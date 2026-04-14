Kétszer is csókolózott a Macskanővel: 53 éves lett Adrien Brody, hazánk büszkesége

Ma ünnepli születésnapját hazánk egyik legnagyobb ma élő hollywoodi büszkesége, Adrien Brody. A magyar felmenőkkel rendelkező színész figyelemre méltó karriert tudhat a háta mögött, ebből szemezgetjük most néhány kiemelkedőbb alakítását, de valljuk be, nincs könnyű dolgunk, amikor olyan filmjei közül válogathatunk, mint A zongorista, a legutóbb Oscar-díjat hozó A brutalista vagy Wes Anderson rendező alkotásai, melyekben szintén remek teljesítményt nyújtott.
Adrien Brody is azon magyar felmenőkkel rendelkező hollywoodi sztárok sorát erősíti, akik nagyon is büszkék a gyökereikre és ennek rendszeresen hangot is adnak, gondoljunk csak Tony Curtis és Janet Leigh lányára, Jamie Lee Curtisre, aki még Mátészalkát is megjárta édesapja nyomdokait követve.
Adrien Brody édesanyja, Sylvia Plachy fotóművész az 1956-os forradalom emigrációs hullámában vándorolt ki Amerikába a családjával. Ekkor 13 éves volt. A család a new yorki Queensben telepedett le, később, 1973-ban itt született meg Adrien is, Sylvia és Elliot Brody lengyel származású történelemtanár egyetlen gyermekeként. Később, első igazán sikeres filmjében, a 2002-es A zongorista főszerepében mind édesapja, mind lengyel nagyanyja öröksége előtt tisztelgett, utóbbi ritka lengyel dialektusát is elsajátította a szerep kedvéért. Legutóbbi, szintén hatalmas sikernek örvendő A brutalista című filmjében a magyar Tóth László építészt alakította és még magyar akcentusát is megcsillogtatta szerepében. A brutalista a 2024-es év leggrandiózusabb filmes alkotása volt, Adrien Brody Oscar-jelölésével együtt, még ha közvetetten is, de két magyar jelöltet adott a 97. Oscar-gálára, ugyanis a film vágója, Jancsó Dávid is részesült az elismerésben.
Valljuk be, szinte pocsolyává olvadtunk, amikor az immáron második Oscar-díját begyűjtő Adrien Brody felesége mellett az édesanyjával és az édesapjával jelent meg a díjátadón, és ahogy anno A zongoristával aratott győzelmekor, úgy ebben az esetben is neki volt a leghálásabb.
Ugyan nem a 2002-es, Roman Polanski rendezte A zongorista volt Adrien Brody első filmje, de kétségkívül ez volt az első, mellyel igazán kiemelkedő sikereket ért el és valóban megvetette a lábát Hollywoodban. A Wladyslaw Szpilman ünnepelt zongoraművész szerepére való felkészülésként Chopin zongoraműveket tanult, nagyjából 13 kilótól szabadult meg, sőt, még az autóját és a lakását is feladta, hogy még ha csak megközelítőleg is, de bele tudja képzelni magát a lengyel gettóban élők helyzetébe. Alakításáért megnyerte első Oscar-díját, ekkor csattant el az ominózus csók is Hallee Barryvel, amiért a színésznő 2025-ben revansot is vett.
Ez volt az első, de közel sem az utolsó film, melyben a szimmetria megszállottja, Wes Anderson alkalmazta Adrien Brodyt. Brody Owen Wilson és Jason Schwartzman középső testvérét alakította. A három fiú apjuk halála után egy évvel egy hosszú, Indiát átszelő vonatútra indulnak, hogy helyreállítsák megromlott testvéri kapcsolatukat, miközben mindhárman a saját gondjaikkal és depressziójukkal is küzdenek. Peter karakterét az amerikai Peter Bogdanovich filmrendezőről nevezte el Wes Anderson, a szerepet pedig egészen konkrétan Adrien Brodynak szánta, amikor elkezdte megírni a forgatókönyvet.
Woody Allan rendező is hamar felismerte, hogy Adrien Brodyra érdemes odafigyelni, és nem kisebb szerepet ruházott rá ebben a filmjében, mint a szürrealista festő, Salvador Dalí karakterét. A rendező nem bízta a véletlenre a castingot, ha jobban megnézzük, Brody és a festő még hasonló vonásokkal is rendelkeznek, akárcsak a szintén tiszteletét tevő F. Scott Fitzgerald író, akit Tom Hiddleston alakított.
Adrien Brody nem tartotta távol magát a sorozatok világától sem. Ezek közül talán legemlékezetesebb alakítását a Stephen Knight alkotta Peaky Blinders sorozat 4. évadában nyújtotta, mint az olasz maffia Birminghambe érkező ura, Luca Changretta. Az évad kiemelkedően jól sikerült, Brody karakterét imádták a rajongók, de sajnálatos módon Tommy Shelby őt sem kímélte meg a későbbi évadokra.
A 2024-es év legnagyobb filmes dobása volt a Brady Corbet rendezte A brutalista. Adrien Brody ismét magyar gyökereihez nyúlt vissza Tóth László látnoki építész szerepével, és egy két felvonásos grandiózus filmben csillogtatta meg magyar akcentusát. László karakterét két magyar építészre, Breuer Marcellre és Goldfinger Ernőre alapozta a forgatókönyvet is jegyző Corbet és kollégája, Mona Fastvold. Adrien Brody több mint 20 évvel első győzelme után ismét Oscar-díjat vihetett haza alakításáért és egyben bevonultatta magát az Oscar-történelembe is a világ leghosszabb köszönőbeszédével.
