a férfiak ellen, akik túszul ejtették a besurranó tolvajokat

A tájékoztatás szerint egy 32 éves férfi többségi tulajdonnal rendelkezett egy VII. kerületi, felújítás alatt álló ingatlanban. 

A későbbi sértettek, két fiatal férfi 2024. április 24-én besurrantak az épületbe, de tetten érték őket; rájuk támadtak, bántalmazták őket, egyiküket egy lapáttal is, majd értesítették az ingatlan többségi tulajdonosát, a harmadik vádlottat. Amikor megérkezett, fejenként 100 ezer forintot követelt a besurranóktól azért, hogy elengedje őket.

 Mivel a sértettek nem tudtak fizetni, a harmadik vádlott telefonon beszélt a két tolvaj szüleivel. A két apa sem tudott fizetni, ekkor a vádlott értéktárgyakat kért. Az egyik szülő a helyszínre küldött egy LCD televíziót, cserébe a vádlottak az ő fiát elengedték, a másik édesapa egy gépkocsit ajánlott fel, azt azonban a többségi tulajdonos vádlott nem fogadta el. Végül az elengedett sértett értesítette a rendőröket, akik elfogták a vádlottakat. 

A két bántalmazott 8 napon belüli sérüléseket szenvedett, ellenük lopás kísérlete miatt külön folyik eljárás. A Fővárosi Főügyészség a vádlottakat társtettesként elkövetett emberrablás bűntettével vádolta meg vádiratában, velük szemben végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott - áll a közleményben.

 

