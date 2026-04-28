Közös filmet kap Django és Zorro: Jamie Foxx és Antonio Banderas is visszatér?

Ha a vadnyugat legemlékezetesebb figuráit kellene egy top 10-es listába összecsődíteni, aligha maradnának ki a buliból az olyan arcok, mint Clint Eastwood névtelen embere a Dollár-trilógiából, Terence Hill címszereplője a Nevem: Senkiből vagy John Wayne szinte bármelyik karaktere a méretes filmográfiájából. De biztosan ide lehetne sorolni még két nevet: az Antonio Banderas által alakított Zorrót, valamint a Jamie Foxx Djangóját is, akikkel kapcsolatban az az elképesztő hír látott napvilágot, hogy nemsokára visszatérnek, méghozzá vállvetve, egymás bajtársaiként a bűn és a gonosz elleni küzdelemben.

Az Antonio Banderas-filmek közkedvelt hőse, Zorro hamarosan visszatérhet, ráadásul nem is egyedül (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Antonio Banderas és Jamie Foxx leuralják a vadnyugatot?

A Deadline értesülései szerint Quentin Tarantino egy több mint tíz éve dédelgetett álma válhat valóra hamarosan: a Sony berendelte a Django elszabadul folytatását, ami egy crossover, azaz két külön világot ötvöző produkció lesz, méghozzá az álarcos jótevő, Don Diego de la Vegával, alias Zorróval kiegészülve.

A vadnyugat eme két hősét még maga Tarantino szerette volna egy képernyőre boronálni, ráadásul nem is akart másról hallani, csakis kizárólag Antonio Banderasszal tudta elképzelni a dolgot. A projekt azonban végül nem valósult meg, csupán egy képregény hasábjain elevenedett meg a történet, de ebből most mégis hasznot húznak.

Jamie Foxx vajon igent mond, ha újra felkérik Django szerepére? (Fotó: Columbia Pictures)

A Sony gondozásában készülő mozi ugyanis ezt a 2014-ben kiadott, Quentin Tarantino és Matt Wagner által közösen készített képregényt veszi majd alapul, a forgatókönyvet pedig a Szigorúan bizalmasért is felelős Brian Helgeland jegyzi majd.

És jogosan merülhet fel a kérdés, akkor a Kill Bill-t újravágó rendezőzseni visszatér, hogy maga vegye kezelésbe a produkciót? A válasz sajnos szinte biztosra vehetően nemleges, azonban Tarantino áldását adta a Django/Zorro-filmre. Jamie Foxx és Antonio Banderas egyelőre nem nyilatkoztak arról, hogy nyitottak lennének-e ismét westernhősködni, de a rajongók bizakodóak.

Quentin Tarantino új filmjére még mindig várni kell, de a zseniális filmes az ötleteit szívesen átadja másoknak addig is (Fotó: Columbia Pictures)

A Quentin Tarantino-filmek nem, de az ötletek jönnek szép számmal

Nem ez az első eset a közelmúltból, hogy Quentin Tarantinónak nincs kedve beleülni egy nagyszabású projekt rendezői székébe, de az ötletgazda szerepében szívesen tetszeleg. Tudniillik az utolsó filmjével évek óta nem foglalkozó direktor írta például a Brad Pitt főszereplésével készülő, önálló Cliff Booth-mozi forgatókönyvét is, azonban a forgatási munkálatok dirigálását már inkább lepasszolta Hollywood egy másik kivételes filmes szakemberének, David Finchernek.