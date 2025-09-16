Ázsia ExpresszCharlie KirkOtthon Start ProgramSztárban Sztár All StarsMegasztár
Megérkezett az Oscar-díjas Tóth László! Hollywoodi világsztár hozta el nekünk a legmagyarosabb történetet

Adrien Brody
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 16. 14:05
Oscar-díjGuy PearceFelicity Jones
Szenvedés, drogok, beton. A magyar karaktereket felvonultató A brutalista több díjat is bezsebelt már, mától pedig az otthon kényelméből is újranézhetjük.

Adrien Brody magyar vonatkozású filmje, A brutalista a mai naptól elérhető a SkyShowtime kínálatában. A film idén januárban debütált a mozikban és hatalmas kritikai és közönségsiker fogadta. Az év elején A brutalista három Oscar-díjat nyert: díjazták a legjobb eredeti filmzenéért és a legjobb operatőri munkáért, a magyar vérrel megáldott Brody pedig a Tóth László szerepében nyújtott alakításáért megkapta a második Oscar-díját, egy Golden Globe-szobrot és a BAFTA elismerését.

A brutalista
Adrien Brody A brutalista című filmjében egy magyar zsidót alakít (Fotó: SkyShowtime)

A brutalista sztorija ijesztően valósnak érződik

Brody a filmben Tóth Lászlót, egy fiktív magyar származású építészt játszik, aki a második világháború elől menekülve próbál szerencsét Amerikában feleségével, Erzsébettel. (Felicity Jones) A kezdeti munkásszállós nyomorban arra kényszerül, hogy durva fizikai munkával tartsa fent magát, de lassan felismerik, hogy Európában ő egy sztárépítész volt, miután a helyiek figyelme egyre inkább a funkciót előtérbe helyező, masszív, brutalista építményeire irányul. A társadalmi ranglétrán lavírozás közben, míg László a megrendelőjének (Guy Pearce) elfogadásért és a sikerért küzd, a démonait heroinnal próbálja tompítani. 

A brutalista bővelkedik a jól fényképezett robosztus és kreatív építészeti csodákban, a rendkívül hatásos minimalista zenében és az a hazai közönségnek jól azonosulható magyaros ízben, amit Brody visz a karakterbe.

A brutalista szereposztásában Adrien Brodyt és Felicity Jonest is fellelhetjük (Fotó: SkyShowtime)

Adrien Brody tökéletes választás volt a szerepre

A színésztől a szerep több szempontból sem áll túlzottan távol. Ennek az egyik oka, hogy az Adrien Brody filmekben gyakran láthatjuk őt különböző európai szerepekben. Kétszer játszott kelet-európai zsidót és mindkétszer Oscar-díjat kapott érte (A zongorista, A brutalista), szóval valami minden bizonnyal önazonosan működik ebben a felállásban.

A másik ok pedig, hogy Adrien Brody kifejezetten büszke magyar származására és ezt az oldalát ebben a filmben tökéletesen ki tudta élni. Anyja Sylvia Plachy, Budapesten született fotóriporter, a nagyszülei az 56-os forradalom idején menekültek Magyarországról. Egy korábbi interjúban Brody áhítattal mesélt a magyarokról.

A magyarok csodálatosan lelkesek, szenvedélyesek és szókimondóak – ez egy fantasztikus tulajdonság. Én is hajlamos vagyok erre, lehet, hogy ez a magyar vonás bennem.

— mondta Adrien Brody.

Ezt az elképzelést a magyarokról egyébként csodálatosan leképezte a filmben, olyannyira hogy akár magunkra is ismerhetünk benne. Brody egyébként nem beszél magyarul, de A brutalista kedvéért megtanult néhány mondatot. A film egyik érdekessége, hogy valódi, meglepően tiszta magyar kiejtéssel és szavakkal szólal meg több jelenetben, ezzel is hitelesen megjelenítve a magyar építész karakterét.

 

 

