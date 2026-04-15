30 éves lett A család kicsi kincsének tündéri gyerekfőszereplője – 10 érdekesség, amit nem tudtál Abigail Breslinről

Árpilis 14-én lett 30 éves Abigail Breslin, a Jelek, A család kicsi kincse, a Mindenképpen talán és a Zombieland sztárja. Te tudtad róla az alábbi érdekességeket?

Abigail Breslin élete

Egy elnökfeleségről nevezték el

New Yorkban jött világra 1996. április 14-én, az ősei között írek, angolok és a mai Ausztria területéről kivándorolt zsidók is találhatók. Az Abigail keresztnevet az Egyesült Államok történetének egyik első First Lady-je, Abigail Adams nyomán kapta.

Együtt színészkedett a bátyjával

Két idősebb fiútestvér mellett nőtt fel, és nem csak belőle lett gyerekszínész, de a Ryan és Spencer nevű bátyjaiból is. Sőt, utóbbi felnőttkorában is kitartott a hivatás mellett, Abigaillel pedig együtt is szerepeltek a Kisanyám – Avagy mostantól minden más és a Neveletlen hercegnő 2. – Eljegyzés a kastélyban című filmekben.

Szembenézett az ufókkal

Már 3 évesen kamerák elé állt egy rövidke reklámfilm erejéig, amit jó néhány ilyesfajta munka követett. Az első mozifilmes szerepét 6 évesen kapta, méghozzá egy hollywoodi sikerfilmben: az M. Night Shyamalan rendezte Jelekben egy ufóinvázióval szembenéző család egyik tagját alakította.

Tízévesen sztriptízes tánccal bűvölte el a világot

Igazán híressé A család kicsi kincse főszereplőjeként vált, melynek történetében végig azért hajt egy egész család, hogy a kislányuk felléphessen egy gyerekszépségversenyen. Méghozzá valami emlékezetes színpadi produkcióval, de arra senki sem számít, hogy a(z útközben elhunyt) nagypapa a sztriptízbáros emlékei alapján tanított be koreográfiát a família szeme fényének. Előadja: a tízéves Abigail Breslin — majd az egész, mellette kiálló család.

Ő az egyik legfiatalabb Oscar-jelölt

A család kicsi kincsében nyújtott alakításáért Oscar-díjra is jelölték. Ezzel ő lett minden idők ötödik legfiatalabb jelöltje ebben a kategóriában, és ugyan a díjat végül nem vihette haza, de így is egy egész világ megjegyezte a nevét.

Az anyukájától tanult sodorni

A Perfect Sisters című 2014-es filmjében olyan lányt alakított, akinek mindennapi rutin a cigarettasodrás, erre pedig fel kellett készülnie. Szerencsére akadt a családban olyan, akitől tudott tanulni: az anyukája még emlékezett a dologra fiatalkorából. Amikor viszont Abigail Breslin a gitározást akarta megtanulni, abban már senki sem volt a segítségére, és YouTube-oktatóvideókkal sikerült egész jó szintre hoznia magát.