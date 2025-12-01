60 éves lett Hollywood közönségkedvenc komikusa: ezeket a filmeket látnod kell Ben Stillertől

60. születésapját ünnepelte vasárnap Ben Stiller, aki színészként és rendezőként is számos emlékezetes produkciót jegyez, elsősorban a komédiák világában, de nem csak abban. Íme, a legjobbjai!

A Ben Stiller filmek mindig mosolyt csalnak az arcunkra (Fotó: Entertainment Pictures)

Nyakunkon az élet (1994)

Hiába született neves komikusok gyerekeként, Ben Stiller karrierje lassan és nehezen indult be. Az egyetemről kirúgták, ezután évekig színpadi előadásokban szerepelt, és filmes meghallgatásokra járt, nem sok sikerrel. Élete első, apró mozifilmes szerepét Steven Spielberg A Nap birodalma című filmjében játszotta, ezután már rendszeresebben felbukkant hollywoodi filmekben, az így szerzett pénzt pedig arra fordította, hogy Hollywoodon kívüli filmet forgasson. 1994-ben készült el a rendezői bemutatkozása, és a Nyakunkon az élet című független generációs mozi igazi kultfilmmé vált.

Keresd a nőt! (1998)

A hollywoodi komikusok élvonalába a Farrelly-testvérek vígjátéka repítette Ben Stillert a kilencvenes évek végén. Az altesti humortól sem visszariadó (lásd hősünk híres-hírhedt „hajzselés” jelenetét) romantikus komédiában Cameron Diazzal alkottak egyszerre valószerűtlen és emlékezetes párost.

Apádra ütök (2000)

Ha már valószerűtlen és emlékezetes párosoknál tartunk Ben Stiller kapcsán, akkor itt a helye a Robert De Niróval alkotott duójának is. A volt CIA-ügynök, diktatórikus após és a megfelelni próbáló újdonsült vő felállása olyan bőséges poénforrásnak bizonyult, hogy azóta nem csak apádra, de vejedre és utódomra is ütöttek már, sőt készülőben a Menyedre ütök!

Zoolander, a trendkívüli (2001)

Hollywood elé tartott görbe tükröt a divat világában játszódó nagysikerű filmjével (majd annak folytatásával) Ben Stiller, hisz az üres csillogás, a tartalom nélküli látvány a szórakoztatóipar mindkét ágának jellemzője lehet. Ennek pedig részesei a pojáca, teljesítmény nélkül a figyelem középpontjában álló figurák, mint Ben Stiller filmjének modellfiúi, akikkel aztán egy röhejesen agyament bűnügyi történetet nevethetünk végig, olyan új fogalmakkal ismerkedve meg, mint az ebben a videóban is látható „riszapárbaj”.