Nem múlik a fájdalom: Barbra Streisand szíve apró darabokra tört – Így búcsúzik Robert Redfordtól

Barbra Streisand tiszteletét adta az interneten a szerda reggelre, 89 évesen elhunyt Sundance kölyöknek, Robert Redfordnak. A színészklasszissal még az Ilyenek voltunk című filmen dolgoztak együtt, mint Hubbell és Katie. A Robert Redford filmek ezen korai darabjában jól látható a kettejük közti csodás színészi kémia, ami a forgatásokon túl egy életreszóló barátságban is megnyilatkozott.

Robert Redford és Barbra Streisand jól működtek együtt a képernyőn (Fotó: NORTHFOTO)

Robert Redford és Barbra Streisand a legjobbat hozták ki egymásból

A színésznő egy Instagram-posztban emlékezett meg az elhunyt színészóriásról, aki nem csak kollégája volt, hanem nagyon jó barátja is, akivel bármiről el tudtak beszélgetni:

Az Ilyenek voltunk forgatása minden nap izgalmas, intenzív és örömteli volt. Annyira mások voltunk: ő a lovak világából jött, én pedig allergiás voltam rájuk! Mégis, folyamatosan próbáltuk jobban megismerni egymást – pont, mint a filmben a karaktereink. Bob karizmatikus, intelligens, szenvedélyes volt és mindig érdekes – az egyik legkiválóbb színész, akit valaha ismertem. Amikor utoljára láttam őt, ebédre jött át hozzám, művészetről beszélgettünk, és úgy döntöttünk, hogy elküldjük egymásnak az első rajzainkat. Ő tényleg egyedi volt, és nagyon hálás vagyok, hogy együtt dolgozhattam vele.

A kapcsolatuk rosszabbul is alakulhatott volna

Barbra Streisand a memoárjában is megemlíti Redfordot, ami szerint a színész eleinte ódzkodott a közös munkától. Emiatt nem volt annyira egyértelmű, hogy az Ilyenek voltunk, Redford egyik legnagyobb áttörése egyáltalán elkészülhet, bár Barbra nagyon szerette volna. Ahogy írja a könyvében (My Name Is Barbra), az Ez a ház bontásra vár című filmben szeretett bele a szerepébe:

Nagyon vonzott ő, de nem a külseje miatt... a szőke kékszemű srácok nem az eseteim. Tudtam, hogy nagyon jóképű... de ami nagyon izgatott Bobban az a komplex személyisége. (...) de neki annyira nem jött be az ötlet, mert Hubbell karakterét gyengébbnek érezte, míg a forgatókönyv főleg Katie-re fókuszál.

A színésznő azt is leírta az életrajzi könyvében, hogy ő és a rendező, Sydney Pollack mindent megtettek, hogy szerepeljen a filmben, még a karaktert is jobban átírták, hogy Redfordnak megfelelő legyen. Végül sikerült meggyőzni Redfordot, a színésznő legnagyobb örömére: