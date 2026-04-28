KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Valéria névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Közös filmet kap Django és Zorro: Jamie Foxx és Antonio Banderas is visszatér?

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 14:15
Úgy néz ki, megvalósul Quentin Tarantino régóta dédelgetett álma: legendás westernhősök állnak ismét az igazság szolgálatába. Zorro és Django ugyanis hamarosan közös filmet kapnak, amiben akár a két ikonikus hőst alakító Antonio Banderas és Jamie Foxx is visszatérhetnek.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Ha a vadnyugat legemlékezetesebb figuráit kellene egy top 10-es listába összecsődíteni, aligha maradnának ki a buliból az olyan arcok, mint Clint Eastwood névtelen embere a Dollár-trilógiából, Terence Hill címszereplője a Nevem: Senkiből vagy John Wayne szinte bármelyik karaktere a méretes filmográfiájából. De biztosan ide lehetne sorolni még két nevet: az Antonio Banderas által alakított Zorrót, valamint a Jamie Foxx Djangóját is, akikkel kapcsolatban az az elképesztő hír látott napvilágot, hogy nemsokára visszatérnek, méghozzá vállvetve, egymás bajtársaiként a bűn és a gonosz elleni küzdelemben.

Az Antonio Banderas-filmek közkedvelt hőse, Zorro hamarosan visszatérhet, ráadásul nem is egyedül (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Antonio Banderas és Jamie Foxx leuralják a vadnyugatot?

A Deadline értesülései szerint Quentin Tarantino egy több mint tíz éve dédelgetett álma válhat valóra hamarosan: a Sony berendelte a Django elszabadul folytatását, ami egy crossover, azaz két külön világot ötvöző produkció lesz, méghozzá az álarcos jótevő, Don Diego de la Vegával, alias Zorróval kiegészülve.

A vadnyugat eme két hősét még maga Tarantino szerette volna egy képernyőre boronálni, ráadásul nem is akart másról hallani, csakis kizárólag Antonio Banderasszal tudta elképzelni a dolgot. A projekt azonban végül nem valósult meg, csupán egy képregény hasábjain elevenedett meg a történet, de ebből most mégis hasznot húznak.

Jamie Foxx vajon igent mond, ha újra felkérik Django szerepére? (Fotó: Columbia Pictures)

A Sony gondozásában készülő mozi ugyanis ezt a 2014-ben kiadott, Quentin Tarantino és Matt Wagner által közösen készített képregényt veszi majd alapul, a forgatókönyvet pedig a Szigorúan bizalmasért is felelős Brian Helgeland jegyzi majd.

És jogosan merülhet fel a kérdés, akkor a Kill Bill-t újravágó rendezőzseni visszatér, hogy maga vegye kezelésbe a produkciót? A válasz sajnos szinte biztosra vehetően nemleges, azonban Tarantino áldását adta a Django/Zorro-filmre. Jamie Foxx és Antonio Banderas egyelőre nem nyilatkoztak arról, hogy nyitottak lennének-e ismét westernhősködni, de a rajongók bizakodóak.

Quentin Tarantino új filmjére még mindig várni kell, de a zseniális filmes az ötleteit szívesen átadja másoknak addig is (Fotó: Columbia Pictures)

A Quentin Tarantino-filmek nem, de az ötletek jönnek szép számmal

Nem ez az első eset a közelmúltból, hogy Quentin Tarantinónak nincs kedve beleülni egy nagyszabású projekt rendezői székébe, de az ötletgazda szerepében szívesen tetszeleg. Tudniillik az utolsó filmjével évek óta nem foglalkozó direktor írta például a Brad Pitt főszereplésével készülő, önálló Cliff Booth-mozi forgatókönyvét is, azonban a forgatási munkálatok dirigálását már inkább lepasszolta Hollywood egy másik kivételes filmes szakemberének, David Finchernek.

A Netflixre készülő Volt egyszer egy… Hollywood-spinoff, avagy a Cliff Booth kalandjai megjelenésere már nem is kell olyan sokat várnunk, előreláthatóan már idén ősszel, valamikor szeptemberben, de legkésőbb októberben biztosan felkerül a streamingóriás kínálatába.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
