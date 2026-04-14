Kétszer is csókolózott a Macskanővel: 53 éves lett Adrien Brody, hazánk büszkesége

Ma ünnepli születésnapját hazánk egyik legnagyobb ma élő hollywoodi büszkesége, Adrien Brody. A magyar felmenőkkel rendelkező színész figyelemre méltó karriert tudhat a háta mögött, ebből szemezgetjük most néhány kiemelkedőbb alakítását, de valljuk be, nincs könnyű dolgunk, amikor olyan filmjei közül válogathatunk, mint A zongorista, a legutóbb Oscar-díjat hozó A brutalista vagy Wes Anderson rendező alkotásai, melyekben szintén remek teljesítményt nyújtott.

Adrien Brody szinte még kölyök volt, amikor első Oscar-díját vihette haza

Adrien Brody büszke magyar gyökereire

Adrien Brody is azon magyar felmenőkkel rendelkező hollywoodi sztárok sorát erősíti, akik nagyon is büszkék a gyökereikre és ennek rendszeresen hangot is adnak, gondoljunk csak Tony Curtis és Janet Leigh lányára, Jamie Lee Curtisre, aki még Mátészalkát is megjárta édesapja nyomdokait követve.

Adrien Brody édesanyja, Sylvia Plachy fotóművész az 1956-os forradalom emigrációs hullámában vándorolt ki Amerikába a családjával. Ekkor 13 éves volt. A család a new yorki Queensben telepedett le, később, 1973-ban itt született meg Adrien is, Sylvia és Elliot Brody lengyel származású történelemtanár egyetlen gyermekeként. Később, első igazán sikeres filmjében, a 2002-es A zongorista főszerepében mind édesapja, mind lengyel nagyanyja öröksége előtt tisztelgett, utóbbi ritka lengyel dialektusát is elsajátította a szerep kedvéért. Legutóbbi, szintén hatalmas sikernek örvendő A brutalista című filmjében a magyar Tóth László építészt alakította és még magyar akcentusát is megcsillogtatta szerepében. A brutalista a 2024-es év leggrandiózusabb filmes alkotása volt, Adrien Brody Oscar-jelölésével együtt, még ha közvetetten is, de két magyar jelöltet adott a 97. Oscar-gálára, ugyanis a film vágója, Jancsó Dávid is részesült az elismerésben.

Valljuk be, szinte pocsolyává olvadtunk, amikor az immáron második Oscar-díját begyűjtő Adrien Brody felesége mellett az édesanyjával és az édesapjával jelent meg a díjátadón, és ahogy anno A zongoristával aratott győzelmekor, úgy ebben az esetben is neki volt a leghálásabb.