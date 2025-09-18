Nem múlik a fájdalom: Barbra Streisand szíve apró darabokra tört – Így búcsúzik Robert Redfordtól

Barbra Streisand tiszteletét adta az interneten a szerda reggelre, 89 évesen elhunyt Sundance kölyöknek, Robert Redfordnak. A színészklasszissal még az Ilyenek voltunk című filmen dolgoztak együtt, mint Hubbell és Katie. A Robert Redford filmek ezen korai darabjában jól látható a kettejük közti csodás színészi kémia, ami a forgatásokon túl egy életreszóló barátságban is megnyilatkozott.
A színésznő egy Instagram-posztban emlékezett meg az elhunyt színészóriásról, aki nem csak kollégája volt, hanem nagyon jó barátja is, akivel bármiről el tudtak beszélgetni:
Az Ilyenek voltunk forgatása minden nap izgalmas, intenzív és örömteli volt.
Annyira mások voltunk: ő a lovak világából jött, én pedig allergiás voltam rájuk! Mégis, folyamatosan próbáltuk jobban megismerni egymást – pont, mint a filmben a karaktereink.
Bob karizmatikus, intelligens, szenvedélyes volt és mindig érdekes – az egyik legkiválóbb színész, akit valaha ismertem.
Amikor utoljára láttam őt, ebédre jött át hozzám, művészetről beszélgettünk, és úgy döntöttünk, hogy elküldjük egymásnak az első rajzainkat.
Ő tényleg egyedi volt, és nagyon hálás vagyok, hogy együtt dolgozhattam vele.
A kapcsolatuk rosszabbul is alakulhatott volna
Barbra Streisand a memoárjában is megemlíti Redfordot, ami szerint a színész eleinte ódzkodott a közös munkától. Emiatt nem volt annyira egyértelmű, hogy az Ilyenek voltunk, Redford egyik legnagyobb áttörése egyáltalán elkészülhet, bár Barbra nagyon szerette volna. Ahogy írja a könyvében (My Name Is Barbra), az Ez a ház bontásra vár című filmben szeretett bele a szerepébe:
Nagyon vonzott ő, de nem a külseje miatt... a szőke kékszemű srácok nem az eseteim. Tudtam, hogy nagyon jóképű... de ami nagyon izgatott Bobban az a komplex személyisége. (...) de neki annyira nem jött be az ötlet, mert Hubbell karakterét gyengébbnek érezte, míg a forgatókönyv főleg Katie-re fókuszál.
A színésznő azt is leírta az életrajzi könyvében, hogy ő és a rendező, Sydney Pollack mindent megtettek, hogy szerepeljen a filmben, még a karaktert is jobban átírták, hogy Redfordnak megfelelő legyen. Végül sikerült meggyőzni Redfordot, a színésznő legnagyobb örömére:
Nagyon jó volt Bobbal dolgozni. Jól harmonizáltunk együtt és a közönség ezt érezte. Elég nehéz elmagyarázni, miért működhet két színész kombinációja, de Bob egy interjúban megpróbálta: 'Barbra... az ő nőiessége kihozza a férfiasságot a férfiból és a férfiassága kihozza a nőiességet, sebezhetőséget, romantikát egy férfiból, nevezzük bárhogy is.
Bár csak egy filmen dolgoztak együtt, többször is mutatkoztak egymás mellett — egyebek közt a 2002-es Oscar díj-átadón, ahol maga Streisand adta át az életműdíjat Robert Redfordnak.
