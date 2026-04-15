30 éves lett A család kicsi kincsének tündéri gyerekfőszereplője – 10 érdekesség, amit nem tudtál Abigail Breslinről

Árpilis 14-én lett 30 éves Abigail Breslin, a Jelek, A család kicsi kincse, a Mindenképpen talán és a Zombieland sztárja. Te tudtad róla az alábbi érdekességeket?
Egy elnökfeleségről nevezték el
New Yorkban jött világra 1996. április 14-én, az ősei között írek, angolok és a mai Ausztria területéről kivándorolt zsidók is találhatók. Az Abigail keresztnevet az Egyesült Államok történetének egyik első First Lady-je, Abigail Adams nyomán kapta.
Együtt színészkedett a bátyjával
Két idősebb fiútestvér mellett nőtt fel, és nem csak belőle lett gyerekszínész, de a Ryan és Spencer nevű bátyjaiból is. Sőt, utóbbi felnőttkorában is kitartott a hivatás mellett, Abigaillel pedig együtt is szerepeltek a Kisanyám – Avagy mostantól minden más és a Neveletlen hercegnő 2. – Eljegyzés a kastélyban című filmekben.
Szembenézett az ufókkal
Már 3 évesen kamerák elé állt egy rövidke reklámfilm erejéig, amit jó néhány ilyesfajta munka követett. Az első mozifilmes szerepét 6 évesen kapta, méghozzá egy hollywoodi sikerfilmben: az M. Night Shyamalan rendezte Jelekben egy ufóinvázióval szembenéző család egyik tagját alakította.
Tízévesen sztriptízes tánccal bűvölte el a világot
Igazán híressé A család kicsi kincse főszereplőjeként vált, melynek történetében végig azért hajt egy egész család, hogy a kislányuk felléphessen egy gyerekszépségversenyen. Méghozzá valami emlékezetes színpadi produkcióval, de arra senki sem számít, hogy a(z útközben elhunyt) nagypapa a sztriptízbáros emlékei alapján tanított be koreográfiát a família szeme fényének. Előadja: a tízéves Abigail Breslin — majd az egész, mellette kiálló család.
Ő az egyik legfiatalabb Oscar-jelölt
A család kicsi kincsében nyújtott alakításáért Oscar-díjra is jelölték. Ezzel ő lett minden idők ötödik legfiatalabb jelöltje ebben a kategóriában, és ugyan a díjat végül nem vihette haza, de így is egy egész világ megjegyezte a nevét.
Az anyukájától tanult sodorni
A Perfect Sisters című 2014-es filmjében olyan lányt alakított, akinek mindennapi rutin a cigarettasodrás, erre pedig fel kellett készülnie. Szerencsére akadt a családban olyan, akitől tudott tanulni: az anyukája még emlékezett a dologra fiatalkorából. Amikor viszont Abigail Breslin a gitározást akarta megtanulni, abban már senki sem volt a segítségére, és YouTube-oktatóvideókkal sikerült egész jó szintre hoznia magát.
Nemi erőszak áldozata volt
Egy 2017-es interjúban árulta el, hogy korábban megerőszakolta őt az egyik exe, és az eset után poszttraumás stressz is kialakult nála. Az esettel kapcsolatban sokáig teljes tagadásban élt, és félt attól, hogy senki sem hinne neki. Az erőszaktevője nevét később sem hozta nyilvánosságra, de szexuális erőszakon átesett áldozatokért kezdett el tevékenykedni.
Könyv lett a naplójából
2015-ben jelent meg az első könyve This May Sound Crazy címmel. Ebben olyan írásait közölte újra szerkesztett formában, amelyek a személyes Tumblr oldalán korábban már olvashatók voltak, és amelyek nagy népszerűségre tettek szert, mert olyan őszinte és humoros formában írt a fiatal felnőttek életéről, az érzelmeiről és a megfigyeléseiről.
Majd egy évtizede szereti ugyanazt a fiút
Fiatal korához képest igazán régóta él párkapcsolatban, hiszen már 2017-ben összejöttek Ira Kunyasnkyval, aki 2022-ben el is jegyezte a színésznőt. 2023. január 28-án pedig az esküvőjüket is megtartották, nem kevés hollywoodi celebritással a násznépben.
Három új filmje is bemutató előtt áll
A hazai mozikban már viszonylag régen, a 2019-es Zombieland: Második lövés révén találkozhattunk vele, de streamingen (Stillwater – A lányom védelmében, Slayers: Vámpírvadászok) a közelmúltban is több alkotásban láthattuk. Jelenleg három filmje is már a forgatást követő utómunka fázisában jár, a kisvárosi szatíra A Good Fight, a horror As Deep as the Grave, és a Saturday at the Starlight, ami a 90-es évek sűrűjébe repít majd vissza egyetlen éjszaka erejéig.
