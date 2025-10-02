Már 16 éve, hogy egyszerre kaptunk sokkot és nevettünk Bill Murray halálán

Mit tennénk, ha kitörne egy fertőző járvány, mely minden emberből emberevő szörnyet csinál? Nos, a Zombieland hősei nem paráznak rá a túlélésre és ettől lesz igazán laza és formabontó film.
A film az apokalipszis kellős közepébe csap, ahol a karakterek már nem csupán ismerkednek a helyzettel, hanem valamennyien már rutinnal rendelkező túlélők. A legtöbb szereplő nevét nem is tudjuk meg, a titkos nevük az úticéljukból származik: az eminens Colombus (Jesse Eisenberg), a macsó Tallahassee (Woody Harrelson), a nagyszájú kislány Little Rock (Abigail Breslin) és az agyafúrt Wichita (Emma Stone) — utóbbi az egyetlen, akiről egy ponton kiderül, hogy Krista a valódi neve.
A Zombieland szakít a megszokott, félelemre építő tálalással és egy vérfrissítő megközelítést visz a zsánerbe. Olyan, mintha a kihalt világ a főszereplők játszótere lenne, ahol bármit megtehetnek, ha követik a szabályokat. Ezzel persze egyesek számára komolytalannak tűnhet, miközben igazából pont ez a lényeg — nem is a félelemkeltés, vagy a zombikrízis realisztikus ábrázolása a cél, hanem a humor, az akció és a látvány.
Ami a szabályokat illeti, újszerű volt a filmben Jesse Eisenberg karakterének megközelítése a fertőzöttekkel teli világban. Colombus nem a bátorságáról vagy a különleges fizikumáról híres, ezért muszáj volt külön rendszert felállítania a túlélés kedvéért és a filmekben ezekre vissza-visszatérnek belsős poénként. Főleg, amikor valaki nem követi őket és emiatt végül szörnyű halált hal — jellemzően nyers fekete humorral tálalva. A szabályokkal ellentétben Woody Harrelson elegánsan söpör szanaszét minden zombit a szeme elől.
A filmben megjelenik Bill Murray, aki önmagát játszotta és stílusosan egy igen brutális véget választottak neki. A történet szerint úgy élt túl az apokalipszis közepén, hogy zombinak sminkeli magát és annyira hitelesen alakítja, hogy a fertőzöttek meg se próbálják megtámadni. Olyannyira hiteles a játéka, hogy Colombus gondolkodás nélkül lelövi. Utolsó szavaiként pedig elmondja, hogy mi az egyetlen dolog, amit megbánt életében: ez pedig a Garfield, melyben a lusta macska hangját adta a hirhedten rossz film változatban.
A Zombieland két mozifilmet is megélt és egy sorozatot előkészítő pilot epizódot, ami végül nem győzte meg az Amazont a folytatásra. Mindenesetre a filmekhez bármikor érdemes visszatérni, illetve ha további, oldottabb hangulatú apokalipszisre vágyunk, érdemes megnézni az Edgar Wright rendezésében készült Haláli hullák hajnala című filmet, valamint az Eleven testeket Nicholas Hoult főszereplésével.
